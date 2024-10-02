Федресурс банкротство: сообщение кредитора

Как подать уведомление через Федресурс о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника, правильно составить и и вовремя опубликовать сообщение, рассказываем в статье.

Уведомление через Федресурс о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника установлено п. 2.1 статьи 7 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. право на обращение в арбитражный суд возникает у кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств.

В Федресурсе сообщение кредитора о намерении обратиться в арбитражный суд должно быть опубликовано не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты обращения в суд. Важно иметь в виду, что по истечении 30 дней со дня опубликования сообщения кредитора в Федресурсе, сведения, которые содержаться в нем, утратят силу.

В случае отсутствия публикации уведомления кредитора в Федресурсе — дальнейшее рассмотрение заявления о банкротстве может быть перенесено или приостановлено.

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Составление и публикация сообщения о намерении кредитора в Федресурсе

Для типа сообщения «Уведомление о намерении кредитора» в Федресурсе — для заполнения имеется 2 обязательных поля:

«Должник» : в данном поле необходимо по ИНН или наименованию организации добавить должника (если должником является физическое лицо и его нет в базе данных реестра, то необходимо будет создать его карточку);

«Текст сообщения»: в тексте прописывается наименование кредитора с указанием ИНН о том, что он уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника (наименование и ИНН) банкротом со ссылкой на п. 2.1 ст. 7 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.

Если вы впервые столкнулись с обязанностью публикации сообщения кредитора в Федресурсе о банкротстве должника и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ Арбитражного суда) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

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