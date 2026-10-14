Текст сообщения в Федресурсе: как правильно сформулировать для каждого типа события

Процедура подачи сообщения в Федресурс — личный кабинет, КЭП, оплата, пошаговые действия — уже разобрана отдельно. Здесь другой, более узкий вопрос: что именно написать в самом тексте сообщения, чтобы его не забраковали или не признали ненадлежащим. Готовых официальных образцов на портале нет, и это — главный источник ошибок.
Образцы ниже — иллюстративные примеры структуры текста, а не официальные формы Федресурса: таких форм для большинства типов сообщений просто не существует, и в каждом конкретном случае формулировку нужно сверять с действующими нормами и реквизитами своей организации.
Почему в тексте сообщения чаще всего ошибаются
В личном кабинете Федресурса для большинства типов событий нет готовых подсказок по формулировкам — пользователь должен самостоятельно описать событие юридически корректно, опираясь на нормы закона. При этом сообщение публикуется сразу после оплаты, без промежуточной проверки текста, а исправить его после публикации нельзя — можно только опубликовать новое, корректирующее сообщение и повторно его оплатить.
Это сочетание — отсутствие шаблонов и отсутствие возможности исправить ошибку без повторной публикации — делает текст сообщения самым рискованным местом во всей процедуре, куда более значимым, чем сама механика входа в личный кабинет или оплата.
Не хотите рисковать формулировкой сообщения? Специалисты сервиса «Федресурс Онлайн» могут подготовить текст сообщения под конкретное событие и опубликовать его в Федресурсе за вас. Не нужно самостоятельно разбираться с формулировками, получать собственную КЭП и проходить всю процедуру публикации. Все проходит дистанционно, а для начала работы достаточно двух документов.
Обязательные общие элементы любого сообщения
Независимо от типа события, в тексте почти всегда нужны:
полное наименование организации, ОГРН, ИНН (и КПП, если применимо);
дата и реквизиты документа-основания — протокола, решения, договора, приказа;
орган или лицо, принявшее решение либо подписавшее документ-основание;
точное описание правовой сути события — что именно произошло, а не общими словами;
ссылка на норму закона, которой предусмотрена публикация (это снижает риск, что сообщение сочтут ненадлежащим).
Расхождение между текстом сообщения и приложенным документом-основанием — вид документа, номер, дата — одна из самых частых причин, по которой сообщение впоследствии не признается надлежащим при проверке ФНС или судом.
Текст сообщения о ликвидации — пример
Типовая структура:
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН …, ИНН …, место нахождения: …) сообщает о принятом общим собранием участников решении (протокол № … от …) о ликвидации Общества. Ликвидатором назначен (ФИО, данные документа о назначении).
Что здесь важно: указать именно то основание, которым оформлено решение (протокол общего собрания, решение единственного участника), и данные о ликвидаторе — без этого сообщение не соответствует требованиям к описанию события.
Текст сообщения о реорганизации — пример
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН …, ИНН …) сообщает о принятом решении (протокол № … от …) о реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Лилия» (ОГРН …, ИНН …).
Для реорганизации критически важно точно назвать форму (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) — подмена формулировки считается существенной ошибкой, а не технической неточностью, поскольку меняет правовые последствия для кредиторов.
Текст сообщения об уменьшении уставного капитала — пример
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ОГРН …, ИНН …) сообщает о принятом решении (протокол № … от …) об уменьшении уставного капитала с … рублей до … рублей. Способ уменьшения: … (уменьшение номинальной стоимости долей / погашение доли и др.).
Здесь обязательны оба числовых значения — размер капитала до и после уменьшения, — а не только факт уменьшения как таковой, и способ, которым оно проведено.
Текст сообщения о залоге движимого имущества — три подтипа
Это одна из немногих категорий, где сама структура сообщения прямо делится на три разных вида, и для каждого нужен свой набор сведений:
Возникновение права залога. Указываются данные залогодателя и залогодержателя (с ИНН/ОГРН, если это организации), описание заложенного имущества и, желательно, реквизиты договора залога.
Изменение права залога. Публикуется только если ранее уже было размещено сообщение о возникновении залога — в тексте отражается, что именно изменилось в составе заложенного имущества, и указывается основание изменения.
Прекращение права залога. Указывается ссылка на ранее размещенное сообщение о залоге (о возникновении или об изменении), дата прекращения и основание — например, исполнение обязательства или соглашение сторон.
Частая ошибка — пытаться опубликовать «изменение» или «прекращение» без предварительной публикации о «возникновении»: система логически связывает эти сообщения между собой, и без первого звена цепочки последующие теряют смысл.
Текст сообщения об отчетности и аудиторском заключении — пример
Общество (ОГРН …, ИНН …) сообщает о бухгалтерской (финансовой) отчетности за … год, утвержденной … (дата), и о результатах обязательного аудита данной отчетности: аудиторское заключение подготовлено (наименование аудиторской организации) … (дата), мнение аудитора — … .
Если отчетность и аудиторское заключение не предоставляются в ГИРБО, это отдельно отмечается в тексте — состав сведений в этом случае шире, чем для организаций, которые раскрывают отчетность через ГИРБО.
Частые формулировочные ошибки
Расхождение реквизитов документа-основания (вид, номер, дата) между текстом сообщения и приложенным файлом.
Общая, неконкретная формулировка события вместо точного юридического описания — например, «проводим реорганизацию» вместо указания конкретной формы реорганизации и участников.
Отсутствие обязательных числовых показателей — например, точных сумм при уменьшении уставного капитала.
Попытка опубликовать сообщение об изменении или прекращении залога без предварительного сообщения о его возникновении.
Отсутствие ссылки на норму закона, предусматривающую публикацию именно этого события.
Каждая из этих ошибок становится публичной немедленно после оплаты — без возможности доработки, только через повторную, отдельно оплачиваемую публикацию.
Вашего случая нет среди примеров? Примеры выше показывают только общую структуру. Итоговый текст зависит от события, документа-основания, реквизитов организации и конкретных обстоятельств. В «Федресурс Онлайн» специалисты составят текст именно для вашей ситуации и разместят сообщение в реестре. Собственная квалифицированная электронная подпись не требуется, госпошлина включена в стоимость услуги.
Если нужна помощь с текстом
Главный риск в этой части процедуры — не техническая подача, а именно формулировка: сообщение публикуется сразу, без проверки, и исправление ошибки стоит повторной оплаты.
Сервис «Федресурс Онлайн» размещает сообщения онлайн, дистанционно — без личного визита, срок размещения 30 минут, нужно всего 2 документа, собственная квалифицированная электронная подпись клиенту не требуется, а госпошлина уже включена в стоимость услуги. Текст сообщения для каждого конкретного случая составляют специалисты сервиса — это снимает именно тот риск, который разобран в этой статье: неверную или неточную юридическую формулировку, из-за которой сообщение может быть признано ненадлежащим.
Частые вопросы
Есть ли на портале Федресурса готовые шаблоны текста сообщений?
Нет, для большинства типов событий готовых образцов в личном кабинете нет — текст нужно формулировать самостоятельно, опираясь на нормы закона.
Что будет, если в тексте сообщения указать не ту форму реорганизации?
Это считается существенной ошибкой, а не технической неточностью, поскольку меняет правовые последствия для кредиторов. Исправить можно только повторной публикацией.
Можно ли опубликовать сообщение об изменении залога, если сообщения о его возникновении не было?
Технически и по смыслу — нет: эти сообщения логически связаны между собой, и без первого звена последующие теряют основание.
Какие реквизиты обязательны почти в любом сообщении?
Полное наименование организации, ОГРН, ИНН, дата и реквизиты документа-основания, орган или лицо, принявшее решение, и точное описание сути события.
Проверяет ли кто-то текст сообщения перед публикацией?
Нет, промежуточного контроля у Федресурса нет — сообщение публикуется сразу после оплаты, поэтому ошибка в формулировке становится публичной немедленно.
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