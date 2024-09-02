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Инструкция по реорганизации ООО в форме слияния

Как провести реорганизацию ООО в форме слияния, ничего не упустить и не нарушить — в сегодняшнем материале.
Инструкция по реорганизации ООО в форме слияния
Иллюстрация: fabrikasimf/freepik

В рамках процедуры осуществляется объединение двух и более компаний в одну новую. При этом прежние юридические лица по итогам реорганизации ООО в форме слияния прекращают свое существование.

Процедура происходит по общему порядку реорганизации ООО, однако есть важные этапы, характерные именно слиянию. Чтобы узнать о них подробнее, скачивайте бесплатный полезный материал ниже!

Дорожная карта по реорганизации ООО в форме слияния

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