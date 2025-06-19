Федресурс: обязанность юридических лиц и ИП публиковать информацию в реестре

В какой срок нужно публиковать сообщения в реестре

Зависит от типа публикации ЕФРСФДЮЛ, который вы намереваетесь внести в Федресурс. Большинство заявлений публикуются в реестр по общему порядку — в течение 3 рабочих дней с момента, когда событие произошло. Также предусмотрен порядок в 10 и 15 дней. Прежде чем приступать к исполнению обязанности, выясните, какой срок предусмотрен для исполнения нужного вам уведомления в Федресурс.

Соблюдение сроков в контексте данной обязанности (как и любой другой) крайне важно. Потому что пренебрежение отведенными законодателем временными рамками способно привести к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП — об этом подробно будет рассказано ниже.