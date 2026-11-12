Ликвидация ООО в 2026 году: 5 способов, сроки и что сдать в налоговую

Не знаете, какой способ закрытия 000 подойдет именно вашей компании? Получите консультацию специалиста и узнайте, можно ли пройти упрощенную ликвидацию или потребуется стандартная процедура.

Применяется при грубых нарушениях закона, например, при осуществлении деятельности без лицензии или с неоднократными нарушениями. Инициируется прокурором или уполномоченным органом.

Принудительное закрытие «брошенной» компании: более года не сдается отчетность и нет операций по счетам. Участники не участвуют, но сохраняется риск субсидиарной ответственности в течение 3 лет.

Судебная процедура ликвидации ООО, если долги превышают активы и нет возможности рассчитаться. Назначается арбитражный управляющий.

Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства

Доступна только субъектам МСП при одновременном соблюдении условий. Одно заявление Р19001, без ликвидатора и публикаций за свой счет.

Компания прекращает деятельность по своей воле. Назначается ликвидатор, публикуются сообщения, составляются два баланса (ПЛБ и ОЛБ), расчеты с кредиторами.

Решение общего собрания участников (или единственного участника) о ликвидации и назначении ликвидатора

Выбор способа зависит от состояния компании: есть ли долги, имущество, сотрудники, соответствует ли она критериям МСП. Разберем основные варианты.

2. Что проверить перед началом ликвидации ООО

1) Статус МСП

Это первое, что нужно проверить, если вы рассчитываете на ликвидацию ООО в упрощенном порядке. Компания должна быть в реестре МСП на дату подачи заявления и оставаться там до момента исключения из ЕГРЮЛ. Где смотреть: сервис ФНС «Единый реестр субъектов МСП» — rmsp.nalog.ru. Введите ИНН, ОГРН или название компании. Если запись есть, статус подтвержден. Можно сформировать выписку из реестра в PDF с электронной подписью ФНС. Нюанс: реестр обновляется ежемесячно по 10-м числам. Если компания сдала отчетность за прошлый год, но записи нет, проверьте, не было ли превышения по доходам или численности. Через сервис можно подать заявку, если вас нет в реестре или данные некорректны — при достоверных сведениях запись появится при следующем обновлении.

2) НДС

Для упрощенного порядка компания не должна быть плательщиком НДС или применять законное освобождение. Если вы на ОСНО и платите НДС, упрощенный путь закрыт. Где смотреть: наличие сданных деклараций по НДС в личном кабинете налогоплательщика. Если декларации сдавались и налог начислялся, организация считается плательщиком. Освобождение по ст. 145 НК нужно подтвердить документально. Нюанс: даже при отсутствии деятельности, если компания остается плательщиком НДС, упрощенная ликвидация недоступна.

3) Долги перед бюджетом и кредиторами

Любая задолженность по налогам, сборам, взносам, а также незавершенные расчеты с кредиторами — препятствие для упрощенной ликвидации ООО, но можно закрыться в стандартном порядке. Где смотреть: Задолженность перед бюджетом — справка об исполнении обязанности по уплате налогов (КНД 1120101). Заказать можно через личный кабинет юридического лица или ИП. Срок подготовки — до 10 рабочих дней, но в электронном виде часто быстрее.

Расчеты с контрагентами — акты сверки. Разошлите контрагентам акты, подписанные с вашей стороны, и дождитесь подтверждения. Если долг есть, закройте его до подачи заявления об упрощенной ликвидации.

Расчеты с работниками — проверьте, что зарплата, компенсации за неиспользованный отпуск и выходные пособия выплачены.

4) Имущество

Недвижимость и транспорт в собственности исключают упрощенную ликвидацию. Их нужно продать или передать участникам до подачи заявления. Где смотреть: выписка из ЕГРН об объектах недвижимости, сведения о транспортных средствах из ГИБДД, данные бухгалтерского учета об основных средствах. Нюанс: после продажи убедитесь, что права исключены из ЕГРН, а транспорт снят с регистрационного учета. Если имущество продано, но запись в реестре осталась, ФНС может увидеть расхождение и отказать в упрощенном закрытии бизнеса.

5) ЕГРЮЛ: запись о недостоверности

Такая запись препятствует ликвидации ООО. ФНС не исключит компанию, пока запись не снята. Где смотреть: выписка из ЕГРЮЛ. В разделе «Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ» будет указана запись о недостоверности, если она есть. Также можно использовать сервис «Прозрачный бизнес» — он показывает риски, включая недостоверность. Что делать: если запись есть, сначала актуализируйте сведения (адрес, данные директора, информацию об участниках). После подтверждения достоверности запись снимается, и только затем можно подавать документы на ликвидацию.

6) Другие процедуры: банкротство, реорганизация, ликвидация

Компания не должна находиться в процессе реорганизации, другой ликвидации или банкротства. Например, если в суде уже рассматривается дело о принудительном исключении ООО из ЕГРЮЛ, ликвидироваться другим способом не получится. Также не должно быть решения ФНС о принудительном исключении. Где смотреть: ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru) — сведения о банкротстве;

Федресурс (fedresurs.ru) — сообщения о реорганизации и ликвидации;

картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru) — наличие судебных споров, которые могут препятствовать закрытию ООО.

7) Финансовое состояние и инвентаризация

Проведите инвентаризацию расчетов: сверьте дебиторскую и кредиторскую задолженность, проверьте фактическое наличие имущества. Это поможет выявить скрытые долги и избежать сюрпризов. Как оформить: приказ руководителя о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22), акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17). Сверьтесь с контрагентами и ИФНС, при необходимости привлеките оценщика для имущества. Заложите расходы на госпошлину (800 руб. при бумажной подаче, при электронной через нотариуса или сервисы ФНС ничего платить не нужно), публикации в «Вестнике» и Федресурсе (при добровольной ликвидации), возможные доначисления.

8) Кадры