Как бухгалтеру обрести уверенность и зарабатывать больше

Бухгалтер онлайн — профессия уникальная. В ней практически нет потолка для развития: при желании можно осваивать новые компетенции и приумножать свой доход. В любой сфере бизнеса хороший специалист будет востребован, ведь даже ИП на упрощенке, который ведет свою деятельность без бухгалтера рано или поздно об этом жалеет, так как приходится расплачиваться порой даже миллионными штрафами.

Почему же кому-то удается достигнуть успеха, перейти на фриланс и самому регулировать свою нагрузку и доход? А кто-то годами просиживает на слабой позиции, например, обрабатывая «первичку»?

В чем главный секрет главбуха

«Залог высокой квалификации — качественное образование, то есть знания, полученные в университете!» — подумают многие и будут не правы. Если бы всё было так просто, то все отличники-зубрилы к 30 годам становились миллионерами.

Значит есть что-то еще, что делает из простого работника уверенного финансового руководителя.

Мотивация и живой интерес к профессии.

Знаете такую шутку: «Бухгалтер — тот человек, который начал считать и не смог остановиться»?

Страсть — вот, что превращает обычного счетовода в талантливого топ-бухгалтера.

Наравне с базовыми профессиональными знаниями, пригодится умение просчитывать события на два шага вперед, понимать возможные последствия и быть предпринимателю ценным советником в развитии бизнеса.

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Хороший главбух всегда ищет новые способы сэкономить для компании деньги и готов предложить 2-3 решения любой проблемы.

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Организованность и самодисциплина.

Как ни крути, профессия требует повышенной ответственности и серьезности.

Специалист имеет дело с финансами: совершает платежи, перечисляет налоги, выдает заработную плату. Поэтому внимательно следует относиться к каждой цифре.

В отчетные периоды бухгалтер нередко оказывается буквально «привязанным» к компьютеру. И к таким вещам нужно быть заранее готовым.

Если самодисциплина страдает, старайтесь прокачать этот навык. Например, задайтесь целью — не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Выполняя работу в последний момент, вы невольно становитесь заложником обстоятельств и сами увеличиваете риск допустить ошибку.

Стрессоустойчивость и умение отстаивать свою точку зрения.

Не забывайте про столкновения с проверяющими органами. Не надейтесь их избежать.

Рано или поздно придется защищать интересы компании в споре с ФНС, трудовой инспекцией, СФР. И лучше, если в числе ваших soft skills окажется способность находить общий язык с чиновниками, сохранять самообладание и выдерживать напор контролеров.

Это качество пригодится и в диалоге с руководителем. Иногда следует проявить твердость, чтобы убедить директора в правоте и уберечь компанию от налоговых последствий.

Уверены, что с перечисленными навыками у вас все в порядке? Значит можно переходить к следующему пункту.

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Повышение квалификации — неотъемлемая часть жизни бухгалтера

Прошли те времена, когда достаточно было единожды получить образование, чтобы успешно трудиться по профессии всю жизнь. Современный рынок труда так устроен, постоянное повышение квалификации является неотъемлемой частью карьерного продвижения.

Особенно это касается жизни бухгалтера. Регулярно вступают в силу новые законы, меняются требования к бухгалтерскому и налоговому учету, порядок проведения проверок контролирующими органами. Запускаются сервисы и обновляется ПО.

Поэтому важное требование к бухгалтеру — всегда оставаться в теме.

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Как дополнительное обучение поможет поднять уровень дохода и (или) перейти на фриланс

Актуальные знания повышают не только уровень квалификации, но и самооценку.

Вы будете чувствовать себя гораздо увереннее на рынке труда, когда к уже имеющимся навыкам добавите новые компетенции и разберетесь во всех тонкостях законов.

Чем больше знаний, тем шире перечень услуг и круг потенциальных клиентов.

На курсах можно дополнительно научиться вести внешнеэкономическую деятельность и кадровый учет, работать с лизингом и отдельными спецрежимами. Каждый приобретенный навык повышает вашу ценность как специалиста.

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