Персональные данные 2024–2025: обработка, обязательные документы и регистрации в Роскомнадзоре

Уведомление заполняется в соответствии с установленной формой на сайте Роскомнадзора. Получить бесплатную консультацию по регистрации в Росокомнадзоре можно на сайте сервиса «Роском Онлайн».
Главное, что нужно знать, прежде чем направлять уведомление в Роскомнадзор, это то, что необходимо привести в соответствие нормам действующего законодательства внутренние локальные акты и документы, а также сформировать политику.
Политика оператора персональных данных — это локальный акт, регламентирующий вопросы обработки и защиты персональных данных. За отсутствие неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрен административный штраф в размере 300 000 рублей в соответствии с п.3 ст. 13.11 КоАП.
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Помимо политики оператора персональных данных, у оператора ПД должен быть полный пакет документов, отвечающий положениям 152-ФЗ, для работы с ПД на конкретных этапах. Полный перечень документов содержит порядка 60 позиций.
Обращаем внимание, что для каждого ОПД пакет индивидуален и формируется в зависимости от сферы деятельности, вида обработки и передачи ПД, целей обработки ПД. А разработка и формирование полного пакета документов регламентируется, помимо 152-ФЗ, множеством подзаконных актов.
В настоящее время процедуры и документы, которые необходимых организации оператору насчитывают более 60 позиций, с полным списком можно ознакомится в чек-листе.
Бесплатный чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства по персональным данным
Организуйте в своей компании работу с персональными данными согласно требованиям закона
Кроме того, если допустить обработку персональных данных без письменного согласия лица, когда оно требуется по закону — штраф до 700 000 рублей, за повторное нарушение до 1 500 000 млн. руб. А за трансграничную передачу данных установлены штрафы от 6 000 000 до 18 000 000 рублей. Стоит заметить, что штраф будет наложен как на компанию, так и на должностное лицо.
Получите бесплатную консультацию специалистов сервиса «Роском Онлайн», если вы впервые сталкиваетесь с обязанностями законодательства о персональных данных и не уверены как правильно:
Провести регистрацию в Роскомнадзоре.
Обновить старую регистрацию и документы по новым требованиям Роскомнадзора.
Подготовить обязательные документы и провести необходимые процедуры.
Организовать всю систему работы с персональными данными, включая регулярное обновление документов и политики в соответствии ФЗ №152.
Получить бесплатную консультацию по регистрации в Роскомнадзоре или разработке документов для работы с персональными данными
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