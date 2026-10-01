Стоимость сообщения в Федресурсе и оплата публикации в личном кабинете реестра

Как зайти в личный кабинет Федресурса

Для того чтобы разместить сообщение в Федресурсе, необходимо выполнить ряд определенных шагов:

1. Для начала необходимо зайти на сайт Федресурса, через любой браузер. В поисковике пишем «Федресурс» и открываем такую ссылку: https://fedresurs.ru/. В правом верхнем углу страницы находим кнопку «Личный кабинет» и нажимаем по ней. Откроется страница входа в личный кабинет, где представлены три раздела: «Федресурс», «Банкротство» и «Мониторинг». Выбираем «Федресурс» — нажимаем кнопку «Войти».

2. На странице «Вход в личный кабинет» поставьте галочку напротив пункта «Согласие с правилами взаимодействия оператора и пользователя Федресурс», затем выберите опцию «Войти по электронной подписи».

3. После выбора способа входа появится всплывающее окно с запросом подтверждения доступа, где нужно нажать «Да» и затем выбрать соответствующий «Сертификат для электронной подписи». Так вы получите доступ в личный кабинет.

4. Для создания сообщения слева выбираем «Сообщения», а затем нажимаем «Создать сообщение». Далее выберите из списка тип сообщения, который требуется опубликовать. Очень важно, чтобы содержание сообщения соответствовало требованиям регламента Федресурса и действующему законодательству РФ.

5. После того, как как сообщение готово, его нужно подписать и оплатить. Для этого нажимаем кнопку «подписать», в появившемся окне снова выбираем «Сертификат для электронной подписи» и подтверждаем действие. Сообщение подписано.