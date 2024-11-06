Обработка персональных данных 2025: обязанность регистрации в Роскомнадзоре

Перед тем, как оформить и отправить уведомление на официальном сайте Роскомнадзора, необходимо предпринять несколько шагов:

разработать политику в области ПД;

сформировать политику их обработки;

утвердить оба документа специальным приказом;

этим же приказом определить перечень лиц, которые должны быть ознакомлены с документами;

подписать с этими лицами обязательства о неразглашении ПД.

В положении следует закрепить следующие пункты:

категории субъектов ПД;

категории и перечень обрабатываемых ПД, цели их обработки;

лица, ответственные за обработку ПД;

способы обработки и хранения ПД;

передача ПД;

уничтожение документов, содержащих ПД;

права, обязанности и ответственность лиц, представляющих ПД.

Особым приказом определяют лицо, ответственное за обработку ПД, а также перечень лиц, имеющих к ним доступ. Также нужно утвердить формы согласий на обработку (это один документ), на передачу ПД (это второй документ) плюс заявление на отзыв такового согласия.

Причем мало утвердить локальные нормативные акты, следует провести публикацию положения об обработке персональных данных или каким-то методом обеспечить доступ к этому документу.

Пренебрежение этой обязанностью может повлечь за собой штрафы по ст. 4.1.2, 13.11 КоАП:

от 150 тыс. до 350 тыс. руб. — за распространение, передачу или другую работу с персональными данными без разрешения субъекта (для малых и микропредприятий);

от 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб. — для прочих фирм;

от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — для должностных лиц.

Политику обработки персональных данных нужно опубликовать на сайте или, если веб-страницы у вас нет, то на инфостенде в офисе, месте приема граждан, клиентуры и т.п.

Все вышеописанное — рамочные требования. Полный комплект документов, который соответствует Закону о защите персональных данных — это почти 60 позиций. Причем «рыбы» тут не применяются, для каждого оператора пакет индивидуален, зависит от того, какие именно данные обрабатываются, целей их обработки.