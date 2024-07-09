Формы реорганизации юридических лиц

Нередко бизнес сталкивается с необходимостью изменить структуру управления в компании. Причины могут быть разные (повышение инвестиционной привлекательности компании, обособление части активов, разрешение корпоративных конфликтов и пр.), но желаемые результаты достигаются через институт реорганизации юридического лица.

Что такое реорганизация юридического лица и какие бывают формы реорганизации

Реорганизация юридического лица — это комплексный процесс, в результате которого, как правило, одно юридическое лицо прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к другому юридическому лицу (новому или существующему) в порядке правопреемства.

Реорганизация юридического лица, как уже было сказано, сложный и комплексный процесс, состоящий из нескольких этапов. При этом, в зависимости от формы реорганизации этапы могут варьироваться.

Базово существует 5 форм реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Дополнительно отметим, что перечисленные формы реорганизации могут использоваться в комплексе. В этом случае используется термин «смешанная реорганизация». Далее рассмотрим подробнее отличительные черты каждой из форм (на примере обществ с ограниченной ответственностью).

Реорганизация в форме слияния

В результате такой реорганизации 2 или более юридических лиц сливаются в одно юридическое лицо, а затем их деятельность прекращается. При этом, все права и обязанности переходят к созданному юридическому лицу.

Схематично процесс реорганизация в форме слияния выглядит так:

Реорганизация в форме присоединения

В отличие от реорганизации в форме слияния при присоединении одно или несколько юридических лиц присоединяются к уже существующему лицу и, как бы, «поглощаются» последним. Новое юридическое лицо при этом не создается.

Реорганизация в форме разделения

В данном случае одно юридическое лицо делится на 2 и более юридических лиц (новых), а по окончании реорганизации прекращает свою деятельность.

При этом, объем прав и обязанностей, имущество и прочие активы и пассивы распределяется между создаваемыми юридическими лицами на основании передаточного акта.

Схематически можно отобразить разделение так:

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Реорганизация в форме выделения

Отличие реорганизации в форме выделения от реорганизации в форме разделения состоит в том, что юридическое лицо, из которого происходит выделение, по окончании реорганизации не прекращает свою деятельность.

Выглядит такой вид реорганизации упрощенно следующим образом:

Реорганизация в форме преобразования

Реорганизация в форме преобразования является наиболее простой формой реорганизации, в результате которой не происходит ни создания нового юридического лица, ни прекращения деятельности старого. Фактически изменяется только организационно-правовая форма юридического лица.

Смешанная форма реорганизации

Смешанная форма реорганизации юридического лица может сочетать в себе различные формы и носит сложный комплексный характер. Вариаций может быть множество, в зависимости от конечной цели реорганизации и фантазии юристов.

Таким образом, существует множество способов изменения структуры бизнеса через его реорганизацию. Перед началом процедуры реорганизации необходимо определить конечные ее цели, и только исходя из целей выбирать форму реорганизации и составлять последовательный план действий.

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