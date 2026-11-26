1. Передача персональных данных: главное за минуту
Передача входит в понятие обработки персональных данных по статье 3 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Это не отдельное действие, а одна из операций с данными, на которую распространяются общие требования: законная цель, минимальный объем сведений, безопасность и контроль доступа.
Перед тем как передать данные, определите:
зачем сведения передаются;
кто их получает;
действует ли получатель по вашему поручению или самостоятельно;
нужно ли согласие субъекта;
как ограничить доступ и проконтролировать дальнейшую обработку.
Что касается согласия на передачу, то оно нужно не всегда. Например, если сведения направляются в государственный орган по законному запросу или используются для исполнения договора с субъектом, согласие не оформляется.
2. Что считается передачей персональных данных
Передача персональных данных — это раскрытие сведений о человеке другому лицу или группе лиц. Но не стоит путать передачу с распространением. Рассмотрим основные формулировки, которые нужно учитывать всем операторам ПДн. .
Предоставление — сведения передаются конкретному лицу или определенному кругу лиц. Например, работодатель направляет данные сотрудника в банк для оформления зарплатной карты.
Распространение — данные раскрываются неопределенному кругу лиц. Например, компания публикует на сайте фото, ФИО и должность сотрудника. Для таких случаев действует специальная статья 10.1 № 152-ФЗ о данных, разрешенных субъектом для распространения.
Доступ — это возможность ознакомления с персональными данными, в том числе путем просмотра, копирования или использования. Например, подрядчику предоставили доступ к CRM с клиентской базой для настройки системы.
Отличие передачи от других операций в том, что данные выходят за пределы первоначального контура обработки и становятся доступны внешнему получателю. Именно поэтому передача требует отдельной проверки.
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3. Кому передают данные: обработчику по поручению или самостоятельному оператору
Одна и та же компания может быть в разных ролях в разных процессах. Поэтому сначала определите не название договора, а фактическую роль получателя.
1) Получатель обрабатывает данные по поручению компании
Это ситуация, когда подрядчик действует по вашим инструкциям и не определяет собственные цели обработки. Например, сервис рассылок отправляет письма по вашей базе и не использует контакты для своих целей. В таком случае нужно оформить поручение на обработку по части 3 статьи 6 № 152-ФЗ.
2) Получатель действует как самостоятельный оператор
Если организация сама определяет цели и способы обработки, она является отдельным оператором. Например, если нужно открыть сотруднику счет в банке для перечисления зарплаты, одного договора поручения недостаточно — нужно согласие работника.
3) Одна организация выполняет разные роли
Например, IT-подрядчик может обслуживать вашу CRM как обработчик по поручению, а в другом процессе самостоятельно заключать договоры с вашими сотрудниками как оператор. Это разные ситуации, которые юридически никак не связаны друг с другом: одно лицо может выступать в разных ролях в разных процессах, и каждая роль оформляется отдельно.
4. Когда передача персональных данных допускается без согласия
Передача персональных данных третьим лицам возможна без согласия, если есть другое основание, прямо предусмотренное законом.
1) Исполнение установленных законом обязанностей
Работодатель передает сведения в ФНС, СФР, военкомат и другие органы в случаях, предусмотренных законодательством. Здесь основанием является выполнение обязанности оператора по пункту 2 части 1 статьи 6 № 152-ФЗ.
2) Законный запрос уполномоченного органа
Если компания получила надлежащий запрос суда, следственного органа, прокуратуры или другого органа в пределах его полномочий, согласие субъекта не требуется. Но проверьте реквизиты запроса, правовое основание и объем запрашиваемых сведений.
3) Исполнение договора с субъектом
Если передача необходима для исполнения договора с человеком, ориентируйтесь на пункт 5 части 1 статьи 6 № 152-ФЗ. Согласие в этом случае не требуется. Например, оно не нужно, если интернет-магазин передает адрес и телефон курьерской службе для доставки заказа. При этом передавать можно только данные, необходимые для достижения конкретной цели.
4) Специальные правила для работников
Статья 88 ТК устанавливает ограничения на передачу персональных данных работника третьей стороне. По общему правилу работодатель не должен сообщать такие сведения без письменного согласия работника, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Как оформить согласие на передачу персональных данных
Согласие требуется, если нет законного основания для передачи ПДн без него. Оно оформляется отдельно от других документов. Особенно внимательно проверяйте передачу сведений работников, отправку данных партнерам для маркетинга, обработку специальных категорий данных и публикацию информации в открытом доступе.
Письменное согласие оформляйте с учетом части 4 статьи 9 № 152-ФЗ. Включите:
ФИО, адрес и паспортные данные субъекта;
сведения о представителе, если он действует от имени субъекта;
наименование и адрес оператора;
конкретную цель передачи;
перечень передаваемых данных;
наименование или ФИО получателя либо лица, обрабатывающего данные по поручению, когда это применимо;
перечень действий с данными;
срок действия согласия и порядок его отзыва;
подпись субъекта.
Если оформляется передача персональных данных третьей стороне через сайт, чекбокс должен быть пустым по умолчанию, а текст согласия — доступен до отправки формы. Сохраняйте дату, время, версию текста и подтверждающее действие пользователя.
При изменении получателя, цели или состава данных проверьте, покрывает ли действующее согласие новый процесс. Если нет — получите новое согласие до передачи.
6. Как оформить поручение на обработку персональных данных
Поручение можно закрепить в основном договоре, отдельном приложении или дополнительном соглашении. Главное — чтобы документ содержал обязательные условия части 3 статьи 6 № 152-ФЗ.
Укажите в поручении:
перечень персональных данных;
перечень действий с данными;
цели обработки;
обязанности обработчика соблюдать конфиденциальность;
требования к защите данных;
обязанность по запросу оператора предоставлять документы, подтверждающие соблюдение требований;
обязанность уведомлять оператора о неправомерном или случайном доступе к данным;
срок обработки и порядок возврата или уничтожения данных после завершения работ.
Поручение не заменяет согласие, если оно требуется. И наоборот: согласие субъекта не регулирует обязанности подрядчика по защите данных. Поэтому во многих процессах нужны оба документа.
Чтобы соблюсти требования законодательства и избежать штрафов, бизнес может действовать самостоятельно или привлечь специалистов.
Например, эксперты помогут выстроить корректную систему работы с персональными данными: от аудита текущих процессов и подготовки документов до настройки сайта и сопровождения при проверках Роскомнадзора. Такой подход экономит время и снижает юридические риски.
7. Передача персональных данных работников: что проверить работодателю
1) Бухгалтерский и кадровый аутсорсинг
Если внешняя компания ведет кадровый учет или рассчитывает зарплату по вашим инструкциям, она выступает обработчиком по поручению. Оформите договор с условиями части 3 статьи 6 № 152-ФЗ: укажите перечень передаваемых данных (ФИО, паспортные данные, СНИЛС, сведения о зарплате), допустимые действия с ними, обязанность соблюдать конфиденциальность, требования к защите информации и срок обработки. Пропишите, как подрядчик возвращает или уничтожает данные после окончания договора, и запросите подтверждение уничтожения. Ограничьте доступ: бухгалтер на аутсорсе не должен видеть медицинские заключения или дисциплинарные взыскания, если они не нужны для расчета выплат.
2) Зарплатный проект
Когда банк открывает счета сотрудникам и выпускает карты, он действует как самостоятельный оператор — сам определяет цели обработки в рамках банковского законодательства. Поэтому одного договора поручения здесь недостаточно. Проверьте основание передачи: статья 88 ТК запрещает сообщать персональные данные работника третьей стороне без его письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных законом. Если зарплатный проект инициирован работодателем, а не выбран работником самостоятельно, получите письменное согласие каждого сотрудника на передачу его данных в конкретный банк.
3) Государственные органы
Передача сведений в ФНС, СФР, военкомат и другие органы в рамках установленной законом обязанности не требует согласия работника — основанием служит пункт 2 части 1 статьи 6 № 152-ФЗ. Однако передавайте только тот объем данных, который предусмотрен формой отчетности или конкретным запросом. Например, для подачи СЗВ-ТД нужны ФИО, СНИЛС и сведения о кадровом событии — направлять туда домашний адрес или семейное положение работника нет оснований.
4) Другая компания группы
Принадлежность к одному холдингу не создает автоматического права обмениваться данными сотрудников. Материнская, дочерняя или управляющая компания — это отдельное юридическое лицо, и передача ему персональных данных требует самостоятельного основания. Если головной офис запрашивает сведения о работниках российской «дочки» для консолидированной отчетности или кадрового планирования, определите, кто будет оператором, а кто — обработчиком. В большинстве случаев понадобится письменное согласие работника с указанием конкретного получателя, цели и состава передаваемых данных.
8. Передача данных клиентов и пользователей: четыре практические ситуации
1) Интернет-магазин и доставка
Когда покупатель оформляет заказ, магазин вправе передать курьерской службе данные, необходимые для доставки: имя получателя, телефон и адрес. Основание — исполнение договора с субъектом по пункту 5 части 1 статьи 6 № 152-ФЗ, отдельное согласие покупателя здесь не требуется. Однако передавайте только то, что нужно курьеру для выполнения задачи. Дата рождения, email, история заказов или способ оплаты службе доставки не нужны — их передача будет избыточной.
Если курьерская служба действует по вашим инструкциям и не использует данные для собственных целей, оформите с ней договор поручения обработки. Если же служба — самостоятельный оператор (например, крупная логистическая компания со своей политикой обработки), убедитесь, что основание передачи зафиксировано и объем данных минимален.
2) Подрядчик получает доступ к CRM
Когда подрядчик настраивает, дорабатывает или обслуживает CRM-систему, он получает доступ к клиентской базе: ФИО, контакты, история обращений, суммы сделок. Это обработка персональных данных, даже если подрядчик «просто смотрит» и ничего не выгружает. Оформите договор или приложение к нему с условиями поручения по части 3 статьи 6 № 152-ФЗ: укажите, к каким данным подрядчик получает доступ, какие действия может совершать, как обеспечивает конфиденциальность и что происходит после завершения работ. Технически ограничьте доступ: создайте отдельную учетную запись с правами только на нужные разделы, отключите возможность массовой выгрузки и ведите журнал действий. Так вы сможете доказать, что контролировали обработку.
3) Сервис рассылок
Если сервис отправляет письма или SMS по вашей базе контактов, определите его роль. Когда сервис действует строго по вашим инструкциям — загружает список адресов, отправляет подготовленное вами сообщение и не использует контакты для своих целей — он выступает обработчиком по поручению. Оформите договор с условиями части 3 статьи 6 № 152-ФЗ. Но этого недостаточно для рекламных рассылок: статья 18 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» требует предварительного согласия адресата на получение рекламы. Без такого согласия ни вы, ни сервис не вправе отправлять промо-сообщения, даже если клиент ранее оставлял свои контакты для других целей — например, для оформления заказа.
4) Передача клиентской базы партнеру
Передача базы клиентов партнеру, чтобы тот продавал им свои товары или услуги, — один из самых рискованных сценариев. Партнер здесь сам определяет цели использования данных и становится самостоятельным оператором. В такой ситуации требуется отдельное согласие каждого клиента. В согласии укажите конкретного получателя (наименование партнера, ИНН, адрес), цель передачи («для направления предложений о товарах и услугах партнера») и перечень данных (ФИО, телефон, email). Без такого согласия передача персональных данных третьим лицам будет незаконной, а обе стороны — и вы, и партнер — рискуют получить штраф по статье 13.11 КоАП.
9. Как организовать передачу данных: пошаговый порядок
Определите цель. Не передавайте данные «на всякий случай». Цель должна быть конкретной.
Сократите состав данных. Передавайте только то, что действительно необходимо.
Проверьте роль получателя. Он обработчик по поручению или самостоятельный оператор?
Проверьте основание. Ориентируйтесь на статью 6 № 152-ФЗ, ТК РФ, договор с субъектом или согласие.
Подготовьте документы. Это может быть договор, поручение, согласие, дополнительное соглашение, журнал передачи.
Выберите безопасный способ передачи. Используйте защищенные каналы, пароли, разграничение доступа.
Ограничьте доступ. Получатель должен видеть только те данные, которые нужны для цели.
Зафиксируйте передачу. Сохраняйте подтверждение отправки, акт, запись в системе или иной след.
Определите завершение обработки. Укажите, когда данные должны быть возвращены, удалены или уничтожены.
Такой порядок помогает доказать, что передача персональных данных третьей стороне была законной и контролируемой.
10. Если получатель находится за границей
Если сведения передаются иностранному юридическому лицу, иностранному физическому лицу или органу иностранного государства, дополнительно проверьте правила трансграничной передачи по статье 12 № 152-ФЗ.
До отправки ПДн за границу оператор должен направить в Роскомнадзор отдельное уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу. Также нужно собрать сведения об иностранном получателе, мерах защиты и условиях прекращения обработки.
Порядок начала передачи зависит от того, входит ли государство в перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Если страна не входит в перечень, перед началом передачи необходимо учитывать срок рассмотрения уведомления и возможные ограничения.
Отдельно проверьте локализацию при сборе данных граждан РФ: первоначальный сбор, систематизация, запись, накопление и другие действия с ПДн должны быть только в базах, которые физически находятся в России (ч. 5 ст. 18 ФЗ №152).
11. Кто отвечает за нарушения и что делать при ошибочной передаче
За весь процесс обработки перед субъектом отвечает оператор — ИП или организация, которой ПДн были переданы изначально, даже если этот оператор потом отправил их в другую компанию с согласия субъекта.
Ошибочная передача персональных данных другой организации — это всегда инцидент, который нужно оценивать как возможную утечку, и здесь нужно действовать согласно инструкции.
Шаг 1. Зафиксируйте инцидент.
Укажите дату, время, состав переданных данных, способ передачи (письмо, доступ к системе, выгрузка), а также получателя — наименование организации или ФИО лица.
Шаг 2. Ограничьте дальнейший доступ.
Если ошибка в доступе к CRM — немедленно отзовите права учетной записи или заблокируйте ее. Если данные ушли по электронной почте — попытайтесь отозвать письмо (если функция доступна), но не полагайтесь на это.
Шаг 3. Оцените характер нарушения.
Установите, был ли получатель неуполномоченным лицом, какие именно сведения раскрыты, сколько субъектов затронуто и есть ли признаки использования данных во вред (попытка входа, рассылка, передача дальше). Даже если вред не наступил, сам факт раскрытия — основание для реагирования.
Шаг 4. Решите вопрос об уведомлении Роскомнадзора.
Если подтверждено, что персональные данные попали к постороннему лицу без законного основания, уведомите Роскомнадзор в течение 24 часов с момента выявления инцидента (ч. 3.1 ст. 21 № 152-ФЗ). В течение 72 часов представьте результаты внутреннего расследования.
Шаг 5. Запросите удаление или возврат данных.
Направьте получателю официальное требование: уничтожить полученные сведения, подтвердить уничтожение актом, а при наличии технической возможности — вернуть носители. Сохраните переписку.
Шаг 6. Проведите внутреннее расследование и примите корректирующие меры.
Выясните, почему произошла ошибка (человеческий фактор, отсутствие регламента, неверные настройки доступа) и устраните причину. Зафиксируйте результаты в акте.
Помните: штрафы за утечку могут достигать 20 млн рублей, а при повторном инциденте — 500 млн рублей (ст. 13.11 КоАП). Чтобы снизить риски, обратитесь к специалистам сервиса Роском Онлайн. Они подготовят инструкции и другие документы, благодаря которым вы сможете минимизировать вероятность утечки, а также проведут аудит информационной безопасности и сделают все, чтобы вы обрабатывали персональные данные без нарушения закона.
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