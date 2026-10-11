Создание сайта с нуля: этапы разработки, цены и ошибки бизнеса

Зачем бизнесу сайт в 2026 году
Сайт — это рабочий инструмент, который решает конкретные задачи.
Привлечение органического трафика. Люди ищут товары и услуги в поиске. Сайт с проработанной структурой и контентом приводит посетителей за умеренную стоимость, зачастую без рекламного бюджета.
Получение заявок. Формы, калькуляторы, квизы — это способы получить контакты потенциальных клиентов. Заявка попадает в CRM, а не теряется в почте.
Презентация продукта. Рассказать о компании, показать ассортимент, объяснить преимущества — базовая задача, с которой начинается знакомство клиента с бизнесом.
Каталог. Показать большой ассортимент с фильтрами и поиском, даже если продажа идет не онлайн.
Онлайн-продажи. Корзина, оплата, доставка — полноценный интернет-магазин.
Интеграция с CRM. Данные о клиентах и заявках уходят в CRM автоматически, с сохранением источника и истории.
Поддержка рекламы. Реклама без сайта не работает. Страница должна быть готова принять трафик и конвертировать его в заявки.
SEO. Поисковая оптимизация приводит клиентов, которые уже ищут ваш продукт. Это самый дешевый канал в долгосрочной перспективе.
Сбор аналитики. Понимание, откуда приходят посетители, что смотрят, на каком шаге уходят — основа для принятия решений о развитии.
Какие сайты можно создать
При создании сайта в первую очередь нужно выбрать именно тип. Если вы ошибетесь на этом этапе, ваш проект не будет решать поставленные задачи или обойдется дороже, чем нужно.
Тип
Для кого
Основная задача
Сложность
Лендинг
Одна услуга или продукт
Заявка
Низкая
Сайт-визитка
Специалист, малый бизнес
Презентация + сбор заявок
Низкая
Корпоративный сайт
Компания с несколькими направлениями
Средняя
Каталог
Производитель, поставщик
Показать ассортимент
Средняя
Интернет-магазин
Розничная торговля
Онлайн-продажи
Высокая
Портал, веб-сервис
B2B, услуги с личным кабинетом
Автоматизация процессов
Высокая
Какой сайт нужен именно вашему бизнесу
Нужно получать заявки на одну услугу → лендинг.
Представить компанию и несколько направлений → корпоративный сайт.
Показать большой ассортимент → каталог.
Продавать онлайн → интернет-магазин.
Автоматизировать сложный процесс → веб-сервис.
Как создать сайт для бизнеса, который будет работать? Начинать не с дизайна, а с ответа на вопрос, какую задачу он решает. Все остальное — структура, функциональность, бюджет — следует из этого.
Не уверены, какой сайт нужен вашему бизнесу? Не обязательно выбирать формат проекта самостоятельно. Специалисты «Айтексии» разберут задачу, целевую аудиторию, будущие каналы продвижения и необходимый функционал, чтобы определить, что подойдет именно вам: лендинг, корпоративный сайт, каталог, интернет-магазин или индивидуальное решение.
Как проходит создание сайта: 8 этапов
1. Анализ бизнеса и целевой аудитории
Работа начинается с погружения в бизнес заказчика. Подрядчик изучает все детали:
какие продукты и услуги продвигаются через сайт;
кто целевая аудитория: возраст, сфера, задачи, возражения;
как клиенты ищут подобные услуги и на что обращают внимание;
что делают конкуренты: структура сайтов, предложения, сильные и слабые стороны;
какие каналы привлечения уже используются и как сайт будет с ними связан;
какие ограничения есть у проекта: сроки, бюджет, используемые системы.
Результат этапа — понимание задачи и границ проекта. Без анализа есть риск сделать сайт, который не заинтересует целевую аудиторию.
Хотите понять, что именно нужно заложить в будущий сайт? До начала дизайна и программирования мы анализируем бизнес, конкурентов, аудиторию и пользовательские сценарии. Это помогает заранее определить структуру, функциональность и точки конверсии — и не оплачивать переделки после запуска.
2. Сбор требований и техническое задание
На основе анализа формируются требования к сайту. Они фиксируются в техническом задании — документе, по которому потом ведется разработка и принимается работа.
ТЗ описывает:
структуру разделов и страниц;
пользовательские сценарии: что посетитель делает на каждой странице;
функции: формы, калькуляторы, фильтры, личный кабинет;
роли пользователей и права доступа;
интеграции с внешними системами;
требования к контенту и наполнению;
критерии приемки: что считается выполненной работой.
Хорошее ТЗ отвечает на вопрос «что должно быть сделано», но не диктует «как именно». Способ реализации — задача подрядчика. Если ТЗ прописано слишком жестко, подрядчик теряет возможность предложить более удачное решение.
Без ТЗ заказчик и исполнитель по-разному представляют результат. На приемке может выясниться, например, что «личный кабинет» каждый понимал по-своему, а спорить не о чем — письменных договоренностей нет.
3. Проектирование структуры
Структура — это каркас сайта: разделы, страницы, навигация, логика переходов. Она определяет, как посетитель находит нужное и сколько шагов делает до целевого действия.
Что проектируется:
иерархия разделов: какие страницы вложены в какие;
главное меню и дополнительные навигационные блоки;
связи между страницами: перелинковка, похожие товары, материалы;
точки входа для разных типов посетителей;
логика поиска и фильтрации, если есть каталог.
Здесь же закладывается основа для поисковой оптимизации: понятные адреса страниц вместо технических идентификаторов, логичная иерархия, возможность расширения без перестройки всего сайта.
Структура проектируется до дизайна. Если ее менять на этапе готового сайта, придется переделывать навигацию, меню, внутренние ссылки и часть контента.
4. Прототипирование
Прототип — это схема экранов и переходов между ними, без цветов, картинок и анимации. Он показывает, как пользователь проходит путь от входа до цели: какие блоки видит, куда нажимает, что происходит дальше.
Прототип решает несколько задач:
проверяет логику до того, как началась отрисовка дизайна и написание кода;
позволяет заказчику увидеть структуру страниц и внести правки;
фиксирует состав блоков и элементов на каждом экране;
служит основой для дизайна и верстки.
Правка на этапе прототипа стоит условные 5 000 рублей. Та же правка, когда код уже написан, — 50 000 и больше. Поэтому прототип может существенно сэкономить ваш бюджет.
Разработка сайтов, которые решают задачи вашего бизнеса
Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения
5. Дизайн
Дизайн — визуальное оформление сайта: как выглядят экраны, кнопки, формы, блоки. Он отрисовывается с учетом фирменного стиля и требований платформы.
Что сюда входит:
отрисовка всех уникальных шаблонов страниц;
подбор цветов, шрифтов, отступов;
оформление состояний элементов: обычное, наведение, нажатие, ошибка;
адаптация макетов под мобильные и планшеты;
подготовка графических материалов.
Есть два подхода к дизайну:
типовой на готовой библиотеке компонентов — быстрее и дешевле, но менее уникален;
индивидуальный — полностью под ваш стиль и задачи, но требует больше времени на отрисовку и согласование.
На этом этапе заказчик видит, как будет выглядеть сайт, и вносит правки до начала разработки. Менять дизайн после верстки дороже.
6. Разработка и программирование
Разработка сайта делится на две части.
Клиентская часть (frontend) — то, что видит пользователь в браузере:
верстка страниц по макетам;
адаптивность под разные устройства;
интерактивные элементы: меню, слайдеры, формы, всплывающие окна;
клиентская валидация форм;
анимации и переходы.
Серверная часть (backend) — то, что работает на сервере:
база данных и структура хранения;
логика обработки запросов;
административная панель для управления контентом;
авторизация и права доступа;
обработка форм и отправка данных во внешние системы.
Если сайт создается на CMS, часть серверной логики уже будет готова. Индивидуальная разработка дает полный контроль, но требует больше времени.
Разработка идет итерациями: готовый блок проверяется до перехода к следующему. Так ошибки находятся раньше и исправляются дешевле.
7. Наполнение и SEO-подготовка
Контент — часть продукта, а не дополнение к нему. На этом этапе:
переносятся тексты, фотографии, описания товаров;
заполняются метатеги: title, description, заголовки H1;
настраивается микроразметка для товаров, статей, контактов;
создается карта сайта и корректный robots.txt;
настраиваются редиректы со старых адресов, если сайт делается взамен существующего;
проверяется скорость загрузки и оптимизируются изображения.
SEO закладывается до запуска, а не после. Переделывать URL, структуру и техническую базу на работающем сайте дороже и рискованнее.
8. Тестирование и запуск
Здесь уже проверяется реальная работа сайта:
формы отправляют данные и создают заявки;
оплата проходит, статусы обновляются;
интеграции обмениваются данными в обе стороны;
сайт корректно работает на разных устройствах и браузерах;
при нагрузке сайт не падает;
заявки не теряются и дубли не создаются;
страница 404 отдает правильный код ответа;
редиректы работают;
SSL-сертификат установлен.
После тестирования — перенос на основной домен, настройка мониторинга доступности и ошибок, обучение сотрудников работе с административной панелью.
Этапы создания сайта могут меняться в зависимости от проекта, но пропуск аналитики или тестирования почти всегда приводит к переделкам.
Как оценить результат после запуска
Первые месяцы показывают, работает ли проект так, как задумано, и где нужны доработки. Без этих данных невозможно понять, сработал ли сайт. Разберемся, на что обратить внимание в первую очередь.
Конверсия форм и корзины
Конверсия — доля посетителей, которые совершили целевое действие: оставили заявку, позвонили, оформили заказ.
Как считать:
для сайта услуг — количество отправленных форм, поделенное на число посетителей;
для интернет-магазина — доля пользователей, дошедших до оплаты, от всех, кто зашел в корзину.
Отдельно смотрят, на каком шаге люди уходят. Если корзина заполняется, но оплата не проходит — проблема в форме оплаты или доверии к сайту. Если форма открывается, но не отправляется — возможно, слишком много обязательных полей.
Источники трафика
Понимание, откуда приходят посетители, показывает, какие каналы работают, а какие тратят бюджет впустую.
Что смотреть:
поисковый трафик — какой запрос привел, какая страница;
реклама — какая кампания, какое объявление, какая стоимость заявки;
прямые заходы — сколько людей знают адрес сайта;
переходы из соцсетей и мессенджеров;
реферальные ссылки.
Если из рекламы приходят посетители, но нет заявок — проблема в посадочной странице. Если заявки есть, но дорогие — нужно работать над релевантностью объявлений.
Поведение пользователей на ключевых страницах
Аналитика показывает, что люди делают на сайте: куда нажимают, где останавливаются, какие блоки игнорируют.
Что проверяется:
глубина просмотра — сколько страниц посещает один пользователь;
время на странице — задерживаются или уходят сразу;
карта кликов — куда именно нажимают;
вебвизор — запись действий посетителя, помогает увидеть, где он теряется;
пути пользователей — по каким сценариям идут.
Если на странице услуги посетители уходят через 10 секунд — возможно, непонятно предложение или нет цен. Если на карточке товара долго ищут кнопку «Купить» — ее нужно переставить.
Скорость загрузки
Медленный сайт теряет посетителей и позиции в поиске. Проверять нужно на реальных устройствах, а не только на мощном компьютере.
Что смотреть:
время загрузки главной и ключевых страниц;
скорость на мобильных устройствах;
вес изображений;
количество скриптов и их влияние на загрузку.
Ориентир: страница должна загружаться за 2–3 секунды. Если дольше — часть посетителей уходит, не дождавшись.
Из чего складывается стоимость сайта
Стоимость разработки сайта складывается из объема работ. Два сайта с одинаковыми десятью страницами могут стоить совершенно по-разному.
Что влияет на цену:
количество уникальных шаблонов — главная, каталог, карточка товара, статья, контакты. Чем больше типов, тем больше дизайна и верстки;
сложность каталога — фильтры, сравнение, избранное, вариативные товары;
интеграции — каждая внешняя система добавляет работу по сопоставлению данных и обработке ошибок;
тип CMS — готовая платформа или индивидуальная разработка;
наполнение контентом — кто пишет тексты, собирает фото, переносит товары;
срочность — сжатые сроки требуют больше команды одновременно.
Сколько стоит создать сайт — вопрос без универсального ответа. Любой подрядчик даст точную смету только после детального анализа задачи.
Хотите узнать, сколько будет стоить именно ваш сайт? Цена зависит не только от количества страниц. На бюджет влияют функциональность, интеграции, тип CMS, дизайн, каталог, личные кабинеты и требования к дальнейшему развитию проекта.
Пришлите описание задачи или ссылку на существующий сайт — специалисты «Айтексии» определят состав работ и подготовят предварительную оценку проекта.
Сделать сайт самому или заказать разработку
Вариант
Плюсы
Минусы
Когда подходит
Конструктор
Дешево, быстро, без программиста
Ограниченная функциональность, сложно масштабировать
Простой лендинг или визитка
CMS
Гибче конструктора, много готовых решений
Нужен специалист для настройки, ограничения платформы
Корпоративный сайт, каталог
Фрилансер
Дешевле студии
Зависимость от одного человека, риск срыва сроков
Небольшой проект с четкими требованиями
ИТ-компания
Команда, ответственность по договору, поддержка
Выше стоимость, чем при самостоятельной разработке или с помощью фрилансера
Проект с интеграциями и развитием
Индивидуальная разработка
Полный контроль, любая логика
Веб-сервис, проект с нестандартной логикой
Самый выгодный вариант — разработка сайта под ключ. Подрядчик в этом случае берет на себя весь цикл: от анализа до запуска и поддержки. Заказчик получает готовый инструмент, который будет приносить деньги.
Юридические аспекты создания сайта
От того, что зафиксировано в договоре с подрядчиком, зависит, получите ли вы работающий сайт и права на него или останетесь зависеть от исполнителя. Разберем пункты, которые нужно проверить до начала работ.
Передача исключительных прав на код
По умолчанию исключительные права на созданное произведение остаются у автора — то есть у подрядчика. Заказчик получает только право использовать результат в рамках договора.
Чтобы сайт и его код принадлежали вам, это нужно прописать отдельно: «исключительные права на результат работ переходят заказчику после полной оплаты». Без этой формулировки вы не сможете передать сайт другой команде на доработку или продать бизнес вместе с сайтом.
Отдельно уточняется, что передается: исходный код, дизайн-макеты, документация, доступы. И в какой момент — после оплаты этапа или всего проекта.
Все ключевые доступы должны быть оформлены на заказчика, а не на подрядчика:
домен регистрируется на вашу компанию или ИП;
хостинг оформляется на ваши реквизиты;
административные панели внешних сервисов — CRM, аналитики, платежных систем — привязаны к вашему аккаунту;
почтовые ящики для уведомлений с сайта принадлежат вам.
Если домен оформлен на подрядчика, при конфликте он может просто не продлить регистрацию, и сайт станет недоступен. Если хостинг на его аккаунте — вы не сможете перенести проект к другой команде.
Все доступы передаются по акту вместе с проектом. Логины и пароли хранятся у вас, а не только у исполнителя.
Соглашение о неразглашении
Подрядчик получает доступ к внутренним данным: структуре продаж, клиентской базе, коммерческим условиям, бизнес-процессам. Это информация, которая не должна уйти к конкурентам.
Соглашение о неразглашении фиксирует:
какие данные считаются конфиденциальными;
кто имеет к ним доступ со стороны подрядчика;
сколько действует запрет на разглашение после завершения работ;
какая ответственность предусмотрена за нарушение.
Для проектов с интеграцией CRM и 1С это особенно важно: подрядчик работает с реальными данными клиентов.
Ответственность за срыв сроков
В договоре фиксируются сроки по каждому этапу и последствия их нарушения.
Что стоит прописать:
сроки этапов и итогового запуска;
что считается задержкой по вине подрядчика, а что — по вине заказчика;
штрафы или пени за просрочку;
максимальный срок задержки, после которого договор можно расторгнуть;
порядок продления сроков при изменении объема работ.
Задержки часто возникают из-за согласований на стороне заказчика. Это тоже фиксируется: если вы неделю не отвечаете на вопрос, срок сдвигается.
Что происходит при расторжении договора
Ситуации бывают разные: подрядчик не справляется, у заказчика меняются планы, стороны не сходятся в вопросах. Договор должен описывать, что происходит в этом случае.
Что фиксируется:
порядок расторжения: по соглашению сторон или в одностороннем порядке;
какие работы считаются выполненными и подлежат оплате;
передаются ли заказчику промежуточные результаты и доступы;
в каком виде передается незавершенный проект;
сроки передачи материалов после расторжения.
Если этот пункт не прописан, при конфликте заказчик может остаться без кода, доступов и возможности продолжить проект с другой командой.
Разработка сайтов, которые решают задачи вашего бизнеса
Проектируем, разрабатываем и запускаем сайты — от лендинга до портала со сложными интеграциями. Берем проект целиком: от брифа до передачи готового решения
Какие ошибки чаще всего увеличивают бюджет
Начинать с дизайна. Красивые макеты без понимания задачи и структуры приводят к переделкам. Сначала — логика, потом — оформление.
Не определить целевую аудиторию. Сайт «для всех» не работает ни для кого. Без понимания, кто клиент и как он принимает решение, невозможно спроектировать сценарии.
Не заложить SEO до разработки сайта. Переделывать URL, структуру и техническую базу после запуска дороже, чем сделать правильно сразу.
Не предусмотреть интеграции. Если сайт должен обмениваться данными с CRM или 1С, это проектируется до разработки, а не добавляется в последний момент.
Сэкономить на контенте. Тексты и фото — часть продукта. Слабый контент обесценивает хороший дизайн и функциональность.
Не определить критерии приемки. Без ТЗ и списка проверок спор о результате неизбежен. Заказчик и подрядчик по-разному понимают, что значит «готово».
Что должно быть на хорошем сайте бизнеса
Понятное предложение — что вы продаете и чем отличаетесь.
Услуги или товары с описанием.
Цены или принцип формирования цены.
Кейсы и примеры работ.
Отзывы.
Информация о компании.
Контакты и способы связи.
Формы заявок.
Мобильная версия.
Аналитика подключена.
SEO-база заложена.
Быстрая загрузка.
Понятная навигация.
Создание сайта под ключ включает все перечисленное. Если какой-то пункт отсутствует, сайт будет работать хуже, чем мог бы.
Что проверить перед запуском сайта
Технически:
HTTPS установлен.
Мобильная версия работает корректно.
Скорость загрузки в норме.
URL читаемые.
Страница 404 настроена.
Редиректы со старых адресов работают.
robots.txt корректен.
sitemap.xml создан.
Функционально:
Формы отправляют данные.
Почта работает.
CRM получает заявки.
Платежи проходят.
Личный кабинет работает.
Интеграции обмениваются данными.
SEO:
Title заполнены.
Description заполнены.
H1 на каждой странице.
Индексация открыта.
Аналитика подключена.
Вебмастер настроен.
Внутренняя перелинковка есть.
При создании сайта с нуля проверьте все по этому списку, если разрабатываете его самостоятельно. Если же вы доверитесь специалистам компании Айтексия, вам не о чем переживать: они сделают все, чтобы вы получили качественный готовый ресурс, не тратя на это личное время.
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