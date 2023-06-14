Системы налогообложения в РФ: как выбрать подходящую для бизнеса клиента

Введение
Любая компания обязана платить налоги. Однако неверно выбранный режим налогообложения может стать препятствием в развитии бизнеса.
Случай из практики. Один крупный продюсерский центр обратился ко мне за аудитом. Налоговая насчитала им 3 млн руб. налоговых сборов.
Компания применяла патентную систему налогообложения, но очень скоро вышла за лимит по сумме и налоговая инспекция пересчитала налоги с начала периода.
Это случилось потому, что их бухгалтер не смог просчитать ситуацию с лимитом и вовремя не подал заявление на снятие компании с патентного режима налогообложения.
Своим ученикам я всегда говорю, что грамотный бухгалтер — залог успешного бизнеса!
А в статье даю рекомендации, по каким критериям выбирать систему налогообложения, чтобы налоги не были «кошмаром» для предпринимателей.
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Примеры из личного опыта
Вид деятельности компании и налоги
Различные системы налогообложения предназначены для различных видов деятельности и организационных форм. Например, для небольшого ИП, возможно, будет актуальна УСН, а для крупной компании — ОСНО.
Также для определенных видов деятельности возможно получить отсрочку по уплате налогов.
Например, отсрочку ФНС дает компаниям, вид деятельности которых включена в перечень сезонных отраслей и видов деятельности (постановление Правительства №382 от 06.04.1999 г.).
Объем выручки
Большинство режимов, кроме ОСНО, имеют ограничения по лимиту годового дохода или по количеству сотрудников, а также стоимости ОС.
Этот факт тоже нужно учитывать при выборе системы налогообложения, чтобы избежать ситуации выхода за пределы лимита и дополнительных затрат на доночисленные налоги, пени, штрафы и пр.
В моей практике не раз были ситуации, когда клиенты «попадали» на приличную сумму, не учитывая этот факт.
Например, при смене СНО на УСН клиент переплатил 100 тыс. налогов, потому что в его случае важно было сразу приобрести патент и остаться на УСН. Он, к сожалению, этого не знал, а на бухгалтере решил сэкономить.
А вот другой пример: клиент зарегистрированный, как ИП ведет деятельность как самозанятый на НПД, чтобы не платить страховые взносы — тут важно помнить, что самозанятый не может нанимать сотрудников, перепродавать товар через агентскую схему и лимит дохода 2,4 млн руб.
Тогда деятельность будет приносить доход, а не убытки в виде доначисленных налогов, штрафов, пени.
Территориальное расположение
Новый экспериментальный режим АУСН (автоматизированная УСН) можно применить только на определенных территориях: в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.
АУСН — своего рода гибрид упрощенки и «самозанятого» налога на профессиональный доход.
Объектом налогообложения может быть:
доход — в этом случае налог уплачивается по ставке 8%;
доход минус расход — ставка налога 20%.
Переход на этот налоговый режим, кроме территориального расположения, имеет ряд ограничений:
средняя численность работников — не более 5 человек;
лимит годового дохода — 60 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб.;
расчетный счет компании должен быть открыт в банке, уполномоченном ФНС;
у компании не должно быть филиалов и представительств.
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Преимущества и льготы
Большинство предпринимателей мечтаю не только уменьшить налоговую нагрузку, но и вовсе не платить налоги. И как ни странно, такое возможно. Конечно, если бизнес соответствует ряду условий:
быть новообразованным индивидуальным предпринимателем;
применит один из налоговых режимов УСН или ПСН;
численность работников — не более 15 человек.
Ставка налога при этих условиях — 0%, в течение 2 лет. Однако страховые взносы в ПФР и ФСС платить придется, а также другие виды налогов (например, транспортный).
Виды предпринимательской деятельности, для которых возможно применение каникул (ИП на УСН или ПСН):
производство;
сфера бытовых услуг;
социальная и научная сферы;
услуги по предоставлению мест для временного проживания.
Пример
Бизнес — ИП онлайн-образование в Москве.
Выручка 800 000 в месяц — 9 600 000 в год.
Фиксированные взносы 45 842.
1 % (исчисляемые с дохода свыше 300 000 руб.) 93 000.
Если клиент на УСН 6% и не знает о каникулах, то сумма налогов составит 669 000 руб.
А если клиент на УСН 0%, то налоги составят всего 138 842.
А при патенте 0% — 49 422 руб.
Воспользоваться льготой можно до 1 января 2024 года. Для этого нужно подать заявление в ИФНС с указанием номера закона вашего региона.
Совмещение режимов
Также ИП могут применять несколько спецрежимов одновременно, если ведут 2 и более разных вида деятельности.
Можно совместить следующие режимы:
патент и УСН;
патент и ОСНО;
патент и ЕСХН.
ОСНО, УСН И ЕСХН между собой совмещать нельзя. Также несовместимым будет налог на профессиональный доход с другими налоговыми режимами.
В пример могу привести себя — моя бухгалтерская компания на УСН, а онлайн-школа на Патенте.
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«Налоговый» аудит — подходит ли налоговый режим бизнесу клиента
Проанализировав все показатели бизнеса, можно переходить к подбору режима налогообложения.
А потом, в обязательном порядке проверить, не были ли поданы ранее заявления на спецрежимы.
Для этого достаточно сделать выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц — для организаций), и из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей — для ИП).
Ко мне часто обращаются клиенты, чтобы мы сделали им налоговый аудит, посмотрели на налоговые риски компании, и провели экспресс-аудит, что вообще происходит в бухгалтерском учете компании.
Так вот, приходит ко мне на аудит клиент после блокировки расчетного счета по 115-ФЗ. Во время аудита мы выяснили две причины блокировки счетов.
Во-первых, как оказалось у клиента был недобросовестный контрагент, что может послужить причиной налоговой проверки и последующей блокировки счетов.
А во-вторых, клиент не подал вовремя в ФНС декларацию НДС. Чему клиент был весьма удивлен, так как был уверен, что он на УСН.
Оказалось, что готовила документы клиенту юридическая компания, а подавал он самостоятельно через МФЦ, где забыл подать уведомление на УСН.
Но вот заявление на упрощенку юридическая компания не подготовила. Поэтому и в выписке ЕГРИП тоже не было заявления на УСН.
В итоге доказательств, что клиент на упрощенке не было. И налоговая инспекция заблокировала все расчетные счета клиента — блокируются сразу все счета, даже если их 5 — 6. А также пересчитала все налоги за предыдущие 7 месяцев по ОСНО — это НДС 20% и НДФЛ 13 %.
Таким образом, клиенту пришлось заплатить более 1 млн руб. налогов и пени.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать, что очень часто предприниматели недооценивают важность грамотного бухгалтера в своей компании. И речь идет не о том бухгалтере, который через сомнительные схемы решит проблему высоких налогов.
А о специалисте, который разбирается в своей профессиональной деятельности и может законным способом сократить налоговую нагрузку на бизнес клиента.
Именно таких специалистов я и моя команда готовим на курсах «Путь бухгалтера» и «PROбухгалтер».
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