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Отчетность в Федресурсе 2025: публикация двух сообщений на сайте Федресурс о бухгалтерской финансовой отчетности

Как на сайте Федресурса разместить аудиторское заключение в составе сообщения о финансовой отчетности и кто обязан это делать, разбираем в сегодняшнем материале.

Основные вопросы статьи:

  1. Все, кто подает аудиторское заключение в ГИР БО теперь обязаны размешать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием информации о результатах аудита?

  2. Сколько сообщений о финансовой отчетности в Федресурсе обязаны теперь делать компании, если проводят обязательный аудит?

  3. Как теперь выглядит форма для сообщения о финансовой отчетности с указанием сведений о результатах аудита в Федресурсе?

С 1 января 2022 года были внесены изменения пп.«л.2» п.7 ст.7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц», обязанность по публикации в Федресурсе сведений о финансовой отчетности была объединена с обязанностью публикации результатов обязательного аудита в Федресусе (ранее предусмотренной ч. 6 ст. 5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности»). Обязанности были объедены в одну в рамках консолидации российского законодательства (согласно письму Минэкономразвития).

Для всех юридических лиц, которые ранее были обязаны публиковать аудиторское заключение в Федресуре, обязанность по публикации изменилась только технически. Теперь сведения о результатах аудита размещаются в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности.

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Кто обязан публиковать сведения о результатах аудита и финансовой отчетности в Федресурсе?

Ответ: в настоящее время публикация в Федресурсе сведений о финансовой отчетности включает в себя сведения о результатах аудита и является обязательной для трех групп юридических лиц.

1. Чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием:

  • наименования аудиторской организации;

  • ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;

  • датой подписания аудиторского заключения.

2. Чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению ГИР БО. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности, с указанием:

  • наименования аудиторской организации;

  • ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;

  • датой подписания аудиторского заключения;

  • мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.

3. Кто размещает сведения о ней в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ: ООО «Интерфакс – ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»). Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным с указанием сведений о публикации в СМИ.

В связи с изменениями обязанности реестр Федресурс также предусмотрел техническую возможность публикации сообщения о финансовой отчетности с указанием сведений о результатах обязательного аудита для каждой группы юридических лиц. Каждая группа может публиковать нужные ей сведения независимо друг от друга.

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Сколько сообщений о финансовой отчетности и результатах аудита теперь нужно публиковать в Федресурсе?

Ответ: 2 сообщения!

Почему? Согласно ФЗ «О бухгалтерской отчетности» датой утверждения финансового отчета является дата ее подписания руководителем организации. С этой даты необходимо отсчитывать установленный для публикации в Федресурсе срок — 3 рабочих дня.

Однако каждый бухгалтер понимает, что на момент утверждения финансового отчета аудиторское заключение (если обязаны проводить аудит) еще не будет готово. Между датой подписания финансовой отчетности руководителем и датой подписания аудиторского заключения аудитором может быть временной промежуток примерно от 1 до 10 месяцев (поскольку аудит можно провести и подать в налоговую или до конца 1 квартала года следующего за отчетным или до конца года следующего за отчетным).

В связи с этим уже 2022 году многие организации столкнулись с проблемой, где до проведения аудита они могли опубликовать в Федресурсе только сведения о финансовой отчетности и заполнить из новой объединенной формы сообщения в реестре только поля, которые относятся к финансовой отчетности.

Но и здесь Федресурс учел эту техническую необходимость, чтобы организации могли опубликовать оба блока сведения своевременно, не нарушив сроки и не получив штраф. Федресурс оставил в форме сообщения поля и блоки финансовой отчетности и результатов аудита независимыми друг от друга.

В настоящее время организации могут опубликовать:

  • сначала первое сообщения — сведения о финансовой отчетности в течение 3 рабочих дней с даты ее утверждения (подписания руководителем);

  • затем опубликовать второе сообщение, уже заполнив все поля, которые относятся не только к финансовой отчетности, но к результатам аудита, в течение 3 рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения.

Дополнительно стоит отметить, что реестр Федресурс также сохранил возможность публикации результатов аудита отдельным сообщением по старой форме. Поэтому опубликовать ли результаты аудита в рамках второй публикации в виде сообщения о финансовой отчетности, заполнив повторно поля о финансовой отчетности, а также заполнить предусмотренные в нем теперь поля о результатах аудита. Или опубликовать результаты аудита в рамках отдельной старой формы — здесь реестр Федресурс пока оставляет вам выбор.

Но в любом случае, чтобы не получить штраф, необходимо осуществлять две публикации, поскольку два этих события — утверждение финансового отчета и подписание аудиторского заключения не совпадают между собой по дате и имеют разные точки отсчета срока публикации.

Если ваша организация провела обязательный аудит и у вас остались вопросы по обязанности размещения аудиторского заключения в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности — вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.

Если вы пропустили указанные изменения, вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе — вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.

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