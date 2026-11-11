Модель угроз безопасности персональных данных: кому нужна и как ее разработать

2. Что закон понимает под угрозой безопасности ПДн

Постановление Правительства от 01.11.2012 № 1119 делит угрозы на три типа. Разница между ними — в источнике уязвимости: есть ли в программном обеспечении скрытые, неописанные функции, которые можно использовать для доступа к данным, или таких функций нет.

Первый тип — угрозы, связанные с наличием недокументированных возможностей в системном программном обеспечении.

Реализация такой угрозы выглядит как ошибка или скрытая функция на уровне операционной системы, драйверов или сервисов, которая приводит к утечке данных без участия прикладного кода. Пример — уязвимость CVE-2025-14551 в установщике Ubuntu Subiquity. При сбое установки система формировала диагностический отчет для отправки разработчикам, но не очищала его от чувствительных данных. В логи попадал пароль от Wi-Fi в открытом виде — его видел любой, кто получал доступ к отчету. Это классический пример НДВ системного уровня: функциональность, не описанная как средство сбора учетных данных, но фактически их раскрывающая.

Второй тип — угрозы, связанные с наличием недокументированных возможностей в прикладном ПО.

Здесь уязвимость скрыта в логике конкретного приложения: CRM, медицинской информационной системы, бухгалтерской программы или мобильного клиента. Показательный случай — уязвимость в приложении Rubetek Home для управления умным домом. Приложение отправляло отладочные файлы через Telegram-бота, и вместе с системной информацией в них уходили ФИО, телефон, email, полный адрес объекта и Refresh-токены для авторизации в аккаунте. Формально это была функция логирования, а фактически — канал утечки персональных данных, встроенный в прикладной код.

В российских ИСПДн аналогичный механизм часто связан с 1С. В 2024 году при атаке на сеть фитнес-клубов World Class в открытый доступ попала резервная копия базы 1С с данными 2,2 млн клиентов и сотрудников, включая ФИО, адреса, телефоны и банковские карты. А в 2026 году частную клинику в Москве оштрафовали за утечку из МИС «Медиалог» и 1С:ЗУП, где оказались результаты анализов и сведения о назначениях. В обоих случаях уязвимость или ошибка конфигурации прикладного слоя открывала доступ к массиву ПДн.

Третий тип — угрозы, не связанные с недокументированными возможностями в системном и прикладном ПО.

Здесь скрытых функций в коде нет. Утечка происходит через человека, организационный пробел в защите или внешний канал: фишинг, недобросовестный сотрудник, подрядчик с избыточным доступом.

Примеров в российской практике больше всего. В 2026 году специалист офиса продаж сотового оператора в Череповце сфотографировал экран служебного компьютера и через мессенджер передал данные 31 абонента — включая паспортные данные и баланс лицевого счета. В Прикамье сотрудник страховой компании втайне от работодателя получил доступ к базе клиентов из финансовой заинтересованности. Отдельная категория — фишинг: в 2026 году жительница Сыктывкара лишилась данных через поддельное приложение «Ленты», после чего на ее имя попытались оформить кредиты.

В этих кейсах ни системное, ни прикладное ПО не содержало скрытых возможностей. Угроза реализовалась через легальный доступ, которым злоупотребили, или через обман пользователя. Именно поэтому для 3-го типа ключевые меры — организационные: разграничение прав, контроль действий персонала, обучение и проверка подрядчиков.