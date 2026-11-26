11. Кто отвечает за нарушения и что делать при ошибочной передаче

За весь процесс обработки перед субъектом отвечает оператор — ИП или организация, которой ПДн были переданы изначально, даже если этот оператор потом отправил их в другую компанию с согласия субъекта.

Ошибочная передача персональных данных другой организации — это всегда инцидент, который нужно оценивать как возможную утечку, и здесь нужно действовать согласно инструкции.

Шаг 1. Зафиксируйте инцидент.

Укажите дату, время, состав переданных данных, способ передачи (письмо, доступ к системе, выгрузка), а также получателя — наименование организации или ФИО лица.

Шаг 2. Ограничьте дальнейший доступ.

Если ошибка в доступе к CRM — немедленно отзовите права учетной записи или заблокируйте ее. Если данные ушли по электронной почте — попытайтесь отозвать письмо (если функция доступна), но не полагайтесь на это.

Шаг 3. Оцените характер нарушения.

Установите, был ли получатель неуполномоченным лицом, какие именно сведения раскрыты, сколько субъектов затронуто и есть ли признаки использования данных во вред (попытка входа, рассылка, передача дальше). Даже если вред не наступил, сам факт раскрытия — основание для реагирования.

Шаг 4. Решите вопрос об уведомлении Роскомнадзора.

Если подтверждено, что персональные данные попали к постороннему лицу без законного основания, уведомите Роскомнадзор в течение 24 часов с момента выявления инцидента (ч. 3.1 ст. 21 № 152-ФЗ). В течение 72 часов представьте результаты внутреннего расследования.

Шаг 5. Запросите удаление или возврат данных.

Направьте получателю официальное требование: уничтожить полученные сведения, подтвердить уничтожение актом, а при наличии технической возможности — вернуть носители. Сохраните переписку.

Шаг 6. Проведите внутреннее расследование и примите корректирующие меры.

Выясните, почему произошла ошибка (человеческий фактор, отсутствие регламента, неверные настройки доступа) и устраните причину. Зафиксируйте результаты в акте.

Помните: штрафы за утечку могут достигать 20 млн рублей, а при повторном инциденте — 500 млн рублей (ст. 13.11 КоАП). Чтобы снизить риски, обратитесь к специалистам сервиса Роском Онлайн. Они подготовят инструкции и другие документы, благодаря которым вы сможете минимизировать вероятность утечки, а также проведут аудит информационной безопасности и сделают все, чтобы вы обрабатывали персональные данные без нарушения закона.

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