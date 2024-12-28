Персональные данные работника: напоминание кадровой службе об обязанности регистрации в Роскомнадзоре

Персональные данные — это любая информация о человеке, которая позволяет его идентифицировать (имя, адрес, паспортные данные, видео в интернете, фото, отпечатки пальцев и т.д.). Неправомерное использование данных может скомпрометировать их владельца и нанести вред его частной, личной и семейной жизни.

Оператор персональных данных — это ИП или юридическое лицо, которое в рамках своей деятельности собирает, хранит и обрабатывает данные о своих клиентах, потребителях, пациентах с помощью автоматизированных и (или) неавтоматизированных средств. Также к операторам относятся физические лица, государственные и муниципальные учреждения, работающие с персданными.

Роскомнадзор — это контрольный орган в сфере персональных данных, который следит за деятельностью операторов и защищает права и интересы субъектов ПД.

Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» — это основной закон, регулирующий взаимодействие всех сторон процесса: субъектов ПД, операторов, контрольных органов. Проще говоря, закон № 152-ФЗ — это свод правил о том, как работать с персональными данными без нарушений, штрафов и предписаний.