Уведомление о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» и Федресурсе

В данной статье мы поговорим об обязанности уведомления кредиторов при проведении процедуры реорганизации через порталы Федресурс и Вестник государственной регистрации.

Уведомление о реорганизации должно быть сделано в соответствии с требованиями закона и включать следующую информацию: информация о принятом решении (кем принято решение), дата принятия решения, какая форма реорганизации, сведения о юридических лицах-участниках реорганизации, сроки для требований кредиторов и каким способом принимаются (адрес/телефон/эл.почта).

Согласно законодательству, уведомление о реорганизации должно быть размещено в таких источниках, как Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Федресурс) и «Вестник государственной регистрации».

Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщений о реорганизации в Федресурсе млм Вестнике — ФНС откажет в регистрации процедуры реорганизации на основании ст.23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Примеры практики таких отказов ФНС за 2020-2024 год можно увидеть здесь.

Обязанность уведомлять кредиторов о процедуре реорганизации в Федресурсе должна быть исполнена в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. Обязанность регламентируется пп. «н.6» п. 7 ст. 7.1 закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г.

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Уведомление о реорганизации также должно быть опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации». Публикация в «Вестнике государственной регистрации» является неотъемлемой частью процедуры реорганизации и обязательна для всех юридических лиц.

Порядок публикации сообщений о реорганизации.

В соответствии с п. 2 ст. 13.1 закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. и абз.2 п.1 ст. 60 ГК: «Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации».

Важно! Таким образом, сообщение о реорганизации и в Федресурсе, и в Вестнике публикуется 2 раза с интервалом в 1 месяц. Также, согласно законодательству, требования кредиторов могут быть предъявлены в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

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Таким образом, уведомление о реорганизации является важным шагом, который обязаны выполнять все юридические лица, планирующие провести данную процедуру. Уведомление должно быть сделано в соответствии с законодательством и содержать всю необходимую информацию о процессе реорганизации для обеспечения защиты интересов кредиторов и других заинтересованных лиц. Это поможет предотвратить возможные споры и конфликты с кредиторами, а также защитить свои интересы.

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