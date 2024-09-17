Инструкция по уменьшения УК ООО

Уменьшение уставного капитала ООО начинается, как правило, с принятия решения общим собранием участников (или единоличным участником) об уменьшении УК ООО, а также о внесении изменений в учредительную документацию или утверждении таких документов в новой редакции.

Исключением последнего являются случаи, когда общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава. Хотите узнать, какие еще нюансы следует учитывать в рамках уменьшения УК ООО? Скачивайте дорожную карту ниже!

Дорожная карта по уменьшению УК ООО Получите бесплатно! Заполните форму, вышлем дорожную карту вам на e-mail: Отправить

Если вам требуется дополнительная помощь в уменьшении УК ООО – переходите на наш портал и оставляйте заявку на бесплатную консультацию!

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K2554