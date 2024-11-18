Защита персональных данных 2025: Бесплатный вебинар

В бесплатном вебинаре для юридических лиц и ИП подробно разберем новые требования к работе с персональными данными, информационной безопасности, безопасной работе с сайтами и расскажем, какие штрафные санкции могут применяться при нарушениях.

Зарегистрироваться на вебинар

Новые требования для всех юридических лиц и ИП к информационной безопасности, которые неразрывно связаны с обработкой персональных данных в информационных системах (например: 1С:ЗУП, Битрикс24 (иные CRM-системы), Excel, Power BI) — станет предметом массированного контроля со стороны надзорных органов уже в 2025 году.

Роскомнадзор, совместно с органами Прокуратуры, ФСТЭК и ФСБ с каждым месяцем проводят все больше контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений законодательства об обработке персональных данных и информационной безопасности.

И если при нарушении законодательства о работе с персональными данными административная ответственность вряд ли превысит 1 500 000 руб. для ЮЛ и 1 000 000 руб. для ИП, то в случае с информационной безопасностью штрафы достигают 18 000 000 руб.

Многие методы и решения организации информационного пространства стали невозможны, а многие даже небезопасны. Новые реалии заставят бизнес кардинально менять принципы организации и сопровождения всей своей информационной структуры и безопасности обработки и передачи данных, подходы к организации работы с сайтами и использование сети «Интернет». А для специальных отраслевых компаний, а также государственных и муниципальных предприятий и учреждений, вводятся дополнительные новые «повышенные» требования к оборудованию, сетям, программному обеспечению.

О новых требованиях к работе организаций и ИП с персональными данными, информационной безопасности в рабочих программах, а также требованиях к работе сайтов в 2025 году (в отношении всех юридических лиц и ИП) пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», 21 ноября в 10:00 (МСК), при поддержке НАКЮР — Национальной Ассоциации Корпоративных Юристов, Международной ассоциации WEA — экспертов малого и среднего предпринимательства. Программа вебинара

Посмотрев вебинар, вы получите ответы на следующие вопросы:

Как юридическим лицам и ИП организовать систему работы с персональными данными (регистрация в Роскомнадзоре, подготовка документов, обработка и хранение ПДн работников и клиентов). Как ИП и ЮЛ правильно организовать работу с сайтами, с сетью «Интернет», чтобы не нарушить требования законодательства и не получить огромные штрафы? Какие информационные системы используются в вашей работе (1С:ЗУП, CRM, Excel, Power BI и тд) и как правильно организовать с ними работу, соблюдая новые требования? Какие штрафы за нарушения новых требований к защите и обработке персональных данных, а также к информационной безопасности применяются Роскомнадзором к ИП и юридическим лицам?

Участники вебинара получат полезные материалы:

Чек-лист процедур и документов, необходимых для соблюдения законодательства о персональных данных, согласно ФЗ-152 и требований Роскомнадзора. Чек-лист документов для соблюдения информационной безопасности.

Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, нажав на кнопку ниже!

Зарегистрироваться бесплатно

Защита, обработка персональных данных и информационная безопасность 2025 Бесплатный вебинар 21 ноября в10:00 (МСК) Зарегистрироваться

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8JtcNZ