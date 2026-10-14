Текст сообщения в Федресурсе: как правильно сформулировать для каждого типа события

Процедура подачи сообщения в Федресурс — личный кабинет, КЭП, оплата, пошаговые действия — уже разобрана отдельно. Здесь другой, более узкий вопрос: что именно написать в самом тексте сообщения, чтобы его не забраковали или не признали ненадлежащим. Готовых официальных образцов на портале нет, и это — главный источник ошибок.

Образцы ниже — иллюстративные примеры структуры текста, а не официальные формы Федресурса: таких форм для большинства типов сообщений просто не существует, и в каждом конкретном случае формулировку нужно сверять с действующими нормами и реквизитами своей организации.