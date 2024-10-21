Закрытие ИП: что важно не упустить

В 2024 году ИФНС начали отказывать индивидуальным предпринимателям в процедуре закрытия ИП, если у ИП отсутствует уведомление о прекращении деятельности в реестре Федресурс. Аналогичное требование у ФНС по ликвидации организаций, оно контролируется повсеместно, вы видимо не знали и т. д.

Обязанность уведомления о прекращении деятельности в качестве ИП установлена для индивидуальных предпринимателей абзацем 3 пункта 11 статьи 7.1 закона №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Что такое Федресурс — это Единый федеральный реестр сведений, где юридические лица и индивидуальные предприниматели обязан размещать сведения о конкретных событиях в своей деятельности в целях обеспечения прозрачности бизнес и защиты интересов контрагентов.

Конкретно индивидуальные предприниматели обязаны размещать в Федресурсе информацию о лицензиях, членстве в СРО, а также о прекращении деятельности в качестве ИП.

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Какие последствия и штрафы для ИП за нарушения в Федресурсе

Если ИП нарушит обязанность и не опубликует обязательные уведомления в Федресурсе, то ему грозит штраф до 50 000 рублей и дисквалификация от предпринимательской деятельности от 1 года до 3 лет — по статье 14.25 КоАП.

Поэтому ИП важно не только опубликовать уведомление о прекращении деятельности в качестве ИП, но и перед закрытием убедиться, что если у ИП была лицензия или членство в СРО — эта информация была размещена в Федресурсе, иначе ИП получит предписание прокуратуры.

В настоящее время пристальный надзор за наличием обязательной информации в реестре Федресурс осуществляет прокуратура и случае выявления нарушений — направляет организациям и ИП предписания с требованиями:

Незамедлительно устранить нарушения и опубликовать обязательные сообщения Привлечь в ответственности ответственных лиц мерами дисциплинарного воздействия Отчитаться в органы Прокуратуры об указанных выше действиях.

В случае нарушения любого из требований — прокуратура направляет иски в суды (о чем на несколько лет уже также скопилась большая практика).

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