Персональные данные — требования Роскомнадзора к операторам

Персональные данные (ПД) — это любая информация о физическом лице, которая при неправильном обращении может такое лицо скомпрометировать. Все компании, которые работают с клиентами, сотрудниками, партнерами, потребителями так или иначе собирают о них данные, которые прямо или косвенно позволяют их идентифицировать.

К персональным данным относятся: адрес электронной почты, фотография, видеозапись, скриншот, номер телефона, место проживания и т.д. Чтобы не допустить утечку ПД, компании обязаны обеспечить их безопасное хранение, обработку, ограниченный доступ.

За соблюдением требований в области работы с персональными данными следит Роскомнадзор. В случае проверок компании обязаны предоставить инспекторам необходимые документы, уточняющую информацию, а также свободный вход к оборудованию и в кабинеты, где ведется работа с персональными данными.

Обязанности операторов персональных данных (ОПД) изложены в законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Все обязанности можно разделить на четыре основные группы:

Уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными в качестве оператора. Для сбора, обработки и хранения персональных данных использовать только информационные базы, находящиеся на территории России. Собирать личные данные только с согласия их владельцев. Работать с ПД на основании политики персональных данных, разработанной в компании.

Помимо этих требований в законе № 152-ФЗ для операторов прописано и множество других. Например, разрабатывать локальные регламенты, назначать ответственных сотрудников, реагировать на обращения владельцев данных, устранять нарушения и отчитываться в Роскомнадзор.