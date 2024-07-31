Пользователи и блогеры с 10 000+ подписчиками обязаны передавать о себе данные в Роскомнадзор. Поправки приняли в Госдуме 30.07.2024

Владельцы страниц и каналов, на которые подписаны более 10 000 человек, теперь должны предоставлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать их личность.

Состав данных и порядок их предоставления определит Правительство. Соцсети, тем временем, обяжут помечать страницы каналов и блогов с аудиторией «10 000+» и передавать эти данные в Роскомнадзор для контроля нарушителей.

Те блогеры, которые получают доходы от своей деятельности, будут обязаны платить налоги. Блогерам «10 тысяч +», которые не зарегистрируются в РКН, закон запретит:

Размещать у себя рекламу.

Размещать информацию о способах финансирования самого канала и его владельца.

Репостить контент нарушителя.

Также по требованию Роскомнадзора, соцсети в течение суток могут блокировать страницы тех, кто нарушил требования и не прошел верификацию.

Требования, прежде всего, сейчас касаются Telegram, но также и коснуться площадок из реестра соцсетей, который ведет Роскомнадзор. В него входят 15 платформ: «Вконтакте», «Одноклассники», YouTube, Rutube, Х (бывший Twitter), TikTok, Pinterest, Twitch, Discord, Likee, LiveJournal, «Пикабу», Telegram, «Яндекс Дзен» и Yappy.

Важно! «Владельцам каналов и страниц 10 000+» нужно знать, что регистрация в Роскомнадзоре, в случае отсутствия доходов будет происходить просто — через Госуслуги, а в случае получения доходов — придется выйти из тени и зарегистрировать себя в качестве самозанятого, ИП или организации. И для этой группы лиц контроль со стороны Роскомнадзора касается уже не только канала, страницы или блога, но и работы с персональными данными сотрудников или клиентов.

Что делать если у вас самозанятость, ИП или организация и вы работаете с персональными данными сотрудников или клиентов? Получить бесплатную консультацию по регистрации в Роскомнадзоре.

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Самозанятым, ИП и Организациям — владельцам каналов (10 000+) необходимо знать, что в их случае регистрация в Роскомнадзоре, а также подготовка и регулярная актуализация документов по работе с персональными данными:

сотрудников;

клиентов;

пациентов;

гостей;

учащихся/абитуриентов и т.д.

подлежащая контролю со стороны Роскомнадзора — является сложной процедурой, обязательный пакет документов в которой насчитывает более 60 штук, а штрафные санкции за нарушения варьируются от 100 000 — до 6 000 000 рублей.

Скачайте чек-лист по обязательным процедурам и документам, необходимых для правильной регистрации в Роскомнадзоре и соблюдения законодательства о персональных данных без нарушений.

Забирайте чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства по персональным данным Оставьте контакты, вышлем чек-лист на ваш e-mail: Отправить

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