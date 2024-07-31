₽ Заказать рекламу
Консалтинг Онлайн
Реорганизация компании

Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?

Сообщение о реорганизации в форме преобразования публикуется на сайте Федресурс на основании пп. «н.6» ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001.

Порядок публикации сообщения о реорганизации в Федресурсе: дважды с периодичностью один раз в месяц согласно п. 2 ст. 13.1. Первое сообщение должно быть опубликовано в течение трех с наступления факта реорганизации. Фактом реорганизации считается дата принятия решения о реорганизации.

Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщений о реорганизации в Федресурсе — ФНС откажет в регистрации процедуры реорганизации на основании ст. 23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Примеры практики таких отказов ФНС за 2020-2024 год можно увидеть здесь.

Как правильно составить и опубликовать сообщение о реорганизации в форме преобразования в Федресурсе, чтобы не получить отказ ФНС в регистрации процедуры реорганизации?

При составлении сообщения типа «Реорганизация» для сайта Федресурс заполняются следующие поля:

  1. Дата принятия решения о реорганизации — указана в документе о реорганизации компании

  2. Тип реорганизации — необходимо выбрать из выпадающего списка нужный вам тип реорганизации в соответствии с вашим основным документом о реорганизации. Это могут быть: преобразование, присоединение, слияние, выделение, разделение либо одновременное сочетание различных форм реорганизации. Как правило, форма реорганизации указана в шапке документа о реорганизации и далее понятна по тексту.

  3. Добавление компании — здесь необходимо перечислить все компании, участвующие в реорганизации. Включая компанию-публикатора сообщения, даже если в реорганизации участвует только она одна! (например, Преобразование). Компания выбирается из базы данных по ИНН/ОГРН либо по наименованию организации.

  4. Поле «Текст сообщения» заполняется по установленной форме. Здесь вносятся сведения о реквизитах компании (адреса юридический/фактический, ИНН/ОГРН/КПП), сведения об исполнительном органе, на основании какого документа принято решение о реорганизации и о том, что именно происходит в процессе реорганизации. Текст сообщения будет различным, в зависимости от формы реорганизации.

Вышеперечисленные поля одинаковы для всех форм реорганизации. Нюансы публикации в Федресурсе реорганизации в форме преобразования — рассмотрим ниже.

Получить бесплатную консультацию по составлению или публикации сообщения о реорганизации

Что нужно учесть при публикации в Федресурсе сообщения о реорганизации в форме преобразования?

В реорганизации в форме преобразования всегда участвует только одна организация. Она же является публикатором в Федресурсе.

В тексте сообщения о реорганизации сначала прописывается наименование организации-публикатора и ее реквизиты, юридические/фактические адреса (если совпадают — только один).

Исполнительный орган — это руководитель организации. Его вместе с должностью можно увидеть на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск нужной компании. Прописываются должность и ФИО. Также указывается — на основании какого правового документа действует руководитель (Устава, положения, приказа и т.д.).

Далее вносятся сведения о документе, на основании которого принято решение о реорганизации. Это наименование документа (распоряжение, решение, постановление, протокол и т.д.), дата Решения, орган, принявший решение (Администрация района, Совет депутатов, собрание акционеров, единственный участник и тд).

Далее нужно прописать, что во что преобразовалось — старое наименование в новое. Например: «… было принято решение о реорганизации в форме преобразования Муниципального автономного предприятия “Ромашка” в Общество с ограниченной ответственностью “Ромашка”».

В абзаце требования кредиторов нужно указать старое (действующее на данный момент) наименование компании. Срок для реорганизации — 30 дней. Адрес — юридический, можно добавить фактический, если не совпадают.

В случае если сообщение о реорганизации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», можно оставить ссылку на него. В этом случае формулировка будет звучать: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», публикация в части №(___) от ..____г. / ___. по адресу: … ».

Номер и дату публикации на Вестнике необходимо указать в точности как на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ (найти публикацию можно через поиск по ИНН/ОГРН организации).

Так как сообщение о реорганизации публикуется на сайте Федресурс и Вестник дважды, то корректным вариантом будет ссылаться в первом сообщении Федресурса на первое сообщение в Вестнике, во втором сообщении Федресурса на второе сообщение в Вестнике.

Получить бесплатную консультацию по составлению или публикации сообщения о реорганизации

Основные ошибки в сообщении о реорганизации в форме преобразования при публикации на сайте Федресурс

1. Не прописывают во что именно преобразуется новое общество.

Неверным вариантом публикации будет: «… было принято решение о реорганизации в форме преобразования Муниципального автономного предприятия “Ромашка”». Необходимо прописать также новое наименование компании, как указано в вашем решении (изменяется ОПФ или название)

2. Указывают неверный исполнительный орган.

Очень часто вместо руководителя организации единоличным исполнительным органом указывают надведомственный орган. Почти всегда эту ошибку совершают гос. организации прописывая «Исполнительный орган — Администрация района». Этот вариант неверный.

Посмотреть, кто является исполнительным органом вашей организации можно на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск компании по ИНН/ОГРН.

Исполнительным органом в 99% случаев будет человек (директор, заведующий, руководитель, главный врач и т.д.), а не орган власти (совет депутатов, администрация и т.д). В редких случаях у частных компаний исполнительным органом может быть другая организация, это также будет прописано на сайте fedresurs.ru.

3. Неверная ссылка на публикацию в Вестнике.

Часто указывают неверный номер/дату публикации на Вестнике, либо ссылаются якобы на сообщение, которого на сайте Вестника по факту нет. Также нельзя ссылаться на публикацию в Вестнике, если там прописан другой номер и дата документа о ликвидации. Например, на Вестнике есть публикация с решением от 2018 г., а на Федресурсе публикуется сообщение по новому решению от 2024 года. В таком случае ссылка на Вестник будет некорректна, ее прописывать не нужно.

Если Вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения о реорганизации в Федресурсе и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на этом сайте.

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K1Qni

Начать дискуссию

Кадры

Главный санитарный врач уже дала рекомендации работодателям на эпидемический сезон 2024-2025

26 июля вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 17.06.2024 № 7 о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов.

Обучение для бухгалтеров

☀️ Успейте купить курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками до -79%. Старт обучения уже завтра, 1 августа

Сегодня, 31 июля, последний день, когда вы успеваете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки с выгодой до 79%. Не теряйте времени — записывайтесь прямо сейчас! Старт всех потоков на всех программах 1 августа.

Малый и средний бизнес

За полгода малый и средний бизнес получил 208 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства от Корпорации МСП.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!
1
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов

Бизнес сетует, что в НК закрепили право вводить разовые налоги, а также увеличили налог на прибыль до 25%. Как в таких условиях рассчитывать инвестиционные проекты? Налоги надо закрепить минимум на 10 лет, считает бизнес.

Инвестиции

⏸️ Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам: закон принят. Комментарий юриста

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов. До тех пор, пока не обновят сведения о себе.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Законопроекты

Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов

Иностранцам запретили оформлять больше 10 сим-карт, а за незаконную миграцию можно получить пожизненный срок и расстаться с имуществом.

Налог на имущество организаций

👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью

За движимые ОС не платят налог на имущество организаций, а за недвижимые – платят. Но является ли конкретный объект ОС недвижимостью или нет – не всегда понятно. По этому поводу часто возникают споры.

SmartWidgets
Ведение бизнеса

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса

Онлайн-продажи продолжают стремительно расти, но наряду с действительно уникальными возможностями предпринимателям становится все сложнее завоевать сердца покупателей. Рассказываем, как продавать онлайн в 2024 году, чтобы результаты радовали, а не огорчали.

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса
Общество

❌ Члены Правительства РФ больше не ведут прием граждан

Это закрепило постановление Правительства от 25.07.2024 № 1007.

8
Ведение бизнеса

Вступило в силу решение о национализации активов «Макфы»

Активы холдинга «Макфа» по производству макаронных изделий обратят в доход государства.

Ольга Неволина
Обзоры для бухгалтера

ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам

(Письмо ФНС России от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026). В обзор включили 30 эпизодов по самым распространенным спорам (🙊 в том числе один из них — мой). Прикладываю полный текст письма и расскажу о трех интересных.

ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам
1
Зарплата

📅 Как работаем и отдыхаем в августе

Завтра будет первый рабочий день нового месяца.

Консалтинг Онлайн
Реорганизация компании

Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?

Сообщение о реорганизации в форме преобразования публикуется на сайте Федресурс на основании пп. «н.6» ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001.

Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме преобразования)?
Налоговый учет при УСН

Как торговой организации на УСН учесть операции от продаж на маркетплейсе

При сотрудничестве с маркетплейсом, организация заключает агентский договор. Согласно ему, маркетплейс удерживает комиссию, и перечисляет остаток суммы за продажу товара. Рассказываем, как организации на УСН учесть все поступления от продаж.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Ведение бизнеса

37% предпринимателей назвали нестабильный доход минусом работы на себя

Самозанятые и предприниматели оценили плюсы и минусы ведения собственного дела.

Бухгалтерский учет

Возмещение затрат при производстве товаров не подпадает под ПБУ 13/2000

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» устанавливает правила бухучета госпомощи, предоставляемой коммерческим организациям и признаваемой как увеличение экономической выгоды в результате поступления активов.

Маркетплейсы

Совладелец Wildberries хочет оспорить передачу доменов компании

Владислав Бакальчук считает, что передача доменов новой компании «РВБ» прошла с нарушениями.

Наталия Лукина
Судебная практика по налоговым спорам

Штрафовать за неисполнение требования ФНС, направленного по почте, незаконно. Судебная практика

Полезное судебное решение, забирайте в избранное, вдруг пригодится. Налоговики затребовали документы у крупного налогоплательщика по почте, компания документы не предоставила в срок, за что ее оштрафовали. Но суд отменил наказание.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2

Интересные материалы

Районные коэффициенты и северная надбавка

Нужно ли начислять районный коэффициент на аванс по зарплате

Работодатель обязан начислять зарплату сотруднику не реже двух раз в месяц. При выплате зарплаты нужно учитывать районный коэффициент, но распространяется ли это правило на аванс?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру