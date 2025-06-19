Федресурс: обязанность юридических лиц и ИП публиковать информацию в реестре

В статье ниже речь пойдет об этой глобальной обязанности, из-за неисполнения которой ежегодно страдают сотник и тысячи компаний.
Что такое Федеральный ресурс
Федеральный ресурс, он же Федресурс, представляет собой электронную базу данных, в которую от различных государственных органов, а также субъектов предпринимательской деятельности поступает информация относительно деятельности последних. Это государственный реестр, а потому внесение в него обязательных сведений — обязанность, несоблюдение которой способно привести к негативным правовым последствиям.
Как работает Федеральный реестр
Он работает как стандартная электронная база, которая находится в сети Интернет по адресу fedresurs.ru. Реестр доступен каждому — абсолютно любой желающей может зайти в него и ознакомиться с открытой информацией о бизнесе и сообщениями, которые компании и ИП публикуют. Причем для поиска нужной вам информации проходить какую-либо регистрацию нет необходимости — достаточно просто перейти на портал и в строке поиска на главной странице ввести любой из идентификаторов компании или ИП. Далее система по введенным данным предложит вам ознакомиться с перечнем сообщений того или иного субъекта предпринимательства.
Кто обязан публиковать сообщения в Федресурсе
Обязанность, как было сказано выше, крайне масштабна и охватывает все юридические лица страны, а также всех индивидуальных предпринимателей. Рано или поздно в жизни любого из указанных субъектов предпринимательства наступит событие, которое «запустит» действие в отношении них обязанности по раскрытию сведений в Федресурсе. Именно поэтому все компаниям и ИП страны необходимо держать руку на пульсе и на постоянной основе мониторить факт наступления необходимости опубликовать в Федеральном ресурсе.
Каким образом формируется реестр
Формирование реестра осуществляется за счет размещения сообщений на Федресурс юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В некоторых случаях сведения могут «подтягиваться» из других федеральных реестров. Также часть информации вносится в Федресурс представителями государственных органов.
Какие сведения необходимо вносить в ЕФРСФДЮЛ
Текущая законодательная база обязывает субъекты предпринимательства вносить в реестр огромный пласт сведений — всего более 80 фактов сейчас подлежат отражению в Федресурсе. Перечислять все в рамках статьи не имеет смысла — отобразим лишь некоторые, наиболее распространенные виды публикаций:
О завершении компанией своей деятельности. Такое же сообщение в Единый федеральный реестр нужно внести и индивидуальному предпринимателю, когда он захочет ликвидировать свой статус.
Сведения о любом реорганизационном процессе юридического лица — при этом не имеет значения, в какой форме он осуществляется.
Данные о лицензиях компании или индивидуального предпринимателя. При этом сейчас на публикацию соответствующей категории сведений действует мораторий, но при этом некоторые виды документов все равно необходимо вносить в Федресурс.
Сведения о лизинге и залоге.
Информация о бухгалтерской отчетности и аудите.
Данные о чистых активах.
Информация о банкротстве и так далее.
Внесение сведений в Единый федеральный реестр — установленная законом обязанность. Необходимо исполнять ее согласно существующему регламенту — в противном случае регулятор может применить административные санкции к нарушителю. Если вы хотите прямо сейчас опубликовать обязательные сведения в реестре — переходите на этот сайт и оставляйте заявку на онлайн-публикацию.
В какой срок нужно публиковать сообщения в реестре
Зависит от типа публикации ЕФРСФДЮЛ, который вы намереваетесь внести в Федресурс. Большинство заявлений публикуются в реестр по общему порядку — в течение 3 рабочих дней с момента, когда событие произошло. Также предусмотрен порядок в 10 и 15 дней. Прежде чем приступать к исполнению обязанности, выясните, какой срок предусмотрен для исполнения нужного вам уведомления в Федресурс.
Соблюдение сроков в контексте данной обязанности (как и любой другой) крайне важно. Потому что пренебрежение отведенными законодателем временными рамками способно привести к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП — об этом подробно будет рассказано ниже.
Как внести сведения в Федресурс
Исполнение законодательной обязанности возможно несколькими способами: самостоятельно или при помощи онлайн ресурсов, которые профилируются на раскрытии информации в государственных реестрах. Первый метод сопряжен с большим количеством рисков и требует совершения множества действий, включая:
Посещение удостоверяющего центра с целью приобретения квалифицированной электронной подписи. Она должна быть со специальным расширением, которое позволяет публиковать сведения именно в Федресурсе.
В комплекте с КЭП придется приобрести программное обеспечение — без него подпись попросту не заработает на вашем компьютере.
Далее обе утилиты требуют установки на ПК, с которого планируется вносить сведения в реестр. Зачастую этот этап требует привлечения IT-специалиста, поскольку многим не хватает технических навыком и знаний для корректной установки программ на компьютер.
Пройдя предыдущие три этапа, можно приступать к авторизации в реестре. Обратите внимание, что вам необходим именно ЕФРСФДЮЛ, а не ЕФРСБ.
Выберите в личном кабинете нужный вам вид сообщения.
Заполните все обязательные блоки — наполняйте их только корректной и актуальной информацией.
После сформируйте текст самого уведомления.
Произведите оплату госпошлины.
Разместите сообщение на Федресурсе.
После прохождения всех действий рекомендуется также перепроверить уведомление. Так вы сможете проконтролировать два момента:
Наличие сообщения в реестре — вы убедитесь, что опубликовали его и никакие технические ошибки этому не воспрепятствовали.
Корректность введенных вами данных — внимательно пересмотрите текст сообщения, чтобы там не было ошибок и прочих неточностей.
Также подать объявление в Федресурс вы можете при помощи онлайн порталов — таких как «Федресурс Онлайн». Оставляйте заявку на публикацию на этой странице!
Что должно содержать сообщение
Это полностью зависит от вида сообщения. К каждому объявлению на Федресурс законодательство предъявляет свои требования — потому вывести универсальный единый образец, который будет подходить для любых сведений, не представляется возможным. Однако по умолчанию практически во всех типах сообщений просят внести следующие данные:
Наименование/название лица (компания или ИП).
Основные идентификаторы — ИНН, ОГРН и т.д.
Адрес субъекта и т.д.
Перед подачей следует внимательно изучить законодательные нормы!
Опубликуйте сообщение в Федресурсе дистанционно через удобный онлайн-сервис
за 30 минут по фото или скан копии двух документов
Как проверить данные о публикации
Чтобы это сделать, вам необходимо осуществить ряд действий:
Для начала перейти на официальный сайт реестра, который находится по адресу fedresurs.ru.
Затем на главной странице вверху экрана вы увидите поле, в котором есть строка поиска.
В эту строку введите наименование или ИНН лица, сообщение которого вы хотите получить для ознакомления.
Система предоставит вам выдачу, в которой будут расположены все лица, которые удовлетворяют введенным вами данным.
Вы сможете зайти на страницу конкретного лица и ознакомиться со всеми сообщениями, которые оно внесли в реестр.
И далее можете выбрать конкретное уведомление, нажать на него и увидеть публикацию и ознакомиться с ее содержимым.
Ответственность за неразмещение данных на портале
Прежде чем переходить к последствиям не опубликования данных, необходимо определиться: а что вообще в контексте действующего законодательства считается нарушением порядка раскрытия информации в Федресурсе. Анализ норм, регулирующих данное требование, позволяет сделать выводы о том, что к неисполнению обязанности относится:
Полное игнорирование требований законодательство и невнесение сведений в Федеральный ресурс.
Частичное исполнение обязанности, под которым можно считать две следующие ситуации:
пренебрежение установленными временными рамками и публикация сообщения за их пределами;
внесение в текст уведомления недостоверной информации, причем не имеет значения: сделано это было намеренно или случайно.
Последний случай рассмотрим подробнее. Что делать, если вы обнаружили в тексте сообщения ошибку? Придется следовать алгоритму:
Для начала внесите в реестр сообщение о том, что вы аннулируете первоначальную публикацию информации на Федресурсе по причине ее некорректности.
Затем опубликуйте еще одно сообщение, но уже с актуальными данными.
Привести все, что описано выше, может к административной ответственности по ст.14.25 КоАП. Нарушителя могут ждать:
Штраф до 50 тысяч рублей.
Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.
В ряде случаев можно «отделаться» предупреждением, но прокуратура (будучи надзорным органом за Федресурс) направляет в адрес компаний предписания с требованиями не только устранить нарушения, но и отчитаться о том, что были приняты меры воздействия в отношении лиц, по вине которых данное нарушение было совершено.
Также возможно применение статьи 61.11 закона о банкротстве, в рамках которой к субсидиарной ответственности могут привлечь лиц, контролирующих должника, в случае банкротства предприятия и при условии не размещения информации на Федресурс о несостоятельности предприятия.
Не размещение на Федресурсе данных также может привести к отказу ФНС провести государственную регистрацию процедур ликвидации, реорганизации и уменьшения УК, если соответствующие сведения не внесены в Федресурс.
Как вы видите, кажущаяся на первый взгляд маленькой обязанность на самом деле скрывает в себе много подводных камней. А неразмещение уведомления и вовсе может привести к целой плеяде негативных последствий. Чтобы этого не произошло, своевременно и корректно публиковать сообщения в Федресурс — и тогда ваш бизнес будет функционировать в рамках правового поля.
Подать данные на Федресурс в 2025 году вы можете при помощи нашего сервиса — просто оставьте заявку на этой странице. Услуга публикации объявления на Федресурсе будет исполнена опытным юристом всего лишь за 1 час без изменения стоимости, которую мы обговорим в самом начале.
Опубликуйте сообщение в Федресурсе дистанционно через удобный онлайн-сервис
за 30 минут по фото или скан копии двух документов
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFGAoqEp
Начать дискуссию