Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Выбор системы налогообложения

Системы налогообложения в РФ: как выбрать подходящую для бизнеса клиента

В статье рассказываю на кейсах, как выбрать подходящую систему налогообложения в зависимости от сферы и формата бизнеса.
52
Системы налогообложения в РФ: как выбрать подходящую для бизнеса клиента
Иллюстрация: Татьяна Себелева

Введение

Любая компания обязана платить налоги. Однако неверно выбранный режим налогообложения может стать препятствием в развитии бизнеса.

Случай из практики. Один крупный продюсерский центр обратился ко мне за аудитом. Налоговая насчитала им 3 млн руб. налоговых сборов.

Компания применяла патентную систему налогообложения, но очень скоро вышла за лимит по сумме и налоговая инспекция пересчитала налоги с начала периода. 

Это случилось потому, что их бухгалтер не смог просчитать ситуацию с лимитом и вовремя не подал заявление на снятие компании с патентного режима налогообложения.  

Своим ученикам я всегда говорю, что грамотный бухгалтер — залог успешного бизнеса!

А в статье даю рекомендации, по каким критериям выбирать систему налогообложения, чтобы налоги не были «кошмаром» для предпринимателей. 

Телеграм-канал про актуальные новости и секреты бухгалтеров для новичков и профессионалов

Примеры из личного опыта

Вид деятельности компании и налоги 

Различные системы налогообложения предназначены для различных видов деятельности и организационных форм. Например, для небольшого ИП, возможно, будет актуальна УСН, а для крупной компании — ОСНО.

Также для определенных видов деятельности возможно получить отсрочку по уплате налогов.

Например, отсрочку ФНС дает компаниям, вид деятельности которых включена в перечень сезонных отраслей и видов деятельности (постановление Правительства №382 от 06.04.1999 г.).

Объем выручки

Большинство режимов, кроме ОСНО, имеют ограничения по лимиту годового дохода или по количеству сотрудников, а также стоимости ОС.

Этот факт тоже нужно учитывать при выборе системы налогообложения, чтобы избежать ситуации выхода за пределы лимита и дополнительных затрат на доночисленные налоги, пени, штрафы и пр.

В моей практике не раз были ситуации, когда клиенты «попадали» на приличную сумму, не учитывая этот факт. 

Например, при смене СНО на УСН клиент переплатил 100 тыс. налогов, потому что в его случае важно было сразу приобрести патент и остаться на УСН. Он, к сожалению, этого не знал, а на бухгалтере решил сэкономить. 

А вот другой пример: клиент зарегистрированный, как ИП ведет деятельность как самозанятый на НПД, чтобы не платить страховые взносы — тут важно помнить, что самозанятый не может нанимать сотрудников, перепродавать товар через агентскую схему и лимит дохода 2,4 млн руб.

Тогда деятельность будет приносить доход, а не убытки в виде доначисленных налогов, штрафов, пени.

Территориальное расположение 

Новый экспериментальный режим АУСН (автоматизированная УСН) можно применить только на определенных территориях: в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

АУСН — своего рода гибрид упрощенки и «самозанятого» налога на профессиональный доход. 

Объектом налогообложения может быть:

  • доход — в этом случае налог уплачивается по ставке 8%;

  • доход минус расход — ставка налога 20%.

Переход на этот налоговый режим, кроме территориального расположения, имеет ряд ограничений: 

  • средняя численность работников — не более 5 человек;

  • лимит годового дохода — 60 млн руб.;

  • остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб.;

  • расчетный счет компании должен быть открыт в банке, уполномоченном ФНС;

  • у компании не должно быть филиалов и представительств.

Путь бухгалтера

Профессия бухгалтера на фрилансе (в том числе маркетплейсы, онлайн-школы) за 2 месяца. Более 3000 выпускников

Преимущества и льготы

Большинство предпринимателей мечтаю не только уменьшить налоговую нагрузку, но и вовсе не платить налоги. И как ни странно, такое возможно. Конечно, если бизнес соответствует ряду условий:

  • быть новообразованным индивидуальным предпринимателем;

  • применит один из налоговых режимов УСН или ПСН;

  • численность работников — не более 15 человек.

Ставка налога при этих условиях — 0%, в течение 2 лет. Однако страховые взносы в ПФР и ФСС платить придется, а также другие виды налогов (например, транспортный). 

Виды предпринимательской деятельности, для которых возможно применение каникул (ИП на УСН или ПСН):

  • производство;

  • сфера бытовых услуг;

  • социальная и научная сферы;

  • услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Пример 

Бизнес — ИП онлайн-образование в Москве. 

  • Выручка 800 000 в месяц — 9 600 000 в год.

  • Фиксированные взносы 45 842.

  • 1 % (исчисляемые с дохода свыше 300 000 руб.) 93 000.

Если клиент на УСН 6% и не знает о каникулах, то сумма налогов составит 669 000 руб.

А если клиент на УСН 0%, то налоги составят всего 138 842.

А при патенте 0% — 49 422 руб.

Воспользоваться льготой можно до 1 января 2024 года. Для этого нужно подать заявление в ИФНС с указанием номера закона вашего региона. 

Совмещение режимов

Также ИП могут применять несколько спецрежимов одновременно, если ведут 2 и более разных вида деятельности. 

Можно совместить следующие режимы:

  • патент и УСН;

  • патент и ОСНО;

  • патент и ЕСХН.

ОСНО, УСН И ЕСХН между собой совмещать нельзя. Также несовместимым будет налог на профессиональный доход с другими налоговыми режимами. 

В пример могу привести себя — моя бухгалтерская компания на УСН, а онлайн-школа на Патенте.  

PRO-бухгалтер

Вторая ступень известного курса Путь Бухгалтера, для выхода на доход от 100 000 рублей в месяц за 4 месяца

«Налоговый» аудит — подходит ли налоговый режим бизнесу клиента

Проанализировав все показатели бизнеса, можно переходить к подбору режима налогообложения. 

А потом, в обязательном порядке проверить, не были ли поданы ранее заявления на спецрежимы.

Для этого достаточно сделать выписку из  ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц — для организаций), и из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей — для ИП).

Ко мне часто обращаются клиенты, чтобы мы сделали им налоговый аудит, посмотрели на налоговые риски компании, и провели экспресс-аудит, что вообще происходит в бухгалтерском учете компании. 

Так вот, приходит ко мне на аудит клиент после блокировки расчетного счета по 115-ФЗ.  Во время аудита мы выяснили две причины блокировки счетов.

Во-первых, как оказалось у клиента был недобросовестный контрагент, что может послужить причиной налоговой проверки и последующей блокировки счетов.

А во-вторых, клиент не подал вовремя в ФНС декларацию НДС. Чему клиент был весьма удивлен, так как был уверен, что он на УСН. 

Оказалось, что готовила документы клиенту юридическая компания, а подавал он самостоятельно через МФЦ, где забыл подать уведомление на УСН. 

Но вот заявление на упрощенку юридическая компания не подготовила. Поэтому и в выписке ЕГРИП тоже не было заявления на УСН. 

В итоге доказательств, что клиент на упрощенке не было. И налоговая инспекция заблокировала все расчетные счета клиента — блокируются сразу все счета, даже если их 5 — 6. А также пересчитала все налоги за предыдущие 7 месяцев по ОСНО — это НДС 20% и НДФЛ 13 %.

Таким образом, клиенту пришлось заплатить более 1 млн руб. налогов и пени.

Заключение 

В заключение хотелось бы сказать, что очень часто предприниматели недооценивают важность грамотного бухгалтера в своей компании. И речь идет не о том бухгалтере, который через сомнительные схемы решит проблему высоких налогов.

А о специалисте, который разбирается в своей профессиональной деятельности и может законным способом сократить налоговую нагрузку на бизнес клиента.

Именно таких специалистов я и моя команда готовим на курсах «Путь бухгалтера» и «PROбухгалтер».

Как стать востребованным бухгалтером маркетплейсов и онлайн-школ

Онлайн-практикум. Подарок при регистрации: чек-лист «Подборка ОКВЭД для работы с маркетплейсами»

Реклама: ИП Себелева, ИНН 272437902902

Онлайн-школа Татьяны Себелевой

Онлайн-школа Татьяны Себелевой

Бери и делай, Меньше МРОТ не работаю

213 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кредиторская задолженность

    Как управлять кредиторской задолженностью? Виды кредиторской задолженности

    Дебиторская и кредиторская задолженность — две стороны одной медали. Про кредиторскую задолженность тоже не стоит забывать. В этом материале вместе с бизнес-практиком и финансовым директором мы разобрались, какой бывает кредиторская задолженность компании и как с ней правильно работать.

    Как управлять кредиторской задолженностью? Виды кредиторской задолженности
    1
    53
    Логотип Инмар (Inmar)
    Инмар (Inmar)
    Порядок применения онлайн-касс

    Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета

    Согласно 54-ФЗ при работе с онлайн-ККТ не обязательно применять унифицированные формы первичной учётной документации № КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ-4, КМ-5, КМ-6, КМ-7, КМ-8, КМ-9. Фискальные данные, которые поступают в налоговую инспекцию с онлайн-ККТ, полностью их заменяют.

    Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета
    1
    79
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Самозанятые

    Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя

    С самозанятыми работать выгоднее, чем с обычными физлицами по договору гражданско-правового характера (ГПХ): условия те же, а уплата налогов — забота самих плательщиков НПД. Однако не любую работу можно поручить самозанятому, соответственно, и не все виды типовых договоров ГПХ подойдут для оформления сотрудничества. 

    Какие типовые договоры можно заключать с самозанятыми, а какие — нельзя
    168
    Логотип Ольга Неволина
    Ольга Неволина
    УСН

    Продажа имущества при УСН+ПСН. Должны ли мы учесть при исчислении «упрощенного» налога доход от продажи грузовика?

    ИП находится на УСН и имеет патент на осуществление грузоперевозок, в рамках которого использует свой грузовик более 6 лет. В 2023 году продает свой грузовой автомобиль, указанный в патенте. Должен ли ИП уплатить упрощенный налог с данной продажи?

    44
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Самые необычные имена новорожденных в 2023 году. На что способна фантазия родителей?

    Предлагаю немного отвлечься от работы! Давайте узнаем, как далеко способны зайти родители в стремлении выделиться. Названы самые необычные имена новорожденных за 2023 год. Денница, Лукас Рики, Тео, Марио и Модест.

    Самые необычные имена новорожденных в 2023 году. На что способна фантазия родителей?
    5
    202
    Логотип Павел Пухов
    Павел Пухов

    Ожидаемое постпандемийное открытие Китая пока не привело к серьезному росту потребления

    Под конец первого полугодия цена на нефть болтается около нижней границы широкого диапазона, начало формированию которого было положено еще в декабре прошлого года. За это время произошло достаточно много разнородных событий, как обычно, как на стороне спроса, так и на стороне предложения.

    Ожидаемое постпандемийное открытие Китая пока не привело к серьезному росту потребления
    1
    63
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent

    Диагноз, которого нет. Что такое вегето-сосудистая дистония?

    Что такое, откуда взялась ВСД и когда ее обычно ставят врачи? К какому врачу идти, если вам поставили ВСД? Врач-терапевт DocMed Екатерина Ратегова отвечает на популярные вопросы о вегетососудистой дистонии.

    78
    Читать еще