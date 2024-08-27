Инструкция по реорганизации ООО в форме выделения

В рамках выделения ООО происходит передача части прав и обязанностей компании новой компании. При этом прежняя свою деятельность продолжает.

Важный нюанс процедуры: выделенная компания может функционировать как в формате ООО, так и в виде акционерного общества, хозяйственного товарищества или производственного кооператива. На это указывают п. 1 ст. 57, п. 1 ст. 68 ГК и п. 1 ст. 55 закона об ООО. Хотите узнать другие важные нюансы процедуры? Тогда скачивайте дорожную карту по реорганизации ООО в форме выделения ниже!

Дорожная карта по реорганизации ООО в форме выделения Заполните форму, вышлем дорожную карту вам на e-mail: Отправить

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