Системы налогообложения в РФ: как выбрать подходящую для бизнеса клиента

В статье рассказываю на кейсах, как выбрать подходящую систему налогообложения в зависимости от сферы и формата бизнеса.

Введение

Любая компания обязана платить налоги. Однако неверно выбранный режим налогообложения может стать препятствием в развитии бизнеса.

Случай из практики. Один крупный продюсерский центр обратился ко мне за аудитом. Налоговая насчитала им 3 млн руб. налоговых сборов.

Компания применяла патентную систему налогообложения, но очень скоро вышла за лимит по сумме и налоговая инспекция пересчитала налоги с начала периода.

Это случилось потому, что их бухгалтер не смог просчитать ситуацию с лимитом и вовремя не подал заявление на снятие компании с патентного режима налогообложения.

Своим ученикам я всегда говорю, что грамотный бухгалтер — залог успешного бизнеса!

А в статье даю рекомендации, по каким критериям выбирать систему налогообложения, чтобы налоги не были «кошмаром» для предпринимателей.

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Вид деятельности компании и налоги

Различные системы налогообложения предназначены для различных видов деятельности и организационных форм. Например, для небольшого ИП, возможно, будет актуальна УСН, а для крупной компании — ОСНО.

Также для определенных видов деятельности возможно получить отсрочку по уплате налогов.

Например, отсрочку ФНС дает компаниям, вид деятельности которых включена в перечень сезонных отраслей и видов деятельности (постановление Правительства №382 от 06.04.1999 г.).

Объем выручки

Большинство режимов, кроме ОСНО, имеют ограничения по лимиту годового дохода или по количеству сотрудников, а также стоимости ОС.

Этот факт тоже нужно учитывать при выборе системы налогообложения, чтобы избежать ситуации выхода за пределы лимита и дополнительных затрат на доночисленные налоги, пени, штрафы и пр.

В моей практике не раз были ситуации, когда клиенты «попадали» на приличную сумму, не учитывая этот факт.

Например, при смене СНО на УСН клиент переплатил 100 тыс. налогов, потому что в его случае важно было сразу приобрести патент и остаться на УСН. Он, к сожалению, этого не знал, а на бухгалтере решил сэкономить.

А вот другой пример: клиент зарегистрированный, как ИП ведет деятельность как самозанятый на НПД, чтобы не платить страховые взносы — тут важно помнить, что самозанятый не может нанимать сотрудников, перепродавать товар через агентскую схему и лимит дохода 2,4 млн руб.

Тогда деятельность будет приносить доход, а не убытки в виде доначисленных налогов, штрафов, пени.

Территориальное расположение

Новый экспериментальный режим АУСН (автоматизированная УСН) можно применить только на определенных территориях: в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

АУСН — своего рода гибрид упрощенки и «самозанятого» налога на профессиональный доход.

Объектом налогообложения может быть:

доход — в этом случае налог уплачивается по ставке 8%;

доход минус расход — ставка налога 20%.

Переход на этот налоговый режим, кроме территориального расположения, имеет ряд ограничений:

средняя численность работников — не более 5 человек ;

лимит годового дохода — 60 млн руб .;

остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб. ;

расчетный счет компании должен быть открыт в банке, уполномоченном ФНС;

у компании не должно быть филиалов и представительств.

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Преимущества и льготы

Большинство предпринимателей мечтаю не только уменьшить налоговую нагрузку, но и вовсе не платить налоги. И как ни странно, такое возможно. Конечно, если бизнес соответствует ряду условий:

быть новообразованным индивидуальным предпринимателем;

применит один из налоговых режимов УСН или ПСН;

численность работников — не более 15 человек.

Ставка налога при этих условиях — 0%, в течение 2 лет. Однако страховые взносы в ПФР и ФСС платить придется, а также другие виды налогов (например, транспортный).

Виды предпринимательской деятельности, для которых возможно применение каникул (ИП на УСН или ПСН):

производство;

сфера бытовых услуг;

социальная и научная сферы;

услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Пример

Бизнес — ИП онлайн-образование в Москве.

Выручка 800 000 в месяц — 9 600 000 в год.

Фиксированные взносы 45 842.

1 % (исчисляемые с дохода свыше 300 000 руб.) 93 000.

Если клиент на УСН 6% и не знает о каникулах, то сумма налогов составит 669 000 руб.

А если клиент на УСН 0%, то налоги составят всего 138 842.

А при патенте 0% — 49 422 руб.

Воспользоваться льготой можно до 1 января 2024 года. Для этого нужно подать заявление в ИФНС с указанием номера закона вашего региона.

Совмещение режимов

Также ИП могут применять несколько спецрежимов одновременно, если ведут 2 и более разных вида деятельности.

Можно совместить следующие режимы:

патент и УСН;

патент и ОСНО;

патент и ЕСХН.

ОСНО, УСН И ЕСХН между собой совмещать нельзя. Также несовместимым будет налог на профессиональный доход с другими налоговыми режимами.

В пример могу привести себя — моя бухгалтерская компания на УСН, а онлайн-школа на Патенте.

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«Налоговый» аудит — подходит ли налоговый режим бизнесу клиента

Проанализировав все показатели бизнеса, можно переходить к подбору режима налогообложения.

А потом, в обязательном порядке проверить, не были ли поданы ранее заявления на спецрежимы.

Для этого достаточно сделать выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц — для организаций), и из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей — для ИП).

Ко мне часто обращаются клиенты, чтобы мы сделали им налоговый аудит, посмотрели на налоговые риски компании, и провели экспресс-аудит, что вообще происходит в бухгалтерском учете компании.

Так вот, приходит ко мне на аудит клиент после блокировки расчетного счета по 115-ФЗ. Во время аудита мы выяснили две причины блокировки счетов.

Во-первых, как оказалось у клиента был недобросовестный контрагент, что может послужить причиной налоговой проверки и последующей блокировки счетов.

А во-вторых, клиент не подал вовремя в ФНС декларацию НДС. Чему клиент был весьма удивлен, так как был уверен, что он на УСН.

Оказалось, что готовила документы клиенту юридическая компания, а подавал он самостоятельно через МФЦ, где забыл подать уведомление на УСН.

Но вот заявление на упрощенку юридическая компания не подготовила. Поэтому и в выписке ЕГРИП тоже не было заявления на УСН.

В итоге доказательств, что клиент на упрощенке не было. И налоговая инспекция заблокировала все расчетные счета клиента — блокируются сразу все счета, даже если их 5 — 6. А также пересчитала все налоги за предыдущие 7 месяцев по ОСНО — это НДС 20% и НДФЛ 13 %.

Таким образом, клиенту пришлось заплатить более 1 млн руб. налогов и пени.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что очень часто предприниматели недооценивают важность грамотного бухгалтера в своей компании. И речь идет не о том бухгалтере, который через сомнительные схемы решит проблему высоких налогов.

А о специалисте, который разбирается в своей профессиональной деятельности и может законным способом сократить налоговую нагрузку на бизнес клиента.

Именно таких специалистов я и моя команда готовим на курсах «Путь бухгалтера» и «PROбухгалтер».

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