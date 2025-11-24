Личный кабинет Федресурса: как опубликовать сообщение?

В настоящий момент сведений, которые должны быть отражены в реестре, более 80 видов. Среди них факты о получении или изменении статуса лицензии, стоимости чистых активов, финансовой отчетности, ликвидации и реорганизации компании, данные о залоге, лизинге, уменьшении УК, членстве в СРО и тд.
Помощь: хотите узнать, нарушает ли ваша компания обязанность и раскрывает ли она все необходимые сообщения? Скачайте на этой странице Методическое пособие от экспертов «Федресурс Онлайн», где приведены все виды обязательных сообщений, правовые основания их публикации, а также сроки и порядок раскрытия.
Чтобы внести в Федеральный ресурс обязательные сведения, необходимо предварительно пройти процесс регистрации в личном кабинете реестра.
Регистрация в личном кабинете Федресурса — один из шагов к успешной публикации сведения
Для прохождения регистрационной процедуры необходимо посетить официальный сайт реестра. Далее обратите внимание на верхнюю часть экрана — там будет располагаться кнопка «Личный кабинет», нажмите на нее. После, перед вами откроется новая страница, где вам будет предложен на выбор вход либо в ЕФРСФДЮЛ (непосредственно Федресурс, который нас интересует), либо в ЕФРСБ (это банкротный реестр, куда вносятся данные только о процедуре несостоятельности). Выбирайте первый вариант.
Вход в нужный нам портал осуществляется только при помощи квалифицированной электронной подписи, поэтому предварительно необходимо позаботиться о ее получении. КЭП должна быть со специальным расширением, которое позволяет вносить данные именно в ЕФРСФДЮЛ. Если подпись не установлена на компьютере, система просто не пропустит вас дальше.
Помощь с КЭП
Если подписи у вас пока что нет, ее необходимо получить. Для этого откройте на официальном сайте реестра раздел «Помощь». В нем представлен список удостоверяющих центров, которые занимаются выдачей электронных подписей. Выберите пункт в вашем регионе и обратитесь туда с вопросом приобретения КЭП для ЕФРСФДЮЛ.
Не забывайте о том, что подпись устанавливается на ПК совместно с программным обеспечением — инструкция по установке на различные операционные системы вы можете также найти в разделе «Помощь» на сайте реестра.
После того как вы провели установку обеих утилит, рекомендуется проверить — все ли было сделано правильно. Для этого в том же самом разделе на официальном портале ЕФРСФДЮЛ есть специальная кнопка, после нажатия на которую система либо подтвердит корректность совершенных вами действий, либо выдаст ошибку и ее обоснование. После авторизации в личном кабинете нужно будет выбрать нужный вам вид сообщения, заполнить данными все обязательные поля, оплатить государственную пошлину и внести данные в реестр.
Опубликуйте сообщение в Федресурсе дистанционно через удобный онлайн-сервис
Регистрация в Федресурсе обязательна?
Если вы планируете самостоятельно подавать сведения в реестр, то это обязательный шаг. Вместе с получением подписи на его реализацию может потребоваться несколько дней — что критично в условиях, когда большинство уведомлений должно вноситься в ЕФРСФДЮЛ в течение всего лишь 3 рабочих дней с момента наступления события. Если вы хотите узнать, как можно оптимизировать эту процедуру и ускорить размещение уведомлений в реестре, оставляйте заявку на бесплатную консультацию с экспертами «Федресурс Онлайн».
Однако описанной выше последовательности действий можно не придерживаться, если вы обратитесь за юридической помощью к сервису «Федресурс Онлайн». Преимущества, которые вы получите:
Экономите свое время. Вся работа будет проделана за вас, не нужно будет даже получить КЭП и формировать текст сообщения.
Ваши риски сведены к 0. Опытные юристы составляют текст извещение и публикуют его в установленные законом сроки.
Сэкономите деньги. В стоимость уже включена оплата госпошлины, вам не придется выпускать КЭП и покупать ПО — за счет этого экономятся средства.
Получите подтверждение публикации — придет письмо на почту со ссылкой на публикацию.
Хотите попробовать упрощенный формат исполнения обязанности? Тогда оставляйте заявку на этой странице!
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHbkWAC
Начать дискуссию