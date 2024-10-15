Оператор персональных данных: обработка и регистрация в Роскомнадзоре

В 2024 году все организации и индивидуальные предприниматели, работающие с персональными данными (включая данные своих сотрудников), обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре в качестве операторов персональных данных.

Несоблюдение этого требования может привести к значительным штрафам, варьирующимся от 300 000 до 6 000 000 рублей. Регистрация осуществляется путем подачи уведомления о намерении обрабатывать персональные данные, которое заполняется по установленной форме на сайте Роскомнадзора.

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Документов для работы с персональными данными теперь более шестидесяти

Перед подачей уведомления важно привести внутренние локальные акты и документы в соответствие с действующим законодательством и разработать политику оператора персональных данных.

Политика оператора — это ключевой документ, регулирующий вопросы обработки и защиты персональных данных. Отсутствие доступа к этому документу или информации о мерах защиты данных может привести к штрафу в размере 300 000 рублей, согласно п. 3 ст. 13.11 КоАП.

Операторы персональных данных должны иметь полный пакет документов, соответствующий требованиям 152-ФЗ, для работы с данными на всех этапах. Этот пакет включает около 60 позиций и формируется индивидуально для каждого оператора в зависимости от сферы деятельности и целей обработки данных. Разработка документов регулируется не только 152-ФЗ, но и множеством подзаконных актов.

Все процедуры и документы, которые необходимых организации как оператору насчитывают более шестидесяти позиций, с полным списком можно ознакомится в чек-листе.

Бесплатный чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства по персональным данным Организуйте в своей компании работу с персональными данными согласно требованиям закона Заполните форму, вышлем чек-лист нам на e-mail: Отправить

Важно помнить, что обработка персональных данных без письменного согласия, когда оно требуется, может привести к штрафам до 700 000 рублей, а за повторное нарушение — до 1 500 000 рублей.

Трансграничная передача данных без соблюдения требований может обернуться штрафами от 6 000 000 до 18 000 000 рублей, которые налагаются как на компанию, так и на должностное лицо.

Если вы впервые сталкиваетесь с обязанностями законодательства о персональных данных и не уверены как правильно:

Провести регистрацию в Роскомнадзоре Обновить старую регистрацию и документы по новым требованиям Роскомнадзора Подготовить обязательные документы и провести необходимые процедуры Организовать всю систему работы с персональными данными, включая регулярное обновление документов и Политики в соответствии ФЗ №152.

То вы можете обратиться к специалистам сервиса «Роском Онлайн».

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