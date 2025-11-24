Личный кабинет Федресурса: как опубликовать сообщение?

В настоящий момент сведений, которые должны быть отражены в реестре, более 80 видов. Среди них факты о получении или изменении статуса лицензии, стоимости чистых активов, финансовой отчетности, ликвидации и реорганизации компании, данные о залоге, лизинге, уменьшении УК, членстве в СРО и тд.

Чтобы внести в Федеральный ресурс обязательные сведения, необходимо предварительно пройти процесс регистрации в личном кабинете реестра.