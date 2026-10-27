Какие объявления нужно публиковать в Федресурсе и в какие сроки

Рассказываем, какие объявления нужно размещать, как это сделать и какая ответственность предусмотрена за нарушение срока.
1. Кто обязан публиковать сведения в Федресурсе
Публиковаться должны все юридические лица: ООО, АО, НКО — независимо от масштаба и сферы деятельности. В отдельных случаях обязанность возникает у ИП. Основание — ст. 7.1 закона № 129-ФЗ.
Учтите, что запись в ЕГРЮЛ и публикация в Федресурсе — два разных действия. В В ЕГРЮЛ изменения вносит регистрирующий орган. А события, перечисленные в пп. «а»> — «о» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129-ФЗ, организации обязаны публиковать самостоятельно. Исключение — упрощенное прекращение по ст. 21.3 закона № 129-ФЗ для МСП: там сведения размещает ФНС, и самостоятельная публикация не требуется.
2. Какие объявления нужно публиковать в Федресурсе: таблица
Рассмотрим основные события, при наступлении которых нужно публиковать объявление в Федресурсе.
Категория
Событие
Кто публикует
Корпоративные процедуры
Ликвидация
Ликвидатор или ликвид. комиссия
Реорганизация (все формы)
Каждый участник процедуры
Уменьшение или увеличение уставного капитала
Общество
Смена директора
Общество
Изменение юридического адреса
Общество
Финансовое состояние
Стоимость чистых активов АО
Акционерное общество
Бухгалтерская отчетность и аудит
Организации с обязательным аудитом
Залог и финансовые сделки
Залог движимого имущества
Залогодатель
Независимая гарантия
Гарант (кроме банковских гарантий и гарантий ВЭБ.РФ)
Договор факторинга
Клиент, уступающий требование
Лизинг
Лизингодатель
Банкротство
Намерение обратиться в суд
Должник или кредитор
Ведение процедуры
Арбитражный управляющий
Прочее
Членство в СРО (вступление, изменение, прекращение)
Член СРО
Концессионное соглашение
Концессионер
Продажа или аренда предприятия
Собственник
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3. Какой срок действует для публикации в Федресурсе
Базовый срок — три рабочих дня. Он применяется к ликвидации, смене директора, изменению адреса, залогу, аудиту, членству в СРО и большинству других событий.
Для отдельных процедур действуют специальные правила:
Реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом не менее месяца.
Уведомление о намерении подать на банкротство — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.
Аудит и отчетность — три рабочих дня с даты подписания. Если даты подписания отчетности и заключения расходятся более чем на три рабочих дня, нужно два отдельных объявления в Федресурсе.
4. От какой даты считать три рабочих дня
Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты, указанной в документе — протоколе, решении, приказе или договоре. День подписания документа в расчет не входит.
Пример:
Решение о ликвидации принято 20 октября 2026 года — это вторник. Отсчет начинается со следующего рабочего дня — среды 21 октября. Три рабочих дня: 21, 22 и 23 октября. Крайний срок публикации — 23 октября 2026 года, пятница. Если опубликовать 24 октября или позже, срок будет считаться пропущенным, даже если опоздание составило один день.
5. Какие сведения публиковать в Федресурсе: содержание объявления
Состав сведений зависит от типа события, но данные, которые придется указывать в любом случае:
полное наименование, ИНН, ОГРН и адрес организации;
вид события и дата его наступления;
документ-основание: орган, принявший решение, дата и номер;
текстовая часть с деталями процедуры;
для ликвидации — сведения о ликвидаторе и порядок предъявления требований кредиторами;
для реорганизации — все участники, форма процедуры и порядок требований.
6. Как опубликовать объявление в Федресурсе: пошаговая инструкция
Процедура технически несложная, но требует подготовки: без действующей электронной подписи и настроенного рабочего места подать объявление в Федресурс не получится.
1. Подготовьте текст объявления
Сформулируйте сведения так, чтобы они точно соответствовали документу-основанию: протоколу, решению, приказу или договору. Универсального шаблона нет — состав полей зависит от типа события. Например, для ликвидации нужно указать, кем и когда принято решение, данные ликвидатора, реквизиты компании и срок предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев.
2. Проверьте электронную подпись и настройте рабочее место
Для входа в личный кабинет и подписания объявления нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Если подписи нет, ее оформляют в аккредитованном удостоверяющем центре — при заказе укажите, что она нужна для работы на fedresurs.ru. На компьютере также должны быть установлены криптопровайдер и плагин для браузера.
3. Авторизуйтесь в личном кабинете
Зайдите на fedresurs.ru, нажмите «Личный кабинет» в правом верхнем углу и выберите раздел «Федресурс». Поставьте галочку согласия с правилами, затем выберите вход по электронной подписи и подтвердите сертификат.
4. Создайте объявление и выберите тип
В левом меню откройте раздел «Сообщения» и нажмите «Создать сообщение». Из выпадающего списка выберите тип, который соответствует вашему событию. Если ошибетесь в выборе типа, это будет приравнено к отсутствию публикации.
5. Заполните форму
Внесите данные организации, описание события и приложите подтверждающие документы. Наименование, ИНН и ОГРН должны совпадать с ЕГРЮЛ. Дату события берите строго из документа-основания — протокола или решения.
6. Подпишите сообщение
Нажмите кнопку «Подписать», выберите сертификат электронной подписи и подтвердите действие. С этого момента объявление готово к публикации в Федресурсе, но еще не размещено.
7. Оплатите публикацию
С 1 июля 2026 года плата оператору за стандартное объявление в Федресурсе составляет 1 121,10 руб. с НДС. Проверьте баланс лицевого счета в правом верхнем углу. Если средств достаточно, нажмите «Опубликовать» — сообщение появится в реестре в течение нескольких секунд. Если баланс нулевой, сформируйте счет, оплатите его и после зачисления средств завершите публикацию вручную.
8. Проверьте результат и сохраните подтверждение
Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН компании и убедитесь, что объявление отображается в открытой карточке со статусом «Опубликовано». Сохраните ссылку на запись, номер объявления в Федресурсе и чек об оплате — эти документы пригодятся, если налоговая или прокуратура задаст вопросы.
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7. Что будет, если пропустить срок
Ответственность установлена ст. 14.25 КоАП. За просрочку — предупреждение или штраф 5 000 рублей для должностного лица. За непубликацию или недостоверные сведения — штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение в течение года — до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Но главное последствие — не штраф. Без обязательной публикации в Федресурсе ФНС откажет в регистрации ликвидации, реорганизации, уменьшения капитала, смены директора или другого события. Учитывайте, то информационная система налоговой автоматически сверяет наличие публикации с данными ЕГРЮЛ. При банкротстве отсутствие публикации может стать основанием для субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
8. Что делать, если срок уже пропущен
Опубликовать как можно скорее. Просрочка не отменяет обязанность. Чем быстрее появится запись, тем ниже риск дополнительных претензий.
Сохранить подтверждение. Ссылка на объявление в Федресурсе, его номер и чек об оплате пригодятся, если налоговая или прокуратура задаст вопросы.
Оценить риск субсидиарной ответственности. Если компания близка к банкротству, пропущенная публикация может сработать против руководителя и учредителей.
9. Как за 5 минут понять, нужно ли вам объявление в Федресурсе
Шаг 1. Определите событие: что именно произошло — решение о ликвидации, смена директора, подписание аудиторского заключения, договор залога и т.д.
Шаг 2. Установите дату события по документу.
Шаг 3. Проверьте ст. 7.1 закона № 129-ФЗ: есть ли событие в перечне.
Шаг 4. Определите, кто публикует: компания, ликвидатор, залогодатель, кредитор или должник.
Шаг 5. Уточните срок: три рабочих дня, две публикации или 15 дней.
Шаг 6. Выберите корректный тип объявления в Федресурсе.
Шаг 7. После публикации проверьте карточку компании на fedresurs.ru — запись должна отображаться со статусом «Опубликовано».
Если хотите снизить риски и опубликовать сведения в реестре правильно, обратитесь к юристам. Они расскажут, что нужно публиковать в Федресурсе, обязаны ли вы это делать, а также составят текст объявления и разместят его самостоятельно. Вам не нужно будет тратить время и получать электронную подпись — специалисты все сделают за вас.
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Сроки и порядок публикации всех сообщений в Федресурсе
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