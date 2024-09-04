Инструкция по реорганизации АО в форме преобразования

Какие формы принимает АО при реорганизации в форме преобразования, как провести процедуру по регламентированному законом порядку — узнаете в сегодняшнем материале.

В рамках преобразования акционерного общества происходит смена организационно-правовой формы компании. АО можно изменить на следующие виды компаний:

общество с ограниченной ответственностью;

производственный кооператив;

хозяйственное товарищество.

При этом для каждого из указанных выше типов организаций предусмотрены свои процедурные нюансы, знать которые — обязательно, иначе процедура пойдет не по регламентированному законом порядку.

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