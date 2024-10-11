Персональные данные 2024–2025: обработка, обязательные документы и регистрации в Роскомнадзоре

В 2024 году все организации и ИП, работающие с персональными данными — обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных, иначе рискуют получить штраф от 300 000 до 6 000 000 рублей, а регистрация в реестре Роскомнадзора происходит путем направления уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Уведомление заполняется в соответствии с установленной формой на сайте Роскомнадзора. Получить бесплатную консультацию по регистрации в Росокомнадзоре можно на сайте сервиса «Роском Онлайн».

Главное, что нужно знать, прежде чем направлять уведомление в Роскомнадзор, это то, что необходимо привести в соответствие нормам действующего законодательства внутренние локальные акты и документы, а также сформировать политику.

Политика оператора персональных данных — это локальный акт, регламентирующий вопросы обработки и защиты персональных данных. За отсутствие неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрен административный штраф в размере 300 000 рублей в соответствии с п.3 ст. 13.11 КоАП.

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Помимо политики оператора персональных данных, у оператора ПД должен быть полный пакет документов, отвечающий положениям 152-ФЗ, для работы с ПД на конкретных этапах. Полный перечень документов содержит порядка 60 позиций.

Обращаем внимание, что для каждого ОПД пакет индивидуален и формируется в зависимости от сферы деятельности, вида обработки и передачи ПД, целей обработки ПД. А разработка и формирование полного пакета документов регламентируется, помимо 152-ФЗ, множеством подзаконных актов.

В настоящее время процедуры и документы, которые необходимых организации оператору насчитывают более 60 позиций, с полным списком можно ознакомится в чек-листе.

Бесплатный чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства по персональным данным Организуйте в своей компании работу с персональными данными согласно требованиям закона Заполните форму, вышлем чек-лист нам на e-mail: Отправить

Кроме того, если допустить обработку персональных данных без письменного согласия лица, когда оно требуется по закону — штраф до 700 000 рублей, за повторное нарушение до 1 500 000 млн. руб. А за трансграничную передачу данных установлены штрафы от 6 000 000 до 18 000 000 рублей. Стоит заметить, что штраф будет наложен как на компанию, так и на должностное лицо.

Получите бесплатную консультацию специалистов сервиса «Роском Онлайн», если вы впервые сталкиваетесь с обязанностями законодательства о персональных данных и не уверены как правильно:

Провести регистрацию в Роскомнадзоре.

Обновить старую регистрацию и документы по новым требованиям Роскомнадзора.

Подготовить обязательные документы и провести необходимые процедуры.

Организовать всю систему работы с персональными данными, включая регулярное обновление документов и политики в соответствии ФЗ №152.

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