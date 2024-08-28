Инструкция по реорганизации ООО в форме преобразования

Как провести реорганизацию ООО в форме преобразования и какие обязательные действия выполнить — в сегодняшней статье.

В рамках реорганизации ООО в форме преобразования происходит смена организационно-правовой формы предприятия. Один из основных вопросов по процедуре — а во что можно преобразоваться?

Закон допускает переход в непубличное акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Реорганизация ООО путем преобразования включает в себя как минимум 11 обязательных действий, необходимых для успешного завершения процедуры.

Чтобы изучить их подробнее, скачивайте полезный материал ниже!

Дорожная карта по реорганизации ООО в форме преобразования Заполните форму, вышлем дорожную карту вам на e-mail: Отправить

Также вы можете бесплатно проконсультироваться с экспертами «Консалтинг Онлайн» — переходите на сайт и оставляйте заявку!

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KH9uw