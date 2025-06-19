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Федресурс: обязанность юридических лиц и ИП публиковать информацию в реестре

Федресурс: обязанность юридических лиц и ИП публиковать информацию в реестре

Публикация сообщений на Федресурсе — важная составляющая нахождения бизнеса в рамках правового поля. Будучи крайне масштабной и распространенной обязанностью, раскрытие информации в указанном реестре охватывает под собой абсолютно все субъекта предпринимательства страны.

В статье ниже речь пойдет об этой глобальной обязанности, из-за неисполнения которой ежегодно страдают сотник и тысячи компаний.

Что такое Федеральный ресурс

Федеральный ресурс, он же Федресурс, представляет собой электронную базу данных, в которую от различных государственных органов, а также субъектов предпринимательской деятельности поступает информация относительно деятельности последних. Это государственный реестр, а потому внесение в него обязательных сведений — обязанность, несоблюдение которой способно привести к негативным правовым последствиям.

Как работает Федеральный реестр

Он работает как стандартная электронная база, которая находится в сети Интернет по адресу fedresurs.ru. Реестр доступен каждому — абсолютно любой желающей может зайти в него и ознакомиться с открытой информацией о бизнесе и сообщениями, которые компании и ИП публикуют. Причем для поиска нужной вам информации проходить какую-либо регистрацию нет необходимости — достаточно просто перейти на портал и в строке поиска на главной странице ввести любой из идентификаторов компании или ИП. Далее система по введенным данным предложит вам ознакомиться с перечнем сообщений того или иного субъекта предпринимательства.

Кто обязан публиковать сообщения в Федресурсе

Обязанность, как было сказано выше, крайне масштабна и охватывает все юридические лица страны, а также всех индивидуальных предпринимателей. Рано или поздно в жизни любого из указанных субъектов предпринимательства наступит событие, которое «запустит» действие в отношении них обязанности по раскрытию сведений в Федресурсе. Именно поэтому все компаниям и ИП страны необходимо держать руку на пульсе и на постоянной основе мониторить факт наступления необходимости опубликовать в Федеральном ресурсе.

Каким образом формируется реестр

Формирование реестра осуществляется за счет размещения сообщений на Федресурс юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В некоторых случаях сведения могут «подтягиваться» из других федеральных реестров. Также часть информации вносится в Федресурс представителями государственных органов.

Какие сведения необходимо вносить в ЕФРСФДЮЛ

Текущая законодательная база обязывает субъекты предпринимательства вносить в реестр огромный пласт сведений — всего более 80 фактов сейчас подлежат отражению в Федресурсе. Перечислять все в рамках статьи не имеет смысла — отобразим лишь некоторые, наиболее распространенные виды публикаций:

  1. О завершении компанией своей деятельности. Такое же сообщение в Единый федеральный реестр нужно внести и индивидуальному предпринимателю, когда он захочет ликвидировать свой статус.

  2. Сведения о любом реорганизационном процессе юридического лица — при этом не имеет значения, в какой форме он осуществляется.

  3. Данные о лицензиях компании или индивидуального предпринимателя. При этом сейчас на публикацию соответствующей категории сведений действует мораторий, но при этом некоторые виды документов все равно необходимо вносить в Федресурс.

  4. Сведения о лизинге и залоге.

  5. Информация о бухгалтерской отчетности и аудите.

  6. Данные о чистых активах.

  7. Информация о банкротстве и так далее.

Внесение сведений в Единый федеральный реестр — установленная законом обязанность. Необходимо исполнять ее согласно существующему регламенту — в противном случае регулятор может применить административные санкции к нарушителю. Если вы хотите прямо сейчас опубликовать обязательные сведения в реестре — переходите на этот сайт и оставляйте заявку на онлайн-публикацию.

В какой срок нужно публиковать сообщения в реестре

Зависит от типа публикации ЕФРСФДЮЛ, который вы намереваетесь внести в Федресурс. Большинство заявлений публикуются в реестр по общему порядку — в течение 3 рабочих дней с момента, когда событие произошло. Также предусмотрен порядок в 10 и 15 дней. Прежде чем приступать к исполнению обязанности, выясните, какой срок предусмотрен для исполнения нужного вам уведомления в Федресурс.

Соблюдение сроков в контексте данной обязанности (как и любой другой) крайне важно. Потому что пренебрежение отведенными законодателем временными рамками способно привести к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП — об этом подробно будет рассказано ниже.

Как внести сведения в Федресурс

Исполнение законодательной обязанности возможно несколькими способами: самостоятельно или при помощи онлайн ресурсов, которые профилируются на раскрытии информации в государственных реестрах. Первый метод сопряжен с большим количеством рисков и требует совершения множества действий, включая:

  1. Посещение удостоверяющего центра с целью приобретения квалифицированной электронной подписи. Она должна быть со специальным расширением, которое позволяет публиковать сведения именно в Федресурсе.

  2. В комплекте с КЭП придется приобрести программное обеспечение — без него подпись попросту не заработает на вашем компьютере.

  3. Далее обе утилиты требуют установки на ПК, с которого планируется вносить сведения в реестр. Зачастую этот этап требует привлечения IT-специалиста, поскольку многим не хватает технических навыком и знаний для корректной установки программ на компьютер.

  4. Пройдя предыдущие три этапа, можно приступать к авторизации в реестре. Обратите внимание, что вам необходим именно ЕФРСФДЮЛ, а не ЕФРСБ.

  5. Выберите в личном кабинете нужный вам вид сообщения.

  6. Заполните все обязательные блоки — наполняйте их только корректной и актуальной информацией.

  7. После сформируйте текст самого уведомления.

  8. Произведите оплату госпошлины.

  9. Разместите сообщение на Федресурсе.

После прохождения всех действий рекомендуется также перепроверить уведомление. Так вы сможете проконтролировать два момента:

  • Наличие сообщения в реестре — вы убедитесь, что опубликовали его и никакие технические ошибки этому не воспрепятствовали.

  • Корректность введенных вами данных — внимательно пересмотрите текст сообщения, чтобы там не было ошибок и прочих неточностей.

Также подать объявление в Федресурс вы можете при помощи онлайн порталов — таких как «Федресурс Онлайн». Оставляйте заявку на публикацию на этой странице!

Что должно содержать сообщение

Это полностью зависит от вида сообщения. К каждому объявлению на Федресурс законодательство предъявляет свои требования — потому вывести универсальный единый образец, который будет подходить для любых сведений, не представляется возможным. Однако по умолчанию практически во всех типах сообщений просят внести следующие данные:

  • Наименование/название лица (компания или ИП).

  • Основные идентификаторы — ИНН, ОГРН и т.д.

  • Адрес субъекта и т.д.

Перед подачей следует внимательно изучить законодательные нормы!

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Как проверить данные о публикации

Чтобы это сделать, вам необходимо осуществить ряд действий:

  1. Для начала перейти на официальный сайт реестра, который находится по адресу fedresurs.ru.

  2. Затем на главной странице вверху экрана вы увидите поле, в котором есть строка поиска.

  3. В эту строку введите наименование или ИНН лица, сообщение которого вы хотите получить для ознакомления.

  4. Система предоставит вам выдачу, в которой будут расположены все лица, которые удовлетворяют введенным вами данным.

  5. Вы сможете зайти на страницу конкретного лица и ознакомиться со всеми сообщениями, которые оно внесли в реестр.

  6. И далее можете выбрать конкретное уведомление, нажать на него и увидеть публикацию и ознакомиться с ее содержимым.

Ответственность за неразмещение данных на портале

Прежде чем переходить к последствиям не опубликования данных, необходимо определиться: а что вообще в контексте действующего законодательства считается нарушением порядка раскрытия информации в Федресурсе. Анализ норм, регулирующих данное требование, позволяет сделать выводы о том, что к неисполнению обязанности относится:

  • Полное игнорирование требований законодательство и невнесение сведений в Федеральный ресурс.

  • Частичное исполнение обязанности, под которым можно считать две следующие ситуации:

    • пренебрежение установленными временными рамками и публикация сообщения за их пределами;

    • внесение в текст уведомления недостоверной информации, причем не имеет значения: сделано это было намеренно или случайно.

Последний случай рассмотрим подробнее. Что делать, если вы обнаружили в тексте сообщения ошибку? Придется следовать алгоритму:

  1. Для начала внесите в реестр сообщение о том, что вы аннулируете первоначальную публикацию информации на Федресурсе по причине ее некорректности.

  2. Затем опубликуйте еще одно сообщение, но уже с актуальными данными.

Привести все, что описано выше, может к административной ответственности по ст.14.25 КоАП. Нарушителя могут ждать:

  • Штраф до 50 тысяч рублей.

  • Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

В ряде случаев можно «отделаться» предупреждением, но прокуратура (будучи надзорным органом за Федресурс) направляет в адрес компаний предписания с требованиями не только устранить нарушения, но и отчитаться о том, что были приняты меры воздействия в отношении лиц, по вине которых данное нарушение было совершено.

Также возможно применение статьи 61.11 закона о банкротстве, в рамках которой к субсидиарной ответственности могут привлечь лиц, контролирующих должника, в случае банкротства предприятия и при условии не размещения информации на Федресурс о несостоятельности предприятия.

Не размещение на Федресурсе данных также может привести к отказу ФНС провести государственную регистрацию процедур ликвидации, реорганизации и уменьшения УК, если соответствующие сведения не внесены в Федресурс.

Как вы видите, кажущаяся на первый взгляд маленькой обязанность на самом деле скрывает в себе много подводных камней. А неразмещение уведомления и вовсе может привести к целой плеяде негативных последствий. Чтобы этого не произошло, своевременно и корректно публиковать сообщения в Федресурс — и тогда ваш бизнес будет функционировать в рамках правового поля.

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