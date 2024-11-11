Персональные данные: что это такое и как с ними работать?

Вариаций толкования персональных данных целое множество — существуют различные классификации, при помощи которых их можно разделять на отдельные группы и виды. Однако лучше всего их классифицировать с точки зрения практической деятельности на следующие категории:

Общие персданные. Биометрические данные. Специальные ПД. Сведения, распространение которых возможно с согласия человека.

К первой категории относятся обычные сведения — ФИО человека, его телефон, адрес, место работы и данные документа, удостоверяющего личность.

Под биометрией понимаются данные, которые говорят о физиологических и биологических особенностях личности, при анализе которых можно идентифицировать их обладателя. К примеру, к ним относятся отпечатки пальцев, фотография, ДНК, рост, вес и иные особенности человека. Важно отметить, что биометрией подобные сведения будут считаться только в том случае, если оператор ПД использует их для целей определения конкретного физического лица.

К примеру, если компания на входе устанавливает системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности и с их помощью она не идентифицирует тех, кто входит в помещение, это не является биометрией.

Что же относится к специальным ПД? Такого понятия в законе нет, зато есть конкретный перечень информации, которую можно отнести к данной категории: раса, национальность, религия, философские и политические взгляды, состояние здоровья, нюансы интимной жизни, сведения о наличии судимости.

Перечисленные сведения подлежат обработке только при наличии согласия на это от человека.

И последняя категория сведений — это данные, распространение которых разрешил сам субъект ПД. Для этого необходимо, чтобы человек подписал специальной документ, форма и содержание которого определены законодательством. Проставление подписи в таком документе говорит о том, что физическое лицо согласно с тем, что определенный набор его личной информации будет распространен и может стать доступным широкому кругу лиц.