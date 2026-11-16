Сайт Роскомнадзора — официальный адрес, реестр и уведомления

5. Как подать уведомление через официальный сайт Роскомнадзора

Это можно сделать тремя способами: электронно с УКЭП или через ЕСИА, либо на бумаге. Рассмотрим порядок действий при подаче онлайн.

Шаг 1. Перейдите на портал Роскомнадзора pd.rkn.gov.ru и выберите раздел для подачи уведомления.

Шаг 2. Войдите на сайт Роскомнадзора через Госуслуги или подготовьте УКЭП, если будете подписывать уведомление ею. Заполните электронную форму: сведения об операторе (наименование, ИНН, ОГРН, адрес), цели обработки, категории ПДн и субъектов, правовые основания, перечень действий с данными, сведения о трансграничной передаче и мерах защиты.

Шаг 3. Укажите ответственного за организацию обработки ПДн. Им может быть любой сотрудник, но обычно это юрист или руководитель.

Шаг 4. Подпишите уведомление УКЭП или через подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Шаг 5. Отправьте уведомление и сохраните номер заявки. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней. Если в форме найдут ошибки, РКН не внесет сведения в реестр, и уведомление придется подать заново.

Шаг 6. После включения в реестр проверьте карточку на портале. Если данные отображаются корректно, обязанность по первичному уведомлению исполнена. Регистрация оператора на сайте Роскомнадзора завершается внесением записи — с этого момента компания официально числится в реестре.

Направить уведомление можно и в бумажном виде в территориальное подразделение ведомства, но форма все равно должна быть заполнена на портале. Внесите в документ необходимые сведения, распечатайте его и подпишите, а затем представьте в Роскомнадзор лично или по почте.