Ликвидация ООО в 2026 году: 5 способов, сроки и что сдать в налоговую

1. Какие способы ликвидации ООО доступны в 2026 году
Выбор способа зависит от состояния компании: есть ли долги, имущество, сотрудники, соответствует ли она критериям МСП. Разберем основные варианты.
Способ
Основание
Что происходит
Добровольная ликвидация
Решение общего собрания участников (или единственного участника) о ликвидации и назначении ликвидатора
Компания прекращает деятельность по своей воле. Назначается ликвидатор, публикуются сообщения, составляются два баланса (ПЛБ и ОЛБ), расчеты с кредиторами.
Упрощенная ликвидация ООО
Протокол общего собрания или решение единственного собственника
Доступна только субъектам МСП при одновременном соблюдении условий. Одно заявление Р19001, без ликвидатора и публикаций за свой счет.
Банкротство
Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
Судебная процедура ликвидации ООО, если долги превышают активы и нет возможности рассчитаться. Назначается арбитражный управляющий.
Исключение из ЕГРЮЛ по решению ФНС
Решение регистрирующего органа о предстоящем исключении недействующего юрлица
Принудительное закрытие «брошенной» компании: более года не сдается отчетность и нет операций по счетам. Участники не участвуют, но сохраняется риск субсидиарной ответственности в течение 3 лет.
Ликвидация по решению суда
Решение суда по иску уполномоченного органа или участника (ст. 61 ГК)
Применяется при грубых нарушениях закона, например, при осуществлении деятельности без лицензии или с неоднократными нарушениями. Инициируется прокурором или уполномоченным органом.
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2. Что проверить перед началом ликвидации ООО
1) Статус МСП
Это первое, что нужно проверить, если вы рассчитываете на ликвидацию ООО в упрощенном порядке. Компания должна быть в реестре МСП на дату подачи заявления и оставаться там до момента исключения из ЕГРЮЛ.
Где смотреть: сервис ФНС «Единый реестр субъектов МСП» — rmsp.nalog.ru. Введите ИНН, ОГРН или название компании. Если запись есть, статус подтвержден. Можно сформировать выписку из реестра в PDF с электронной подписью ФНС.
Нюанс: реестр обновляется ежемесячно по 10-м числам. Если компания сдала отчетность за прошлый год, но записи нет, проверьте, не было ли превышения по доходам или численности. Через сервис можно подать заявку, если вас нет в реестре или данные некорректны — при достоверных сведениях запись появится при следующем обновлении.
2) НДС
Для упрощенного порядка компания не должна быть плательщиком НДС или применять законное освобождение. Если вы на ОСНО и платите НДС, упрощенный путь закрыт.
Где смотреть: наличие сданных деклараций по НДС в личном кабинете налогоплательщика. Если декларации сдавались и налог начислялся, организация считается плательщиком. Освобождение по ст. 145 НК нужно подтвердить документально.
Нюанс: даже при отсутствии деятельности, если компания остается плательщиком НДС, упрощенная ликвидация недоступна.
3) Долги перед бюджетом и кредиторами
Любая задолженность по налогам, сборам, взносам, а также незавершенные расчеты с кредиторами — препятствие для упрощенной ликвидации ООО, но можно закрыться в стандартном порядке.
Где смотреть:
Задолженность перед бюджетом — справка об исполнении обязанности по уплате налогов (КНД 1120101). Заказать можно через личный кабинет юридического лица или ИП. Срок подготовки — до 10 рабочих дней, но в электронном виде часто быстрее.
Расчеты с контрагентами — акты сверки. Разошлите контрагентам акты, подписанные с вашей стороны, и дождитесь подтверждения. Если долг есть, закройте его до подачи заявления об упрощенной ликвидации.
Расчеты с работниками — проверьте, что зарплата, компенсации за неиспользованный отпуск и выходные пособия выплачены.
4) Имущество
Недвижимость и транспорт в собственности исключают упрощенную ликвидацию. Их нужно продать или передать участникам до подачи заявления.
Где смотреть: выписка из ЕГРН об объектах недвижимости, сведения о транспортных средствах из ГИБДД, данные бухгалтерского учета об основных средствах.
Нюанс: после продажи убедитесь, что права исключены из ЕГРН, а транспорт снят с регистрационного учета. Если имущество продано, но запись в реестре осталась, ФНС может увидеть расхождение и отказать в упрощенном закрытии бизнеса.
5) ЕГРЮЛ: запись о недостоверности
Такая запись препятствует ликвидации ООО. ФНС не исключит компанию, пока запись не снята.
Где смотреть: выписка из ЕГРЮЛ. В разделе «Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ» будет указана запись о недостоверности, если она есть. Также можно использовать сервис «Прозрачный бизнес» — он показывает риски, включая недостоверность.
Что делать: если запись есть, сначала актуализируйте сведения (адрес, данные директора, информацию об участниках). После подтверждения достоверности запись снимается, и только затем можно подавать документы на ликвидацию.
6) Другие процедуры: банкротство, реорганизация, ликвидация
Компания не должна находиться в процессе реорганизации, другой ликвидации или банкротства. Например, если в суде уже рассматривается дело о принудительном исключении ООО из ЕГРЮЛ, ликвидироваться другим способом не получится. Также не должно быть решения ФНС о принудительном исключении.
Где смотреть:
ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru) — сведения о банкротстве;
Федресурс (fedresurs.ru) — сообщения о реорганизации и ликвидации;
картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru) — наличие судебных споров, которые могут препятствовать закрытию ООО.
7) Финансовое состояние и инвентаризация
Проведите инвентаризацию расчетов: сверьте дебиторскую и кредиторскую задолженность, проверьте фактическое наличие имущества. Это поможет выявить скрытые долги и избежать сюрпризов.
Как оформить: приказ руководителя о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22), акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17). Сверьтесь с контрагентами и ИФНС, при необходимости привлеките оценщика для имущества.
Заложите расходы на госпошлину (800 руб. при бумажной подаче, при электронной через нотариуса или сервисы ФНС ничего платить не нужно), публикации в «Вестнике» и Федресурсе (при добровольной ликвидации), возможные доначисления.
8) Кадры
Если в компании есть сотрудники, их нужно уведомить о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией не менее чем за два месяца под роспись. Также необходимо сообщить в службу занятости.
Это можно сделать через платформу «Работа в России». Срок — не позднее чем за два месяца до начала мероприятий для организаций; при массовом увольнении — за три месяца. Если решение о ликвидации отменено или изменено, об этом нужно сообщить в службу занятости в течение трех рабочих дней.
3. Добровольная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция
1) Принять решение о ликвидации и назначить ликвидатора
Если участник один, решение оформляет он единолично. Если несколько, понадобится протокол общего собрания. Решение о ликвидации принимается единогласно (п. 8 ст. 37 закона № 14-ФЗ).
Что указать в документе:
дату, место и время проведения собрания;
сведения об участниках и кворуме;
повестку: о ликвидации и о назначении ликвидатора (или ликвидационной комиссии);
предельный срок ликвидации ООО — по закону не более одного года (п. 6 ст. 57 закона № 14-ФЗ);
способ удостоверения подписи — нотариальный или предусмотренный уставом.
Если уставом не предусмотрен иной способ (например, подписание протокола всеми участниками), протокол общего собрания нужно заверить у нотариуса. При выборе альтернативного способа участники обязаны поставить свои подписи на протоколе — это и будет подтверждением решения.
Решение единственного участника по общему правилу также подлежит нотариальному удостоверению. Однако если уставом общества предусмотрен альтернативный способ (например, подтверждение только подписью единственного участника), нотариус не требуется.
Теперь о том, кого назначать — одного ликвидатора или целую комиссию. Комиссию целесообразно создавать, когда предстоит инвентаризация, поиск имущества и уведомление большого числа кредиторов. Также она необходима, если ее создание предусмотрено уставом, и в нем не указана возможность назначения ликвидатора. В комиссию можно включить директора, главбуха, юриста. Если сотрудников с нужной квалификацией нет, назначают ликвидатора — им может быть руководитель ООО.
С момента назначения к ликвидатору или председателю комиссии переходят все полномочия директора: он подписывает документы, представляет компанию в суде, распоряжается делами.
2) Уведомить ФНС о начале ликвидации
Это делается в течение трех рабочих дней с даты решения о ликвидации. Если опоздаете, рискуете получить штраф 5 000 рублей по ст. 14.25 КоАП и отказ в регистрации начала процедуры ликвидации.
Заявление подается по форме Р15016. В пункте 2 «Причина представления заявления» проставляется код «3» — принятие решения о ликвидации и назначении ликвидатора.
Заявителем выступает ликвидатор. Его подпись на форме обязательно заверяется у нотариуса, даже при личной подаче. Нотариус может сам направить документы в ФНС в электронном виде.
В регистрирующий орган нужно представить вместе с заявлением решение или протокол о ликвидации.
ФНС в течение пяти рабочих дней вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что компания находится в процессе ликвидации, и выдает лист записи. С этого момента нельзя вносить изменения в учредительные документы и участвовать в других организациях.
3) Разместить сообщение о ликвидации ООО в Федресурсе
Это тоже нужно сделать в течение трех раб. дней после принятия решения. Срок отсчитывается со дня, следующего за датой решения или протокола. Сообщение публикует ликвидатор, нужна электронная подпись. Стоимость — 1 121,10 руб. Если ЭП нет, можно разместить сообщение через специализированный сервис.
В сообщении для Федресурса обязательно указываются сведения о принятом решении, порядок и срок предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев с даты публикации.
Если не разместить объявление в Федресурсе вовремя, есть риск получить штраф в размере 5 000 рублей. Если оно вообще не было опубликовано, ликвидатора могут оштрафовать уже на 5 000-10 000 рублей, а при повторном нарушении возможен штраф до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного до трех лет (ст. 14.25 КоАП). Кроме того, без сообщений на Федресурсе и в Вестнике госрегистрации ФНС откажет в регистрации ликвидации ООО.
4) Опубликовать сообщение в «Вестнике государственной регистрации»
Объявление в журнале публикуется в течение 10 рабочих дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации. Затягивать нельзя: с даты публикации начинается отсчет срока для кредиторов.
В сообщении указывается полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес, сведения о ликвидаторе, порядок и срок предъявления требований — не менее двух месяцев с даты публикации.
5) Уведомить кредиторов и работников
Каждому известному кредитору направляется письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Это доказательство, что компания не скрывается от долгов. Также уведомление о ликвидации нужно разместить на официальном сайте компании и на доске объявлений (если они есть).
Работников уведомляют персонально под роспись — не менее чем за два месяца до увольнения. Одновременно уведомляется служба занятости — также не менее чем за два месяца (при массовом увольнении — за три). Если в компании есть профсоюз, его выборный орган также нужно письменно уведомить в те же сроки (ст. 82 ТК). Для сезонных работников и тех, кто заключил договор на срок до двух месяцев, действуют сокращенные сроки — 7 и 3 календарных дня соответственно.
6) Подготовить промежуточный ликвидационный баланс
Его нужно оформить не ранее чем через два месяца после публикации в «Вестнике». Раньше нельзя — это нарушает права кредиторов.
Что должно быть готово:
проведена инвентаризация имущества (основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства);
завершены обязательные проверки — налоговая, таможенная и другие; если проверка еще идет, утверждать баланс нельзя, иначе ФНС откажет;
собраны и рассмотрены требования кредиторов — приняты или отклонены, с учетом судебных решений.
Унифицированной формы документа нет — используется обычный или упрощенный бухгалтерский баланс с пометкой «Промежуточный ликвидационный баланс». Код отчетного периода — 94.
Утверждение. Баланс утверждается участниками (протокол или решение).
Подача в ФНС. Сам баланс не сдается. Подается уведомление по форме Р15016 с кодом причины «4» — составление ПЛБ. Срок — три рабочих дня после утверждения. К уведомлению прилагаются протокол об утверждении.
7) Провести расчеты с кредиторами
Требования удовлетворяются в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК. Если имущества недостаточно для расчетов, ликвидатор обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Продолжать добровольную ликвидацию в этом случае нельзя.
8) Составить окончательный баланс и подать документы
ОЛБ составляется после завершения всех расчетов. Отражает имущество, оставшееся после удовлетворения требований. Утверждается участниками. Код отчетного периода — 90. Формы: КНД 0710095 (общая) или КНД 0710094 (упрощенная).
Финальный пакет в ФНС:
заявление Р15016 с кодом причины «7» — завершение ликвидации;
окончательный ликвид. баланс;
протокол об утверждении баланса;
квитанция об уплате госпошлины — 800 рублей при бумажной подаче;
документ, подтверждающий сдачу сведений в СФР (ЕФС-1).
После регистрации заявления на указанный в нем адрес компании или на электронную почту (в зависимости от выбранного способа) поступит документ, подтверждающий завершение ликвидации и исключение общества из ЕГРЮЛ
9) Проверить исключение ООО из ЕГРЮЛ
Проверить исключение компании из ЕГРЮЛ можно несколькими способами — все они бесплатны и не требуют регистрации. Главное — убедиться, что в реестре появилась именно запись об исключении, а не просто о начале процедуры. До внесения этой записи юридическое лицо формально считается действующим, даже если находится в процессе ликвидации.
Способ 1: Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»
Это основной и самый надежный вариант.
Перейдите на сайт ФНС по адресу egrul.nalog.ru — там раздел «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».
Введите ИНН или ОГРН вашей компании.
Сформируйте выписку. В ней будет указан текущий статус. Если ликвидация завершена, в выписке появится запись вида: «Юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ» с указанием даты исключения.
Выписку можно скачать в формате PDF — она подписана усиленной квалифицированной электронной подписью налоговой, поэтому является официальным доказательством прекращения деятельности.
Способ 2: Сервис «Прозрачный бизнес»
Это более быстрый, но менее детальный инструмент.
Откройте сайт pb.nalog.ru.
Введите ИНН или название компании.
Сервис покажет статус организации. Если деятельность прекращена, вы увидите соответствующую отметку. Также он предупредит, если данные в ЕГРЮЛ недостоверны.
Этот способ удобен для быстрой проверки, но для официального подтверждения (например, для банка или суда) лучше использовать выписку из первого способа.
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4. Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году
Упрощенный порядок — это альтернатива стандартной ликвидации для тех, кто соответствует критериям. Он экономит время и деньги, но требует идеального совпадения с условиями. Разберем последовательно: кто подходит, как подать заявление и нужны ли публикации.
1) Какие компании могут воспользоваться упрощенным порядком
Упрощенная ликвидация ООО доступна только субъектам малого или среднего предпринимательства, которые одновременно соответствуют всем критериям ст. 21.3 закона № 129-ФЗ. Если хотя бы одно условие не выполняется — путь только через стандартную процедуру.
Проверьте себя по списку:
статус МСП — компания числится в реестре на дату подачи заявления;
НДС — компания не платит налог или имеет законное освобождение;
задолженность — нет долгов по налогам, сборам и взносам, нет незавершённых расчётов с кредиторами и работниками;
имущество — в собственности нет недвижимости и транспорта;
ЕГРЮЛ — нет записи о недостоверности сведений;
другие процедуры — компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.
Статус МСП проверяется именно на дату подачи заявления, а не на дату решения о ликвидации. Если все условия выполнены, можно переходить к заявлению.
2) Как подать заявление Р19001
Заявление по форме Р19001 — единственный документ, который нужно подать в ФНС при упрощенной ликвидации. Форма утверждена приказом ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@. Никаких промежуточных балансов, уведомлений и публикаций от вас не требуется.
Кто подписывает. Заявление подписывают все участники общества. Если участник один — он подписывает единолично. При электронной подаче используется усиленная квалифицированная электронная подпись каждого участника. Можно подписать через приложение «Госключ». При бумажной подаче подписи заверяются у нотариуса.
Способы подачи. Здесь есть три варианта: через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (нужна УКЭП), через МФЦ (с нотариальным заверением подписей) или через нотариуса, который сам направит документы в электронном виде.
Госпошлина не уплачивается.
Что происходит дальше. ФНС проверяет заявление в течение пяти рабочих дней. Если все в порядке, в ЕГРЮЛ вносится запись о начале упрощенной процедуры, и налоговая сама публикует необходимые сообщения. С этого момента начинается трехмесячный срок для возражений кредиторов. Если возражений нет, компания исключается из ЕГРЮЛ. Общий срок — около 3,5 месяцев.
3) Нужны ли Федресурс и «Вестник» при упрощенном закрытии
Нет. При упрощенной ликвидации ООО все публикации делает ФНС самостоятельно и бесплатно для компании. Заявитель не тратит деньги на размещение в «Вестнике государственной регистрации» и Федресурсе. Это одно из главных преимуществ процедуры по сравнению со стандартной ликвидацией, где публикации оплачивает сама организация.
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5. Какие документы нужны для ликвидации ООО
Для добровольной ликвидации ООО: решение участников (протокол), Р15016 (три раза), ПЛБ и ОЛБ, квитанция об уплате госпошлины, подтверждение сдачи ЕФС-1 в СФР.
Для упрощенной ликвидации ООО: только заявление Р19001.
Дополнительно могут понадобиться документы о закрытии филиалов и справки об отсутствии задолженности (не обязательны, но ускоряют процесс).
6. Сколько времени занимает ликвидация ООО
Способ
Срок ликвидации ООО
Добровольная ликвидация
От 4 до 12 месяцев (минимум 4, так как кредиторам дается 2 месяца)
Упрощенная ликвидация
Около 3,5 месяцев
Банкротство
От 6 месяцев до 2 лет и более
Исключение по решению ФНС
Около 3–4 месяцев с момента публикации решения
7. Какие отчеты нужно сдать при ликвидации ООО
Пока компания не исключена из ЕГРЮЛ, она остается действующим юрлицом и сдает отчетность в обычном порядке. Финальные отчеты подаются не позднее чем за один рабочий день до даты исключения.
1) Декларация по УСН (или налогу на прибыль, ЕСХН)
Подается за период с 1 января года до дня, предшествующего исключению. Код налогового периода — «50», код формы реорганизации (ликвидации) — «0». Отчетный год — год закрытия.
2) 6-НДФЛ
Сдается после окончательных расчетов с работниками и учредителями, но не позднее завершения ликвидации. Коды периодов: «51» (I квартал), «52» (полугодие), «53» (9 месяцев), «90» (год). Код реорганизации — «0».
3) РСВ
Подается до составления ПЛБ. Период — с начала года по день представления. Коды: «51»–«53», «90». Взносы к доплате перечисляются в течение 15 дней с даты подачи расчета.
4) Персонифицированные сведения о физлицах
Ежемесячный отчет, подается в течение одного месяца с момента составления ПЛБ. Коды периодов: «71» (январь) – «82» (декабрь).
5) ЕФС-1
Подраздел 1.1 — не позднее следующего рабочего дня после увольнения сотрудника (причина — ликвидация). Подраздел 1.2 (стаж) — за период с начала года до дня составления отчета. Раздел 2 — до дня подачи заявления о ликвидации, в поле «Прекращение деятельности» ставится «Л».
6) Бухгалтерская отчетность
Промежуточный и окончательный ликвид. балансы (при добровольной ликвидации). Последняя бухотчетность составляется на дату, предшествующую исключению из ЕГРЮЛ, и подается вместе с документами на регистрацию.
8. Как ликвидировать ООО в нестандартных ситуациях
Несколько участников с равными долями. Решение о ликвидации принимается единогласно. Если есть корпоративный спор, процедура ликвидации ООО может затянуться. Рекомендуется зафиксировать волеизъявление в протоколе с нотариальным заверением.
Иностранное участие. Сделки с долями требуют согласования в соответствии с указом Президента 08.09.2022 № 618. Без разрешения правительственной комиссии возможен отказ.
Наличие имущества. При добровольной ликвидации имущество продается, выручка направляется кредиторам, остаток распределяется участникам. При упрощенной имущество нужно реализовать до подачи заявления.
Банкротство. Если в ходе ликвидации выяснится недостаточность имущества, ликвидатор обязан подать заявление о банкротстве. Продолжать добровольную ликвидацию нельзя.
9. Почему ФНС может отказать в ликвидации ООО
Отказ возможен на разных этапах. Основные причины:
Несоответствие статусу МСП для упрощенной процедуры.
Задолженность перед бюджетом — самая частая причина.
Неуплаченные страховые взносы за директора. С 2026 года взносы с МРОТ начисляются даже при отсутствии выплат, и их долг блокирует ликвидацию.
Запись о недостоверности в ЕГРЮЛ (адрес, директор, участники).
Наличие недвижимости или транспорта при упрощенной ликвидации.
Мотивированные возражения кредиторов.
Неподтвержденный юридический адрес — налоговая может проверить, отвечает ли собственник помещения.
Ошибки в заявлении или подписание неуполномоченным лицом.
Если сомневаетесь в выборе способа, проверьте компанию по критериям упрощенной ликвидации. Одна ошибка в оценке — и вместо 3,5 месяцев процедура ликвидации ООО растянется на год.
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