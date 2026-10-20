Как «Федресурс Онлайн» помогает компаниям публиковать сообщения в Федресурсе

1.Что такое «Федресурс Онлайн»

Это B2B-сервис для публикации обязательных юридических уведомлений в Федресурсе и «Вестнике государственной регистрации». Он работает как посредник между компанией и официальным реестром: не заменяет fedresurs.ru, а помогает разместить там сведения без технических и юридических сложностей.