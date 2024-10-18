Как закрыть ИП? Обязательные шаги, которые все упускают

Процедура прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) требует строгого соблюдения порядка закрытие ИП, первым шагом здесь является обязательное уведомление о прекращении деятельности в качестве ИП в реестре Федресурс — Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц и ИП.

С 2024 года налоговые органы (ИФНС) усилили контроль за закрытием предпринимательской деятельности и отказывают ИП в регистрации закрытия при отсутствии уведомления о прекращении деятельности.

В соответствии с абзацем 3 пункта 11 статьи 7.1 закона №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», индивидуальные предприниматели обязаны размещать уведомления о прекращении своей деятельности в Федресурсе.

Данный реестр служит инструментом обеспечения прозрачности предпринимательской деятельности и защиты интересов контрагентов, поэтому ФНС относится к нему очень серьезно.

Получить бесплатную консультацию по публикации в Федресурсе уведомления о закрытии ИП Консультация

Ответственность ИП за нарушение обязанности по уведомлению о своем закрытии

Нарушение обязанности по размещению уведомления в Федресурсе о закрытии ИП влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 14.25 КоАП, предусмотрено наложение штрафа в размере до 50 000 рублей. Кроме того, возможно применение меры в виде дисквалификации от осуществления предпринимательской деятельности на срок от одного до трех лет.

Важно! Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением обязательств по размещению информации в Федресурсе. В случае выявления нарушений, прокуратура направляет предписания с требованиями:

Незамедлительно устранить нарушения и опубликовать обязательные сообщения в Федресусе.

Привлечь к ответственности ответственных лиц мерами дисциплинарного воздействия.

Отчитаться в органы Прокуратуры об указанных выше действиях.

Невыполнение данных требований может повлечь за собой подачу исков в судебные органы со стороны прокуратуры.

Если вы впервые столкнулись с публикацией сообщения в Федресурсе и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС или предписание прокуратуры) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

Процесс закрытия ИП требует соблюдения установленного законом порядка Размещение уведомления в Федресурсе является обязательным условием, несоблюдение которого может привести к серьезным юридическим последствиям. Строгое следование установленным нормам позволит избежать административных санкций и обеспечить корректное завершение предпринимательской деятельности.

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KXY8D