Создание сайта с нуля: этапы разработки, цены и ошибки бизнеса

Сбор аналитики. Понимание, откуда приходят посетители, что смотрят, на каком шаге уходят — основа для принятия решений о развитии.

SEO. Поисковая оптимизация приводит клиентов, которые уже ищут ваш продукт. Это самый дешевый канал в долгосрочной перспективе.

Поддержка рекламы. Реклама без сайта не работает. Страница должна быть готова принять трафик и конвертировать его в заявки.

Интеграция с CRM. Данные о клиентах и заявках уходят в CRM автоматически, с сохранением источника и истории.

Каталог. Показать большой ассортимент с фильтрами и поиском, даже если продажа идет не онлайн.

Презентация продукта. Рассказать о компании, показать ассортимент, объяснить преимущества — базовая задача, с которой начинается знакомство клиента с бизнесом.

Получение заявок. Формы, калькуляторы, квизы — это способы получить контакты потенциальных клиентов. Заявка попадает в CRM, а не теряется в почте.

Привлечение органического трафика. Люди ищут товары и услуги в поиске. Сайт с проработанной структурой и контентом приводит посетителей за умеренную стоимость, зачастую без рекламного бюджета.

Сайт — это рабочий инструмент , который решает конкретные задачи.

Зачем бизнесу сайт в 2026 году

Для кого

При создании сайта в первую очередь нужно выбрать именно тип. Если вы ошибетесь на этом этапе, ваш проект не будет решать поставленные задачи или обойдется дороже, чем нужно.

Не уверены, какой сайт нужен вашему бизнесу? Не обязательно выбирать формат проекта самостоятельно. Специалисты «Айтексии» разберут задачу, целевую аудиторию, будущие каналы продвижения и необходимый функционал, чтобы определить, что подойдет именно вам: лендинг, корпоративный сайт, каталог, интернет-магазин или индивидуальное решение.

Как создать сайт для бизнеса , который будет работать? Начинать не с дизайна, а с ответа на вопрос, какую задачу он решает. Все остальное — структура, функциональность, бюджет — следует из этого.

Представить компанию и несколько направлений → корпоративный сайт.

Нужно получать заявки на одну услугу → лендинг.

Какой сайт нужен именно вашему бизнесу

Как проходит создание сайта: 8 этапов

1. Анализ бизнеса и целевой аудитории

Работа начинается с погружения в бизнес заказчика. Подрядчик изучает все детали: какие продукты и услуги продвигаются через сайт;

кто целевая аудитория: возраст, сфера, задачи, возражения;

как клиенты ищут подобные услуги и на что обращают внимание;

что делают конкуренты: структура сайтов, предложения, сильные и слабые стороны;

какие каналы привлечения уже используются и как сайт будет с ними связан;

какие ограничения есть у проекта: сроки, бюджет, используемые системы. Результат этапа — понимание задачи и границ проекта. Без анализа есть риск сделать сайт, который не заинтересует целевую аудиторию. Хотите понять, что именно нужно заложить в будущий сайт? До начала дизайна и программирования мы анализируем бизнес, конкурентов, аудиторию и пользовательские сценарии. Это помогает заранее определить структуру, функциональность и точки конверсии — и не оплачивать переделки после запуска. Получить предварительный разбор проекта

2. Сбор требований и техническое задание

На основе анализа формируются требования к сайту. Они фиксируются в техническом задании — документе, по которому потом ведется разработка и принимается работа. ТЗ описывает: структуру разделов и страниц;

пользовательские сценарии: что посетитель делает на каждой странице;

функции: формы, калькуляторы, фильтры, личный кабинет;

роли пользователей и права доступа;

интеграции с внешними системами;

требования к контенту и наполнению;

критерии приемки: что считается выполненной работой. Хорошее ТЗ отвечает на вопрос «что должно быть сделано», но не диктует «как именно». Способ реализации — задача подрядчика. Если ТЗ прописано слишком жестко, подрядчик теряет возможность предложить более удачное решение. Без ТЗ заказчик и исполнитель по-разному представляют результат. На приемке может выясниться, например, что «личный кабинет» каждый понимал по-своему, а спорить не о чем — письменных договоренностей нет.

3. Проектирование структуры

Структура — это каркас сайта: разделы, страницы, навигация, логика переходов. Она определяет, как посетитель находит нужное и сколько шагов делает до целевого действия. Что проектируется: иерархия разделов: какие страницы вложены в какие;

главное меню и дополнительные навигационные блоки;

связи между страницами: перелинковка, похожие товары, материалы;

точки входа для разных типов посетителей;

логика поиска и фильтрации, если есть каталог. Здесь же закладывается основа для поисковой оптимизации: понятные адреса страниц вместо технических идентификаторов, логичная иерархия, возможность расширения без перестройки всего сайта. Структура проектируется до дизайна. Если ее менять на этапе готового сайта, придется переделывать навигацию, меню, внутренние ссылки и часть контента.

4. Прототипирование

Прототип — это схема экранов и переходов между ними, без цветов, картинок и анимации. Он показывает, как пользователь проходит путь от входа до цели: какие блоки видит, куда нажимает, что происходит дальше. Прототип решает несколько задач: проверяет логику до того, как началась отрисовка дизайна и написание кода;

позволяет заказчику увидеть структуру страниц и внести правки;

фиксирует состав блоков и элементов на каждом экране;

служит основой для дизайна и верстки. Правка на этапе прототипа стоит условные 5 000 рублей. Та же правка, когда код уже написан, — 50 000 и больше. Поэтому прототип может существенно сэкономить ваш бюджет. Разработка сайтов, которые решают задачи вашего бизнеса Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения Обсудить проект

5. Дизайн

Дизайн — визуальное оформление сайта: как выглядят экраны, кнопки, формы, блоки. Он отрисовывается с учетом фирменного стиля и требований платформы. Что сюда входит: отрисовка всех уникальных шаблонов страниц;

подбор цветов, шрифтов, отступов;

оформление состояний элементов: обычное, наведение, нажатие, ошибка;

адаптация макетов под мобильные и планшеты;

подготовка графических материалов. Есть два подхода к дизайну: типовой на готовой библиотеке компонентов — быстрее и дешевле, но менее уникален;

индивидуальный — полностью под ваш стиль и задачи, но требует больше времени на отрисовку и согласование. На этом этапе заказчик видит, как будет выглядеть сайт, и вносит правки до начала разработки. Менять дизайн после верстки дороже.

6. Разработка и программирование

Разработка сайта делится на две части. Клиентская часть (frontend) — то, что видит пользователь в браузере: верстка страниц по макетам;

адаптивность под разные устройства;

интерактивные элементы: меню, слайдеры, формы, всплывающие окна;

клиентская валидация форм;

анимации и переходы. Серверная часть (backend) — то, что работает на сервере: база данных и структура хранения;

логика обработки запросов;

административная панель для управления контентом;

авторизация и права доступа;

обработка форм и отправка данных во внешние системы. Если сайт создается на CMS, часть серверной логики уже будет готова. Индивидуальная разработка дает полный контроль, но требует больше времени. Разработка идет итерациями: готовый блок проверяется до перехода к следующему. Так ошибки находятся раньше и исправляются дешевле.

7. Наполнение и SEO-подготовка

Контент — часть продукта, а не дополнение к нему. На этом этапе: переносятся тексты, фотографии, описания товаров;

заполняются метатеги: title, description, заголовки H1;

настраивается микроразметка для товаров, статей, контактов;

создается карта сайта и корректный robots.txt;

настраиваются редиректы со старых адресов, если сайт делается взамен существующего;

проверяется скорость загрузки и оптимизируются изображения. SEO закладывается до запуска, а не после. Переделывать URL, структуру и техническую базу на работающем сайте дороже и рискованнее.

8. Тестирование и запуск