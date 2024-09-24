Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме преобразования

Рассказываем, как реорганизовать унитарное предприятие в форме преобразования и выполнить все аспекты процедуры строго в рамках правового поля.

Проведение реорганизации унитарного предприятия в форме преобразования должно осуществляться строго в рамках правового поля.

От предусмотренного законом порядка процедуры нельзя отклоняться ни на один градус, при этом следует учитывать все юридические нюансы процесса.

Одним из них является, к примеру, внесение сведений о процедуре в реестр Федресурс — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации. Чтобы изучить все аспекты сложного процесса, скачайте дорожную карту ниже.

Дорожная карта по реорганизации унитарного предприятия в форме преобразования Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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