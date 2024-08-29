Инструкция по реорганизации ООО в форме присоединения

Какие обязательные действия выполнить для реорганизации ООО в форме присоединения и как провести процедуру без ошибок, рассказываем в сегодняшнем материале.

При реорганизации ООО путем присоединения компаниям, участвующим в процедуре, необходимо пройти длинный путь — от проведения инвентаризации активов и пассивов и принятия решения о процедуре, до внесения изменений в уставные документы и непосредственно регистрации процедуры в налоговой.

Присоединение – непростая форма процедуры, обладающая своими специфическими нюансами. Для изучения всех аспектов реорганизации данного типа скачивайте дорожную карту от экспертов через форму ниже.

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