Инструкция по реорганизации ООО в форме слияния

В рамках процедуры осуществляется объединение двух и более компаний в одну новую. При этом прежние юридические лица по итогам реорганизации ООО в форме слияния прекращают свое существование.
Процедура происходит по общему порядку реорганизации ООО, однако есть важные этапы, характерные именно слиянию. Чтобы узнать о них подробнее, скачивайте бесплатный полезный материал ниже!
Дорожная карта по реорганизации ООО в форме слияния
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