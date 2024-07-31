Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?

Порядок публикации сообщения о реорганизации в Федресурсе: дважды с периодичностью один раз в месяц согласно п. 2 ст. 13.1. Первое сообщение должно быть опубликовано в течение трех с наступления факта реорганизации. Фактом реорганизации считается дата принятия решения о реорганизации.
Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщений о реорганизации в Федресурсе — ФНС откажет в регистрации процедуры реорганизации на основании ст. 23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Примеры практики таких отказов ФНС за 2020-2024 год можно увидеть здесь.
Как правильно составить и опубликовать сообщение о реорганизации в форме преобразования в Федресурсе, чтобы не получить отказ ФНС в регистрации процедуры реорганизации?
При составлении сообщения типа «Реорганизация» для сайта Федресурс заполняются следующие поля:
Дата принятия решения о реорганизации — указана в документе о реорганизации компании
Тип реорганизации — необходимо выбрать из выпадающего списка нужный вам тип реорганизации в соответствии с вашим основным документом о реорганизации. Это могут быть: преобразование, присоединение, слияние, выделение, разделение либо одновременное сочетание различных форм реорганизации. Как правило, форма реорганизации указана в шапке документа о реорганизации и далее понятна по тексту.
Добавление компании — здесь необходимо перечислить все компании, участвующие в реорганизации. Включая компанию-публикатора сообщения, даже если в реорганизации участвует только она одна! (например, Преобразование). Компания выбирается из базы данных по ИНН/ОГРН либо по наименованию организации.
Поле «Текст сообщения» заполняется по установленной форме. Здесь вносятся сведения о реквизитах компании (адреса юридический/фактический, ИНН/ОГРН/КПП), сведения об исполнительном органе, на основании какого документа принято решение о реорганизации и о том, что именно происходит в процессе реорганизации. Текст сообщения будет различным, в зависимости от формы реорганизации.
Вышеперечисленные поля одинаковы для всех форм реорганизации. Нюансы публикации в Федресурсе реорганизации в форме преобразования — рассмотрим ниже.
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Что нужно учесть при публикации в Федресурсе сообщения о реорганизации в форме преобразования?
В реорганизации в форме преобразования всегда участвует только одна организация. Она же является публикатором в Федресурсе.
В тексте сообщения о реорганизации сначала прописывается наименование организации-публикатора и ее реквизиты, юридические/фактические адреса (если совпадают — только один).
Исполнительный орган — это руководитель организации. Его вместе с должностью можно увидеть на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск нужной компании. Прописываются должность и ФИО. Также указывается — на основании какого правового документа действует руководитель (Устава, положения, приказа и т.д.).
Далее вносятся сведения о документе, на основании которого принято решение о реорганизации. Это наименование документа (распоряжение, решение, постановление, протокол и т.д.), дата Решения, орган, принявший решение (Администрация района, Совет депутатов, собрание акционеров, единственный участник и тд).
Далее нужно прописать, что во что преобразовалось — старое наименование в новое. Например: «… было принято решение о реорганизации в форме преобразования Муниципального автономного предприятия “Ромашка” в Общество с ограниченной ответственностью “Ромашка”».
В абзаце требования кредиторов нужно указать старое (действующее на данный момент) наименование компании. Срок для реорганизации — 30 дней. Адрес — юридический, можно добавить фактический, если не совпадают.
В случае если сообщение о реорганизации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», можно оставить ссылку на него. В этом случае формулировка будет звучать: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», публикация в части №(___) от ..____г. / ___. по адресу: … ».
Номер и дату публикации на Вестнике необходимо указать в точности как на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ (найти публикацию можно через поиск по ИНН/ОГРН организации).
Так как сообщение о реорганизации публикуется на сайте Федресурс и Вестник дважды, то корректным вариантом будет ссылаться в первом сообщении Федресурса на первое сообщение в Вестнике, во втором сообщении Федресурса на второе сообщение в Вестнике.
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Основные ошибки в сообщении о реорганизации в форме преобразования при публикации на сайте Федресурс
1. Не прописывают во что именно преобразуется новое общество.
Неверным вариантом публикации будет: «… было принято решение о реорганизации в форме преобразования Муниципального автономного предприятия “Ромашка”». Необходимо прописать также новое наименование компании, как указано в вашем решении (изменяется ОПФ или название)
2. Указывают неверный исполнительный орган.
Очень часто вместо руководителя организации единоличным исполнительным органом указывают надведомственный орган. Почти всегда эту ошибку совершают гос. организации прописывая «Исполнительный орган — Администрация района». Этот вариант неверный.
Посмотреть, кто является исполнительным органом вашей организации можно на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск компании по ИНН/ОГРН.
Исполнительным органом в 99% случаев будет человек (директор, заведующий, руководитель, главный врач и т.д.), а не орган власти (совет депутатов, администрация и т.д). В редких случаях у частных компаний исполнительным органом может быть другая организация, это также будет прописано на сайте fedresurs.ru.
3. Неверная ссылка на публикацию в Вестнике.
Часто указывают неверный номер/дату публикации на Вестнике, либо ссылаются якобы на сообщение, которого на сайте Вестника по факту нет. Также нельзя ссылаться на публикацию в Вестнике, если там прописан другой номер и дата документа о ликвидации. Например, на Вестнике есть публикация с решением от 2018 г., а на Федресурсе публикуется сообщение по новому решению от 2024 года. В таком случае ссылка на Вестник будет некорректна, ее прописывать не нужно.
Если Вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения о реорганизации в Федресурсе и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на этом сайте.
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