Как работать с персональными данными в 2026 году: основные правила

Как оформить согласие на обработку персональных данных

Если основанием является согласие, оно должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие в письменной форме (включая электронный документ с ЭП) должно содержать ряд обязательных реквизитов, таких как ФИО и адрес субъекта, данные оператора, цель обработки, перечень данных и действий с ними, срок действия и способ отзыва (ст. 9 ФЗ №152-ФЗ).