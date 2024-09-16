Нарушения в работе с персональными данными: как компаниям и ИП соблюдать новые требования Роскомнадзора в 2024-2025 гг?

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У всех российских организаций и ИП возникла обязанность:

Регистрации в Роскомнадзоре как оператору обработки данных;

Подготовки массы внутренних и внешних документов, политики и актов.

С тех пор значительно усложнилась не только сама процедура обработки ПДн, но и недавно были введены огромные штрафы, а также ужесточился контроль обязанности. Еще недавно бизнес мог игнорировать требования Роскомнадзора, но не теперь...

В 2024 году мы имеем ситуацию, при которой максимальный штраф за нарушение законодательства об обработке ПДн составляет уже 18 000 000 рублей, при этом штрафы продолжают расти и появляются новые! Так, с 2024 года за обработку ПДн без письменного согласия штрафуют уже на сумму от 300 000 до 1 500 000 рублей.

ВАЖНО! Уже сегодня, согласно последней практике, помимо Роскомнадзора проверками занялись органы Прокуратуры (на проверки которой не распространяются действия моратория), а сами проверки теперь не ограничиваются исключительно регистрацией в реестре операторов. Теперь Прокуратура требует представления документации компаний, и рассылает требования об устранении нарушений, выявленных на сайтах компаний и ИП!

Полный разбор обязанности, который гарантирует вам необходимые знания об организации работы с персональными данными юридических лиц и ИП, подробный анализ нарушений и обзор свежей практики с выработкой рекомендаций произойдет на

БЕСПЛАТНОМ ВЕБИНАРЕ АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН»!

18 СЕНТЯБРЯ В 10:00 (МСК), ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НАКЮР — Национальной Ассоциации Корпоративных Юристов

Международной ассоциации WEA — экспертов малого и среднего предпринимательства.

Программа вебинара

Участники вебинара получат бонусы от экспертов: Видеозапись вебинара и презентацию спикеров. Чек-лист обязательных процедур и документов, необходимых для организации работы с персональными данными. Файл с ответами на все вопросы чата. Сертификат участника. Скидку 20% на услуги регистрации в Роскомнадзоре и подготовке документов.

Регистрируйтесь на вебинар, чтобы исполнить все требования законодательства о персональных данных и не столкнуться со штрафными санкциями!

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