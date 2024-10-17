Роскомнадзор: персональные данные 2025 — новые правила обработки и штрафы за нарушения

В 2024 году все юридические лица и ИП, у которых есть сотрудники (да, их персональные данные накладывают на вас такую же обязанность как и данные клиентов), а также те, организации и ИП, которые работают с внешними персональными данными (например пациентов, клиентов, гостей, туристов, учащихся и тд) — обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре в качестве операторов персональных данных.

Главное здесь, что нужно понять — в этой обязанности нет ничего простого. Одних документов более шестидесяти.

Несоблюдение обязанности по регистрации в Роскомнадзоре в качестве оператору влечет за собой огромные штрафы, которые в зависимости от нарушений варьируются от 300 000 до 6 000 000 рублей.

Как пройти регистрацию в Роскомнадзоре и какие документы вам необходимы, можно узнать, получив бесплатную консультацию по обязанности регистрации в Росокомнадзоре и необходимым документам можно на сайте сервиса «Роском Онлайн».

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Документов и процедур, необходимых для организации работы с персональными данными в соответствии с новыми требованиями Роскомнадзора и № 152 стало более шестидесяти!

Перед регистрации в Роскомнадзоре необходимо привести в порядок, подготовить или обновить внутреннюю документацию. Не ждите, что это будет легко, обязанность огромна и соблюдать ее не просто. Самое важное, это разработка Политики оператора персональных данных.

Политика оператора — это ключевой документ, регулирующий вопросы обработки и защиты персональных данных оператора. Отсутствие доступа к Политике и информации о мерах защиты данных может привести к штрафу в размере 300 000 рублей, согласно п.3 ст. 13.11 КоАП.

Важно! Операторы персональных данных обязаны иметь полный пакет документов, соответствующий требованиям 152-ФЗ, для работы с данными на всех этапах. Этот пакет включает не менее 60 позиций и формируется индивидуально для каждого оператора в зависимости от сферы деятельности и целей обработки данных. Разработка документов регулируется не только 152-ФЗ, но и множеством подзаконных актов. Все процедуры и документы, которые необходимых организации как оператору насчитывают более шестидесяти позиций, с полным списком можно ознакомится в Чек-листе.

Бесплатный чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства по персональным данным Организуйте в своей компании работу с персональными данными согласно требованиям закона Заполните форму, вышлем чек-лист нам на e-mail: Отправить

Важно помнить также и о других ключевых штрафах, на которые попадает большинство операторов, а именно обработка персональных данных без письменного согласия влечет штраф за собой до 700 000 рублей, а за повторное нарушение — до 1 500 000 рублей. Трансграничная передача данных без соблюдения требований может обернуться штрафами от 6 000 000 до 18 000000 рублей, которые налагаются как на компанию, так и на должностное лицо.

Если вы впервые сталкиваетесь с обязанностями законодательства о персональных данных и не уверены как правильно:

Провести регистрацию в Роскомнадзоре. Обновить старую регистрацию и документы по новым требованиям Роскомнадзора. Подготовить обязательные документы и провести необходимые процедуры. Организовать всю систему работы с персональными данными, включая регулярное обновление документов и Политики в соответствии ФЗ №152.

То вы можете обратиться к специалистам сервиса «Роском Онлайн».

Получить бесплатную консультацию по регистрации в Росокомнадзоре или разработке документов для работы с персональными данными Консультация

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