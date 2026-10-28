Федресурс и аудиторское заключение: кто обязан публиковать и в какие сроки

1. Нужно ли публиковать аудиторское заключение в Федресурсе

Ответ зависит от вида аудита. Размещение сведений об аудиторском заключении в Федресурсе нужно только при обязательном аудите — когда организация попадает под критерии ст. 5 закона № 307-ФЗ. Это акционерные общества, компании с выручкой свыше 800 млн рублей или активами более 400 млн, банки, страховые организации, НПФ, эмитенты ценных бумаг и ряд других категорий.

Если аудит инициативный, публикация не требуется. Заключение по добровольной проверке не подлежит обязательному раскрытию ни в ГИРБО, ни в Федресурсе. Разместить сведения можно по желанию, но это право, а не обязанность.