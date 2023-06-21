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Маркетплейсы

Как бухгалтеру работать на маркетплейсах

В статье рассказываю: нужны ли предпринимателям бухгалтеры для работы с маркетплейсами, какие есть особенности бухучета на маркетплейсах, и как бухгалтеру начать удаленно зарабатывать.
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Как бухгалтеру работать на маркетплейсах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Введение

Недавно, 6 июня 2023 года, я посетила мероприятие от Ozon — форум для предпринимателей.

Форум проходил оффлайн в Москве в Крокус Сити Холл. Также параллельно велись онлайн-трансляции для региональных предпринимателей, торгующих или планирующих выйти на Ozon.

Зачем мне это нужно было?

Во-первых, одним из ведущих моих направлений сейчас является бухгалтерия на маркетплейсах, поэтому должна быть в курсе, что происходит в этой сфере.

Во-вторых, я провела исследование на тему бухгалтерии на маркетплейсах.

Как владелица бухгалтерской компании, я спрашивала у предпринимателей: «Насколько важен бухгалтер для ведения учета на маркетплейсах, или они справляются своими силами?».

Итак, хочу поделиться собранными данными.

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Примеры из личного опыта

А нужен ли бухгалтер для маркетплейса

Проведенное мною исследование показало:

  1. На начальном этапе многие предприниматели ведут бухучет маркетплейсов самостоятельно. При увеличении объемов продаж им становится не под силу вести еще и бухучет. А некоторые не хотят этим заниматься вовсе.

  2. Направление маркетплейсов вообще не подразумевает бухгалтера в штат. И предприниматели готовы отдавать бухучет на аутсорсинг. Но зачастую не располагают достаточным временем на поиски или не знают, по каким критериям выбирать удаленного бухгалтера.

  3. Притом 100% респондентов-предпринимателей ответили, что готовы платить за это от 10 000 рублей. В то время, когда некоторые мои коллеги, боясь отказа, готовы вести учет маркетплейса за 5 000 - 6 000 руб.

То есть, коллеги, мы с вами можем смело закатывать рукава, потому что:

  • согласно исследованию Data insight, на маркетплейсах больше половины селлеров работают меньше года, являясь при этом мелким и средним бизнесом. На Wildberies 840 000 активных селлеров. То есть 420 000 компаний и ИП, которым точно нужен будет бухгалтер;

  • электронный документооборот и отсутствие необходимости в штатном бухгалтере, а зачастую даже офиса — возможность работать удаленно из любого уголка страны. Если вы давно мечтали перейти на удаленную работу — это шанс.

И вот тому доказательство.

Недавно ко мне постучался клиент, который занимается торговлей на Wildberries. Пришел он сразу с требованием от налоговой заплатить около 169 000 рублей, хотя по банковской выписке налоги составляют всего около 18 000.

Клиент решил, что больше не хочет таких историй, поэтому остался в моей бухгалтерской компании на обслуживании.

И правильно сделал, потому что у маркетплейсов есть свои особенности бухгалтерского учета, о которых поговорим ниже.

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Кто может торговать на маркетплейсах

Выступать селлерами на маркетплейсах могут:

  • ИП на УСН и ОСНО;

  • Компании на ОСНО и УСН;

  • самозанятые (но только на таких площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress, KazanExpress).

Налоговый и бухгалтерский учет на маркетплейсах

На маркетплейсе торговля осуществляется через агентский договор, где маркетплейс выступает посредником между продавцом и покупателем. И в этом случае чек покупателю выдает торговая площадка, а значит, селлеру касса не нужна.

ИП не обязаны вести бухгалтерский учет. Но для всех предпринимателей обязателен налоговый учет. Поэтому без бухгалтера не обойтись.

Основные проводки в 1С для маркетплейса

Маркетплейс товар у селлеров не покупает, а лишь берет на реализацию. Значит, и в 1 С нужно учитывать это — Дт 45.01 Кт 41.01.

А затем использовать стандартные проводки:

  • Дт 90.02.1 Кт 45 — списание себестоимости проданной продукции;

  • Дт 76.09 Кт 90.01.1 — отражение выручки от продажи продукции;

  • Дт 44 Кт 60.01 — начисление агентского вознаграждения;

  • Дт 51 Кт 76.09 — поступление денег от торговой площадки за проданную продукцию с учетом комиссии.

Также компания или предприниматель могут приобрести дополнительные услуги площадки — хранение товара, рекламные кампании, доставка покупателю и пр.

Зачастую маркетплейсы оформляют на них отдельные договоры. В этом случае необходимо использовать ту же проводку, что и для вознаграждения агента. 

А для возврата товара от площадки мы используем проводку «обратную реализации» — Дт 41.01 Кт 45.01.

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Где искать клиентов на обслуживание

Наверное это наиболее волнующий вопрос для каждого специалиста, планирующего уйти работать удаленно.

Во-первых, удостоверьтесь, что ваша база знаний соответствует запросу рынка.

Если вы ищете клиента на ведение бухгалтерии на маркетплейсе  — вы должны обладать достаточными знаниями по этой теме.

Если нет, то на курсе «Путь Бухгалтера» мы выделили для учета на маркетплейсе отдельный блок.

Во-вторых, не торопитесь бросить основную работу. Дайте себе время. Если вы решили уйти на удаленку, начинайте с малых шагов.

Сначала 1 — 2 клиента, как дополнительный заработок. А потом, когда доход станет стабильным, можете смело писать заявление.

В-третьих, будьте проактивными. Посещайте места, где могут быть потенциальные клиенты.

Например, форум Ozon для предпринимателей, о котором я говорила в начале статьи. Именно на таких мероприятиях можно найти клиентов.

Заключение

Маркетплейсы — одно из ведущих направлений в онлайн-торговле в последние годы. И по всем показателям селлеры на маркетплейсах продолжают увеличиваться. А это значит, что бухгалтер, умеющий вести учет маркетплейсов, без работы не останется.

Особенности учета маркетплейсов можно освоить на курсе «Путь Бухгалтера». На нем я учу свои курсантов также поиску клиентов и грамотному взаимодействию с ними.

А если вам нужно прокачать свои скилы еще глубже, чтобы стать успешным бухгалтером на удаленке, то добро пожаловать на курс «PROБухгалтер».

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Комментарии

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