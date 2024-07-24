Заявление кредитора о банкротстве должника: как подать в Федресурс и в арбитраж?

Как кредитору подать в Федерсурс и арбитраж заявление о банкротстве должника и какие приложить документы.

Основания для подачи заявлений о банкротстве кредитором

Главное основание — наличие у должника признаков финансовой несостоятельности, то есть когда долги суммарно составляют определенный минимум:

2 млн руб. — для юридического лица;

500 000 руб. — для физического лица

и должник не в состоянии выплатить их в течение трех месяцев с даты, когда долг подлежал уплате (ст. 3, 6,33 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Другие обстоятельства обозначены в законе (п. 2 ст. 33 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Чтобы суд принял заявление о банкротстве, кредитор обязан опубликовать сообщение в Федресурсе!

Правила подачи заявления кредитором описаны в ст. 7 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, их необходимо соблюсти.

Долг, на основании которого предъявляются требования, должен быть «просужен», то есть на руках у кредитора есть судебный акт — решение, определение, исполнительный документ и т.п. (ст. 7 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Далее, убедившись, что признаки несостоятельности имеются, необходимо направить в Федресурс уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. В этом уведомлении должны быть:

наименования, адреса, реквизиты кредитора и должника;

данные акта, подтверждающего долг;

ссылка на п. 2.1. ст. 7 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (именно она предусматривает обязательное опубликование уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Федресурс);

само по себе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом должника;

просьба включить данное уведомление в Федресурс.

После этого, в период от 15 до 30 дней с даты публикации сведений в Федресурсе, можно подавать заявление в суд. Если этого не сделать — Арбитражный суд отказывает кредитору в принятии заявления о банкротстве.

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Что должно быть в заявлении о банкротстве кредитора, чтобы его принял Арбитраж?

Составляя заявление, кредитор должен указать наименования суда, должника и кредитора, а также их реквизиты (ИНН, ОГРН), а также:

размер требований;

указание на обязательства, лежащие в основе каждого требования, сроки их исполнения;

реквизиты судебных актов, полученных в результате «просуживания»;

иные доказательства наличия долга;

кандидатуру управляющего или СРО, из членов которой суд может назначить управляющего.

В числе необходимых приложений должны быть:

документы в подтверждение долгов и их размеров, в том числе накладные, счета-фактуры;

заверенная копия судебного акта;

доказательства отправки должнику копии заявления;

доказательства публикации сведений в Федресурсе.

Что происходит, если последнего документа нет? Если вы просто забыли его приложить, то достаточно его направить в суд, после чего заявление будет считаться принятым судом с даты первой подачи, а не со дня, как направили его.

Если же уведомление в Федресурс вообще не подавали, то ваше заявление оставят без движения или вынесут постановление об отказе. Если вы опубликуете его позднее, то и право на обращение в Арбитражный суд у вас возникнет по закону позже. Вы теряете преимущество в очереди кредиторов над другими. Далее будет возможность включиться в процесс, но уже не получить такого контроля за банкротством, который будет иметь первый заявивший.

Какие возможности теряет «опоздавший» кредитор?

Первое и самое главное: теряется шанс назначить «своего» управляющего, который будет давать достоверную информацию о реальном состоянии активов, сделок.

Далее остается лишь «влиять» на банкротную процедуру, объединяясь с другими кредиторами, тратя время и деньги на обжалование возможных недобросовестных действий управляющего.

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Вывод очевиден: нужно изначально все сделать безукоризненно — и прежде всего, соблюсти. Хотите быть первым в «гонке» кредиторов — обращайтесь к экспертам АО «Консалтинг Онлайн». О банкротстве мы знаем все.

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