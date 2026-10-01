Стоимость сообщения в Федресурсе и оплата публикации в личном кабинете реестра

Что такое Федресурс и зачем публиковать сведения
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) — это государственный информационный ресурс для раскрытия существенных фактов деятельности различных субъектов экономической деятельности.
Публикация сведений в Федресурсе — не просто формальность: это требование закона, влияющее на прозрачность бизнеса, защиту интересов кредиторов и контрагентов. Наиболее часто в реестр вносятся такие сведения, как: лицензии, СРО, чистые активы, сведения о финансовой отчетности, результатах аудита, ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, а также другие событиях, включая банкротство. О порядке опубликования сведений говорится в ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ.
Как зайти в личный кабинет Федресурса
Для того чтобы разместить сообщение в Федресурсе, необходимо выполнить ряд определенных шагов:
1. Для начала необходимо зайти на сайт Федресурса, через любой браузер. В поисковике пишем «Федресурс» и открываем такую ссылку: https://fedresurs.ru/. В правом верхнем углу страницы находим кнопку «Личный кабинет» и нажимаем по ней. Откроется страница входа в личный кабинет, где представлены три раздела: «Федресурс», «Банкротство» и «Мониторинг». Выбираем «Федресурс» — нажимаем кнопку «Войти».
2. На странице «Вход в личный кабинет» поставьте галочку напротив пункта «Согласие с правилами взаимодействия оператора и пользователя Федресурс», затем выберите опцию «Войти по электронной подписи».
Для входа в личный кабинет нужно иметь электронную подпись. Получить ее может руководитель организации в одном из удостоверяющих центров. Важно знать, что электронная подпись должна будет содержать указание на размещение информации в реестре!
3. После выбора способа входа появится всплывающее окно с запросом подтверждения доступа, где нужно нажать «Да» и затем выбрать соответствующий «Сертификат для электронной подписи». Так вы получите доступ в личный кабинет.
4. Для создания сообщения слева выбираем «Сообщения», а затем нажимаем «Создать сообщение». Далее выберите из списка тип сообщения, который требуется опубликовать. Очень важно, чтобы содержание сообщения соответствовало требованиям регламента Федресурса и действующему законодательству РФ.
5. После того, как как сообщение готово, его нужно подписать и оплатить. Для этого нажимаем кнопку «подписать», в появившемся окне снова выбираем «Сертификат для электронной подписи» и подтверждаем действие. Сообщение подписано.
Как проверить баланс лицевого счета
Перед оплатой проверьте баланс лицевого счета — он отображается в правом верхнем углу страницы. На данный момент размер пошлины составляет 1121 рублей 10 копеек.
Если на счете достаточно средств, просто нажмите «Опубликовать» — сообщение появится в реестре в течение нескольких секунд. Если баланс нулевой, нужно сформировать платёжный документ - нажимаем кнопку «перейти к счету», вносим платежные реквизиты, сохраняем счет и производим оплату. Денежные средства обычно зачисляются в течение 1-2 рабочих дней. После поступления денежных средств можно будет опубликовать сообщение.
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