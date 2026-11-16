Сайт Роскомнадзора — официальный адрес, реестр и уведомления

Разберем, как устроен официальный сайт Роскомнадзора, где искать реестр операторов и какие уведомления можно подать онлайн.
1. Официальный сайт Роскомнадзора: адрес и основные разделы
Сайт РКН расположен по адресу rkn.gov.ru. Это головной портал ведомства, через который доступны новости, документы, реестры и электронные сервисы. Отсюда же можно перейти на специализированный портал ПДн — pd.rkn.gov.ru, где сосредоточены функции для операторов.
На главной странице сайта ведомства есть несколько ключевых разделов:
«О Роскомнадзоре» — структура, руководство, контакты.
«Деятельность» — направления надзора, включая ПДн, связь, СМИ и интернет-рекламу.
«Документы» — нормативные акты и разъяснения.
«Госуслуги» — электронные формы заявлений в Роскомнадзор.
«Реестры» — доступ к публичным базам, включая реестр операторов ПДн.
«Обращения граждан» — подача жалоб и запросов.
Если ваша работа связана с персданными, удобнее сразу открыть портал Роскомнадзора pd.rkn.gov.ru. Там находятся формы уведомлений, реестр операторов и раздел для проверки статуса заявления.
2. Какие функции доступны на сайте Роскомнадзора
Через сайт Роскомнадзора ИП, организации и физлица решают следующие задачи:
проверка статуса поданного уведомления;
поиск в реестре операторов по ИНН или наименованию;
обращения в службу по вопросам нарушения прав субъектов ПДн.
Кроме того, здесь доступны реестры в сфере связи, СМИ и интернет-рекламы, но для бизнеса, который работает с ПДн, основной интерес представляет блок «Персональные данные» и портал pd.rkn.gov.ru.
Регистрация в Роскомнадзоре для обработки персональных данных за 1 день
3. Где на сайте Роскомнадзора находится реестр операторов персональных данных
Реестр размещен на этой странице. Это публичный ресурс: чтобы им воспользоваться, не нужна регистрация или подтверждение личности.
Найти компанию можно по ИНН, наименованию или регистрационному номеру. Поиск по ИНН — самый точный: достаточно ввести цифры, и система покажет карточку оператора. По наименованию искать сложнее — может быть много совпадений.
В карточке оператора отображаются:
регистрационный номер и дата внесения в реестр;
полное наименование и ИНН;
юридический адрес;
цели обработки и категории данных;
сведения о трансграничной передаче;
ответственное лицо за организацию обработки.
Эти данные полезны не только для самопроверки. Реестр используют при проверке контрагентов: если партнер получает доступ к клиентской базе, отсутствие записи в реестре — сигнал о том, что он либо не знает о своих обязанностях, либо сознательно их игнорирует.
4. Когда нужна регистрация в реестре
Оператор обязан уведомить Роскомнадзор до начала обработки ПДн (ч. 1 ст. 22 закона № 152-ФЗ). Если этого не сделать и приступить к сбору ПДн, могут оштрафовать.
Проверьте себя по ситуациям. Если хотя бы одна совпадает — подавайте уведомление через сайт Роскомнадзора.
Есть хотя бы один сотрудник. Кадровый учет в 1С, личные карточки в Excel, сканы паспортов в папке на компьютере — это автоматизированная обработка.
На сайте есть формы. Обратная связь, заявка, регистрация, подписка, корзина — любое поле, в которое вносятся ПДн: номер телефона, имя, фамилия и т. д.
Вы ведете базу клиентов. Excel, CRM, блокнот на смартфоне — неважно. Для этого нужна регистрация в РКН.
Вы делаете рассылки. Email, SMS, сообщения в мессенджерах — обработка данных для маркетинга.
Вы передаете данные третьим лицам. Курьерским службам, банкам, колл-центрам, сервисам рассылок.
Вы принимаете платежи от физлиц. Онлайн-касса, платежный терминал, эквайринг — это работа с данными покупателей.
Вы ИП без сотрудников, но у вас есть клиенты-физлица. Даже один клиент, данные которого хранятся в электронном виде, — основание для регистрации в реестре.
Пример:
Мастер по ремонту бытовой техники работает как ИП без сотрудников. У него есть страница в соцсети с формой записи, где клиенты оставляют имя и телефон. Заявки он переносит в таблицу Excel, а оплату принимает в том числе и через онлайн-кассу. Чтобы работать с ПДн легально и не получить штраф, ИП должен зарегистрироваться в РКН хотя бы потому, что собирает данные онлайн — это уже автоматизированная обработка.
5. Как подать уведомление через официальный сайт Роскомнадзора
Это можно сделать тремя способами: электронно с УКЭП или через ЕСИА, либо на бумаге. Рассмотрим порядок действий при подаче онлайн.
Шаг 1. Перейдите на портал Роскомнадзора pd.rkn.gov.ru и выберите раздел для подачи уведомления.
Шаг 2. Войдите на сайт Роскомнадзора через Госуслуги или подготовьте УКЭП, если будете подписывать уведомление ею. Заполните электронную форму: сведения об операторе (наименование, ИНН, ОГРН, адрес), цели обработки, категории ПДн и субъектов, правовые основания, перечень действий с данными, сведения о трансграничной передаче и мерах защиты.
Шаг 3. Укажите ответственного за организацию обработки ПДн. Им может быть любой сотрудник, но обычно это юрист или руководитель.
Шаг 4. Подпишите уведомление УКЭП или через подтвержденную учетную запись ЕСИА.
Шаг 5. Отправьте уведомление и сохраните номер заявки. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней. Если в форме найдут ошибки, РКН не внесет сведения в реестр, и уведомление придется подать заново.
Шаг 6. После включения в реестр проверьте карточку на портале. Если данные отображаются корректно, обязанность по первичному уведомлению исполнена. Регистрация оператора на сайте Роскомнадзора завершается внесением записи — с этого момента компания официально числится в реестре.
Направить уведомление можно и в бумажном виде в территориальное подразделение ведомства, но форма все равно должна быть заполнена на портале. Внесите в документ необходимые сведения, распечатайте его и подпишите, а затем представьте в Роскомнадзор лично или по почте.
Чтобы избежать штрафов и претензий Роскомнадзора, важно не просто «иметь документы», а чтобы они реально соответствовали требованиям закона и практике проверок.
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6. Как проверить статус уведомления на сайте Роскомнадзора
Проверить уведомление Роскомнадзора можно двумя способами. Первый — через сервис проверки состояния уведомления на портале pd.rkn.gov.ru. Второй — через реестр операторов: если запись появилась, уведомление рассмотрено положительно.
Для проверки регистрации на сайте Роскомнадзора откройте страницу реестра, введите ИНН, нажмите поиск. Если компания есть в базе, откроется карточка оператора. Если записи нет — либо уведомление еще не рассмотрено, либо его не подавали.
7. Как изменить сведения об операторе на сайте Роскомнадзора
Если после регистрации изменились цели обработки, адрес, ответственное лицо, категории данных или иные сведения, которые были указаны в первоначальном уведомлении, подается корректирующее уведомление. Изменить сведения об операторе в Роскомнадзоре можно через тот же портал pd.rkn.gov.ru — электронная форма доступна в разделе для операторов.
Срок подачи — не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были корректировки.
Новое уведомление о начале обработки при изменении целей подавать не нужно — достаточно корректирующего. Но если компания вообще не подавала первичное уведомление, сначала придется пройти регистрацию, а уже потом при необходимости обновлять сведения.
8. Какие еще уведомления можно направить через портал Роскомнадзора
Помимо первичного уведомления и уведомления об изменении, через портал Роскомнадзора подаются и другие формы.
Название
Когда подается
Срок подачи
Если планируется отправка ПДн за границу
До передачи данных
После установления факта неправомерной или случайной передачи данных
В течение 24 часов с момента обнаружения
После завершения расследования инцидента
В течение 72 часов с момента обнаружения
Если не отправить уведомление о начале обработки ПДн, ИП или юрлицо могут оштрафовать на сумму от 100 000 до 300 000 рублей (ч. 10 ст. 13.11 КоАП). За неуведомление об утечке предусмотрен штраф от 1 до 3 млн рублей (ч. 11 ст. 13.11 КоАП).
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