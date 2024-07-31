Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?

В реорганизации в форме преобразования всегда участвует только одна организация. Она же является публикатором в Федресурсе.

В тексте сообщения о реорганизации сначала прописывается наименование организации-публикатора и ее реквизиты, юридические/фактические адреса (если совпадают — только один).

Исполнительный орган — это руководитель организации. Его вместе с должностью можно увидеть на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск нужной компании. Прописываются должность и ФИО. Также указывается — на основании какого правового документа действует руководитель (Устава, положения, приказа и т.д.).

Далее вносятся сведения о документе, на основании которого принято решение о реорганизации. Это наименование документа (распоряжение, решение, постановление, протокол и т.д.), дата Решения, орган, принявший решение (Администрация района, Совет депутатов, собрание акционеров, единственный участник и тд).

Далее нужно прописать, что во что преобразовалось — старое наименование в новое. Например: «… было принято решение о реорганизации в форме преобразования Муниципального автономного предприятия “Ромашка” в Общество с ограниченной ответственностью “Ромашка”».

В абзаце требования кредиторов нужно указать старое (действующее на данный момент) наименование компании. Срок для реорганизации — 30 дней. Адрес — юридический, можно добавить фактический, если не совпадают.

В случае если сообщение о реорганизации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», можно оставить ссылку на него. В этом случае формулировка будет звучать: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», публикация в части №(___) от ..____г. / ___. по адресу: … ».

Номер и дату публикации на Вестнике необходимо указать в точности как на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ (найти публикацию можно через поиск по ИНН/ОГРН организации).

Так как сообщение о реорганизации публикуется на сайте Федресурс и Вестник дважды, то корректным вариантом будет ссылаться в первом сообщении Федресурса на первое сообщение в Вестнике, во втором сообщении Федресурса на второе сообщение в Вестнике.