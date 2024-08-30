Инструкция по реорганизации ООО в форме разделения

По итогам реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме разделения первоначальная компания прекращает свое существование, а ее права и обязанности передаются вновь созданным предприятиям.
Разделить ООО можно на два и более предприятия, причем функционировать они могут как в формате общества с ограниченной ответственностью, так и в АО, хозяйственного товарищества или производственного кооператива.
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Дорожная карта по реорганизации ООО в форме разделения
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