Инструкция по реорганизации ООО в форме преобразования

В рамках реорганизации ООО в форме преобразования происходит смена организационно-правовой формы предприятия. Один из основных вопросов по процедуре — а во что можно преобразоваться?
Закон допускает переход в непубличное акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Реорганизация ООО путем преобразования включает в себя как минимум 11 обязательных действий, необходимых для успешного завершения процедуры.
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