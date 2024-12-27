Персональные данные работника: напоминание бухгалтерам об обязанности регистрации в Роскомнадзоре

Каждая компания так или иначе взаимодействует с персданными сотрудников, а значит, является оператором этих данных. Операторы обязаны сообщить в Роскомнадзор о начале работы с персональными данными. После проверки ведомство добавляет оператора в реестр в течение 30 дней с момента получения уведомления (ч. 4 ст. 22 закона № 152-ФЗ).

Если нужно внести изменения в информацию, указанную в уведомлении, оператор должен направить в РКН информационное письмо. Это нужно сделать до 15 числа следующего месяца для внесения изменений в реестр операторов или в течение 10 рабочих дней при прекращении работы с персданными.

Организацию можно найти в реестре операторов по ее названию, ИНН или регистрационному номеру. Данные в реестре доступны для просмотра, за исключением информации о средствах защиты персданных.