Федресурс и аудиторское заключение: кто обязан публиковать и в какие сроки

1. Нужно ли публиковать аудиторское заключение в Федресурсе
Ответ зависит от вида аудита. Размещение сведений об аудиторском заключении в Федресурсе нужно только при обязательном аудите — когда организация попадает под критерии ст. 5 закона № 307-ФЗ. Это акционерные общества, компании с выручкой свыше 800 млн рублей или активами более 400 млн, банки, страховые организации, НПФ, эмитенты ценных бумаг и ряд других категорий.
Если аудит инициативный, публикация не требуется. Заключение по добровольной проверке не подлежит обязательному раскрытию ни в ГИРБО, ни в Федресурсе. Разместить сведения можно по желанию, но это право, а не обязанность.
2. Кто должен размещать сведения — компания или аудитор
Публикует сама организация, а не аудитор. Аудитор готовит заключение и передает его заказчику. Дальше обязанность раскрыть результаты из аудиторского заключения в Федресурсе лежит на аудируемом лице — то есть на компании, чья отчетность проверялась.
3. Нужно ли загружать само аудиторское заключение в Федресурс
Нет. Ни полный текст, ни скан-копию заключения в реестр не загружают. Система принимает только структурированное сообщение — электронную форму с полями. Само заключение хранится у компании и предъявляется по запросу проверяющих.
4. Какие сведения об аудите указывать в Федресурсе
Состав полей зависит от того, в какую группу попадает организация. Для компаний, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, в сообщении указывают:
наименование аудиторской организации или ФИО индивидуального аудитора;
ИНН и ОГРН аудитора;
дату подписания аудиторского заключения.
Для организаций, которые не предоставляют отчетность и заключение в ГИРБО, набор шире: дополнительно указывается мнение аудитора о достоверности отчетности и существенные обстоятельства, которые на нее влияют.
Третья группа — те, кто раскрывает отчетность в СМИ (на сайтах аккредитованных Банком России информагентств). Им нужно добавить сведения о публикации в СМИ.
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5. Причем здесь ГИРБО
ГИРБО — Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. С 2022 года публикация в Федресурсе объединена с раскрытием аудита: сведения об аудите указываются внутри сообщения о финансовой отчетности, а не отдельным блоком. Это не отменяет обязанность, а меняет форму: вместо двух независимых публикаций делается одна с двумя смысловыми частями.
6. Когда нужны два сообщения об аудите в Федресурсе
Ключевой ориентир — разница между датой утверждения отчетности и датой подписания заключения.
Одно сообщение — если отчетность и заключение подписаны в один день или разница не превышает трех рабочих дней.
Два сообщения — если разрыв больше. На практике так происходит чаще всего: руководитель подписывает отчетность весной, аудитор завершает проверку позже. Тогда сначала публикуется сообщение об отчетности, затем — о результатах аудита.
Ждать заключения, чтобы подать все одним сообщением, нельзя: срок по отчетности истечет, а руководитель получит штраф.
7. Какой срок публикации сведений об аудиторском заключении
Сведения размещаются в течение трех рабочих дней. Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты утверждения отчетности или подписания заключения. Выходные и праздники не считаются.
8. Пример расчета срока
Заключение подписано в пятницу, 7 августа 2026 года. Первый рабочий день — понедельник, 10 августа. Считаем три рабочих дня: 10, 11 и 12 августа. Крайний срок публикации — среда, 12 августа. Если опубликовать 13 августа, срок будет пропущен.
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Подготовим сообщение о результатах обязательного аудита, проверим документы и разместим сведения в Федресурсе в установленные сроки. Поможем избежать ошибок, штрафов и претензий со стороны контролирующих органов
9. Нужно ли размещать сведения, если заключение уже отправили в ГИРБО
Да, нужно. Отправка в ГИРБО — это исполнение обязанности перед налоговой. Обязательный аудит в Федресурсе публикуется отдельно: сведения в реестре должны появиться независимо от того, что отчетность и заключение уже переданы в ГИРБО. Это два параллельных действия, одно не заменяет другое.
10. Нужно ли публиковать сведения о финансовой отчетности вместе с аудитом
Зависит от ситуации. Если компания обязана раскрывать отчетность (например, АО или эмитент), то публикуются оба сообщения: об отчетности и об аудите. Если организация отчетность не раскрывается, но аудит обязателен, она размещает только сведения об аудите — без самой отчетности.
11. Как опубликовать сведения об аудите и бухгалтерской отчетности на Федресурсе
Публикация сведений об аудите и отчетности отличается от других сообщений: здесь нет универсального шаблона, а количество публикаций зависит от того, когда подписаны документы. Ниже — пошаговая инструкция с учетом этих особенностей.
1) Проверьте, обязана ли ваша компания публиковаться
Не каждый аудит требует публикации. Сначала ответьте на два вопроса:
Попадает ли ваша организация под обязательный аудит по ст. 5 закона № 307-ФЗ? Если аудит инициативный, публикация не требуется.
Обязана ли компания раскрывать бухгалтерскую отчетность? Если да — сведения об аудите включаются в сообщение об отчетности. Если нет, но аудит обязателен, публикуются только сведения об аудите.
2) Определите количество сообщений
Если отчетность и заключение подписаны в разные даты с большим разрывом, ждать заключения, чтобы подать все одним сообщением, нельзя — срок по отчетности истечет.
3) Подготовьте данные для заполнения
Заранее соберите сведения, чтобы не искать их в момент подачи:
по отчетности — отчетный период, дата утверждения руководителем;
по аудитору — полное наименование, ИНН, ОГРН;
по заключению — дата подписания;
мнение аудитора — указывается, только если отчетность и заключение не подлежат представлению в ГИРБО.
Полный текст заключения и сканы документов не загружаются. Система принимает только структурированные поля формы.
4) Войдите в личный кабинет и выберите тип
Авторизуйтесь на fedresurs.ru по электронной подписи. В разделе «Сообщения» создайте новое сообщение и выберите тип:
«Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности» — если публикуете отчетность отдельно или вместе с аудитом;
«Результаты обязательного аудита» — если публикуете только аудит.
5) Заполните форму
Внесите данные из документов. Не вставляйте весь текст заключения в свободное поле — заполняйте структурированные блоки. Наименование, ИНН и ОГРН должны совпадать с ЕГРЮЛ.
12. Что будет, если не разместить сведения вовремя
За нарушения предусмотрена ответственность по ст. 14.25 КоАП. Если пропустили срок публикации аудиторского заключения в Федресурсе — предупреждение или штраф 5 000 рублей для должностного лица. За непубликацию или недостоверные сведения — штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Повторное нарушение — до 50 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет.
Отдельный риск — предписание прокуратуры. Надзорный орган мониторит раскрытие аудиторских заключений в Федресурсе и при выявлении нарушения потребует устранить его в установленный срок, привлечь виновного к дисциплинарной ответственности и отчитаться.
13. Что делать, если срок уже пропущен
Опубликовать сообщение в таком случае нужно как можно скорее — просрочка не отменяет обязанность. После этого сохраните подтверждение: ссылку, номер сообщения и чек об оплате. Проверьте, не было ли пропущено первое сообщение об отчетности: если его нет, разместите и его. Если получено предписание прокуратуры — исполните в срок (обычно до 10 дней) и направьте отчет.
14. Если ошиблись в сообщении
Отредактировать опубликованное сообщение нельзя. Исправление возможно только через две последовательные операции.
Шаг 1. Аннулируйте прежнее сообщение. В личном кабинете выберите раздел подачи объявлений и тип «Аннулирование опубликованного ранее сообщения». Укажите, какое именно сообщение аннулируется, и обязательно добавьте причину. В этом сообщении новые сведения не подаются — только информация об аннулировании.
Шаг 2. Опубликуйте новое сообщение с корректными данными. Оно оплачивается как обычная публикация.
Исправление не отменяет риск штрафа по ст. 14.25 КоАП: ответственность наступает за сам факт публикации недостоверных сведений. Кроме того, такое сообщение приравнивается к неопубликованному — до исправления процедура может считаться невыполненной.
15. Чек-лист после получения аудиторского заключения
Убедитесь, что аудит обязательный, а не инициативный.
Зафиксируйте дату подписания заключения и рассчитайте три рабочих дня.
Проверьте, совпадают ли даты подписания отчетности и заключения — от этого зависит количество сообщений.
Подготовьте сведения об аудиторе: наименование, ИНН, ОГРН, дата заключения.
Выберите корректный тип сообщения в личном кабинете Федресурса.
Заполните структурированные поля, не заменяя их текстом заключения.
Сверьте реквизиты с документами и ЕГРЮЛ.
Оплатите размещение, подпишите и отправьте.
Проверьте карточку компании на fedresurs.ru — статус должен быть «Опубликовано».
Сохраните ссылку, номер и чек.
Если сомневаетесь в количестве публикаций или не знаете, как правильно опубликовать сведения об аудите в Федресурсе, обратитесь к юристам. Они проконсультируют по всем вопросам, составят и разместят сообщение — вам нужно предоставить только документы о событии.
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