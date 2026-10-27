Какие объявления нужно публиковать в Федресурсе и в какие сроки

4. От какой даты считать три рабочих дня

Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты, указанной в документе — протоколе, решении, приказе или договоре. День подписания документа в расчет не входит.

Пример:

Решение о ликвидации принято 20 октября 2026 года — это вторник. Отсчет начинается со следующего рабочего дня — среды 21 октября. Три рабочих дня: 21, 22 и 23 октября. Крайний срок публикации — 23 октября 2026 года, пятница. Если опубликовать 24 октября или позже, срок будет считаться пропущенным, даже если опоздание составило один день.