Как составить и опубликовать сообщение о залоге для сайта Федресурс

В этой статье мы с вами поговорим о том, как составить сообщение о залоге для публикации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее — Федресурс).

Право залога возникает в случае, когда заемщик предоставляет свое имущество в залог кредитору в обеспечение исполнения обязательств по договору. По закону, залог возникает с момента заключения договора о залоге и регистрации залога в установленном порядке.

Внесение данных о залоге движимого имущества в Федресурс обязательно, согласно пп.«н.1» п. 7 ст. 7.1 закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. Срок для публикации: 3 рабочих дня.

Сведения о залоге обязан публиковать залогодатель, так как он является заявителем, который передает имущество в залог.

В реестре предусмотрено 3 вида сообщения о залоге, которые мы рассмотрим ниже.

Возникновение права залога

Обязательные блоки для заполнения:

Сведения о залогодателях и залогодержателях. Данные вносятся путем нажатия кнопки «добавить», где вводится ИНН/ОГРН организаций для добавления. Сведения о заложенном имуществе.

Здесь необходимо заполнить и сохранить для добавления:

«идентификатор заложенного имущества» — необязательно, но рекомендуется, например, ключевое слово/словосочетание, которое характеризует предмет в общем;

«классификация заложенного имущества» — обязательно (необходимо выбрать из предложенного «списка классификаторов» более подходящую классификацию к заложенному имуществу);

«описание заложенного имущества» — обязательно (необходимо ввести описание заложенного имущества).

«Комментарий пользователя»: данный блок является необязательным для заполнения, но рекомендуемым нами.

В комментариях можно прописать текст о том, что «залогодатель» (наименование организации) уведомляет о заключении определенного договора залога, с указанием даты и номера договора.

Блоки, которые находятся в самом вверху сообщения: «дата исполнения обязательства» и «договор залога» — являются необязательным для заполнения.

Важно, что для каждого договора залога делается «свое» сообщение. Публиковать в одном сообщении несколько разных договоров — некорректно!

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Изменение права залога

Для публикации данного типа сообщения у вас уже должно быть опубликованное сообщение «Возникновение права залога», поскольку при публикации каких-либо изменений необходимо будет указать «Последнее сообщение о праве залога». После выбора, сведения о залогодателях/залогодержателях, о заложенном имуществе погрузятся автоматически из предыдущего опубликованного Вами сообщения.

Следует обратить внимание на «Сведения о заложенном имуществе»: согласно вашим изменениям, вам необходимо будет либо исключить какой-то предмет из списка, подгруженного из предыдущего сообщения, либо же, добавить новый предмет залога.

В комментариях пользователя рекомендуется сообщить об изменениях права залога и указать на основании чего изменения (договор/дополнительное соглашение с номером и датой).

Прекращение права залога

Для того, чтобы опубликовать данный тип сообщения, при создании необходимо будет выбрать «Последнее сообщение о праве залога», которое является обязательным полем.

Следует выбрать необходимое сообщение о праве залога. Это может быть сообщение как и о «возникновении права залога», так и об «изменении права залога» (если они были), поскольку на реестре предусмотрена взаимосвязь сообщений.

Помимо этого, к обязательным блокам для заполнения относятся «дата прекращения залога» и «причина прекращения залога», где указывается, в связи с чем или на основании чего право залога прекращено.

Таким образом, на сайте Федресурс есть возможность опубликовать три разных типа сообщения, касаемых права залога движимого имущества.

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