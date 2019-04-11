Обзор мобильных сервисов для управления бизнесом

Многие предприниматели ведут бизнес «на ходу», предпочитая решать вопросы, не просиживая в офисе, а совмещая его с другими делами. Это образ жизни современного предпринимателя, который стремиться успеть как можно больше. Но как успевать делать все дела по работе, если вас нет на рабочем месте? Больше половины из вас сейчас держат ответ на этот вопрос в своих руках. Да, мы говорим о смартфоне.

Согласно прошлогоднему отчету Mediascope, рост мировой мобильной аудитории уже существенно опережает любителей десктопа. Россия не исключение. Все больше интернет-пользователей предпочитают мобильные приложения, хотя среди руководителей и специалистов доля сторонников стационарных ПК по-прежнему велика.

Вот несколько цифр. 73 млн россиян пользуются мобильным интернетом (это 59% от всего населения страны). А 24% российских пользователей выходят в интернет исключительно с мобильных устройств. Основными ресурсами остаются поисковые системы, социальные сети и мессенджеры. Причем аудитория последних постоянно увеличивается. Сейчас ими пользуется более 60% россиян. Большинство из них — молодежь (учащиеся, студенты и т.д.), но растет и доля людей постарше, активно пользующихся разными мобильными сервисами: такси, объявлений, магазинов и других полезных приложений, в том числе и для бизнеса. Как раз о последних мы сегодня и поговорим. Давайте разберемся, может ли смартфон заменить бизнесмену офис? И если да, то какие инструменты ему в этом помогут?

Мы попросили нашего генерального директора и основателя компании рассказать, какими приложениями он пользуется сам и может порекомендовать предпринимателям. Он активно занимается триатлоном, приобщает к активному и здоровому образу жизни своих детей, поэтому для него управление компанией с телефона дело привычное. Поехали!

Аналитическое агентство Markswebb еще не выпустило обзор лучших мобильных банков для бизнеса за 2018 год, но с 2017 можно познакомиться сейчас Business Mobile Banking Rank 2017. Думаю, и в этом году тренд будут задавать именно эти игроки. Не буду подробно перечислять весь функционал, но в топовых приложениях можно выполнять практически все операции, доступные в интернет-банке.

Лично мне нравится как быстро сотрудники отвечают в чате. Иногда не совсем по делу, но в целом скорость реакции подкупает. В любое время дня и ночи можно надеяться, что ответят быстро.

В Точке мне нравится легкий дизайн и удобный интерфейс. В чате тоже все живенько, дополнительные сервисы вынесены в отдельное меню.

Приложения банка всегда попадают в топ мобильных и интернет приложений для бизнеса. Сам банк создавался, как банк для предпринимателей, поэтому все их решения — это не «переделочка» приложения для физлиц, а сразу решение для бизнеса.

Группа догоняющих лидеров — более крупные банки, которые начали активно развивать свои мобильные приложения для бизнеса.

Приложение позволяет лично производить расчеты, контролировать финансы всех своих компаний, совершать платежи в бюджет, контрагентам или физическим лицам за считанные секунды. Для решения вопросов с сотрудниками банка используется чат. Если финансы ведет бухгалтер, то предприниматель может просто контролировать его деятельность через приложение, подписывая платежные поручения, подготовленные бухгалтером.

Кроме того, приложение позволяет проводить расширенную аналитику по бизнесу.

Еще один простой и удобный способ управлять финансами организации. Функционал приложения дает возможность просматривать выписки по счетам, работать с платежными поручениями, быстро отправлять реквизиты счета, создавать и подписывать зарплатные реестры, акты выполненных работ. Если у вас несколько компаний, в приложении можно работать по каждой из них

Как и предыдущие приложения помогает контролировать финансы и сосредоточиться на бизнесе. Показывает состояние расчетного счета и операции по нему, позволяет совершать платежи в рублях контрагентам в любой банк и просматривать все операции по счету. Приложение появилось относительно недавно и не может пока похвастаться большим функционалом, но компания обещает дополнять приложение новыми функциями.

Вывод: в случае выбора правильного банка — финансами можно управлять с телефона. А если вы только открываете свой бизнес, то при выборе банка стоит учитывать и возможности его мобильного приложения.

Управление клиентами (CRM) и продажами

Мобильное приложение содержит весь функционал десктопной версии и поможет обеспечить единое рабочее пространство с сотрудниками вне офиса. В нем можно просматривать ленту обновлений, оставлять сообщения и комментарии к ним, ставить задачи, следить за этапами сделок и многое другое.

Наша компания Фингуру работает в Битрикс24, поэтому пользуемся и мобильной версией. Сразу скажу, что приложение пару лет назад и сейчас существенно отличаются в лучшую сторону. До функционала десктопа не дотягивает (это и не нужно), но основные задачи можно сделать на бегу.

Простая и понятная система управления клиентами и сделками с добавлением контактов, отслеживанием сделок и работы менеджеров, назначением встреч и выполнением задач. В отличии от Битрикс24 приложение больше подходит для универсальных задач отдела продаж, а потому в нем нет больших и сложных функций. Его преимущество в простоте и удобстве использования. Больше подходит для молодого развивающегося бизнеса, когда главная задача — собирать лиды и вести их для продаж.

1С:УНФ — новичок в мобилке, но свою аудиторию соберет. Позволяет создавать и следить за выполнением задач, работать с обращениями клиентов, создавать из обращений интересы и планировать по ним взаимодействие с сотрудниками. Приложение может работать как в онлайн-, так и в оффлайн-режимах. Очень пригодится тем предпринимателям, кто много работаем со счетами. Система напрямую связана с аккаунтом 1С и вся работа со счетами и документами синхронизируется автоматически. Это является огромным преимуществом по сравнению с предыдущими вариантами, в которых требуется дополнительная интеграция сервисов.

Мой склад — не только склад, как может показаться из названия, но будет полезна и в торговле. Позволяет управлять продажами, вести складской учет, автоматизировать процессы в розничных точках продаж, работать с клиентской базой. Основное преимущество в том, что приложение помогает оценить эффективность работы магазинов в режиме реального времени: получить информацию о ценах и остатках товаров и данные о продажах. Приложение не заменит полностью сервис, но поможет удаленно мониторить ситуацию.

Многие клиенты Фингуру, которые используют Мой Склад в связке с нашей бухгалтерией, пользуются мобильным приложением и оценивают его достаточно высоко.

Почта, офис, документы

Набор полезных офисных приложений, который позволяет обмениваться и совместно работать с документами, получать обратную связь от клиентов, настроить совместный рабочий график через календарь и пр. Главные преимущества — простота интерфейса и абсолютно бесплатное использование.

Google начинал делать свои приложения для физиков, но сейчас многие компании уже используют Google как приложения для бизнеса. Мы сами также оценили как десктопные, так и мобильные версии Документов, Таблиц, Форм и Презентаций. Хотя почтой пользуемся от Microsoft в составе Office 365.

Аналог предыдущей группы приложений старый добрый Офис только в телефоне. Он уже стал стандартом де-факто в компьютерной версии, но в мобильниках не так удобен. И не позволяет организовать совместную работу с документами без дополнительных программ. В качестве таковых можно воспользоваться ******** или SharePoint.

Сервис помогает организовать совместную удаленную работу сотрудников, отправлять большие файлы даже тем пользователям, у которых нет аккаунта Dropbox. Функционал позволяет пользоваться общими папками, конвертировать чеки, заметки и записи с доски в файлы PDF при помощи сканера, синхронизировать и редактировать файлы Word, Excel и Powerpoint. Тоже будет хорошим дополнение к пакету программ Microsoft Office.

Сервис дает возможность подписывать и обмениваться электронными документами с контрагентами, просматривать основную информацию по сделкам и событиям. Это удобно, когда срочно требуется перекинуть документы бухгалтеру или оплатить выставленный счет. Мобильный сервис позволяет делать это с телефона.

Выручает на деловых встречах и переговорах, когда появляются предложения о сотрудничестве от новых компаний. Можно оперативно получить о потенциальном бизнес-партнере всю необходимую информацию и принять решение о сотрудничестве. Сервис анализирует информацию из нескольких официальных источников и дает полную картину по долгам и финансовому состоянию компании, наличии арбитражных дел, проведении плановых проверок ФНС и многое другое. В простой и понятной форме приложение отражает степень надежности контрагента.

Совместная работа

Помогает организовать совместную работу сотрудников, где бы они не находились. Можно настроить беседу по проекту, задаче или теме, совместно редактировать документы. К преимуществам можно отнести интеграцию с другими инструментами и службами (Google Диск, Salesforce, Dropbox, Asana, Twitter, Zendesk и другие). Сервис позволяет отыскать в базе знаний прежние беседы и файлы участников обсуждений. К условному недостатку можно отнести отсутствие русифицированной версии приложения.

Приложение для организации командной работы в Office 365. Позволяет управлять проектами, совместно работать с файлами (текст, аудио, видео), вести беседы в общем и индивидуальном чатах, сохранять в заметках и искать нужную информацию в чатах и беседах команды. Правда полный функционал будет только на платной подписке Office 365.

iPhone (Skype), Android (Skype), iPhone (Skype для бизнеса), Android (Skype для бизнеса)

Известный всем сервис, обеспечивающий голосовые и видеозвонки, мгновенный обмен сообщениями, конференции в едином интерфейсе. Сервис помогает участвовать в собраниях из любого места. Skype и Skype для бизнеса похожи, но имеют отличия. Вторая версия нужна крупным компаниям, поскольку позволяет организовать онлайн-собрание на 250 пользователей, обеспечивает безопасность корпоративного уровня и управление учетными записями сотрудников. К тому же она интегрирована в приложения Office, что также дает некоторое преимущество перед обычной версией программы. Например, организовать собрание напрямую из своей почты или календаря. Однако для использования всех возможностей мобильного приложения необходима учетная запись Skype для бизнеса или Lync.

Бухгалтерия

1С:Бухгалтерия предприятия (iPhone, Android)

Подойдет, чтобы оперативно отслеживать ключевые показатели бизнеса: остатки товаров, денег в кассе и на расчетном счету, историю расчетов с контрагентами, сроки сдачи отчетности и статусы документов, отправленных в контролирующие органы. Также можно выставлять счета, выписывать акты и накладные и отправлять их по почте.

Главное преимущество приложения — взаимодействие с командой бухгалтеров и бизнес-ассистентов в режиме «одного окна». Для постановки задач по налоговому и бухгалтерскому учетам используется чат. Задачи распределяются между ответственными сотрудниками и командами.

Полезное приложение для ИП и небольших ООО на спецрежимах, которое помогает организовать работу с финансами и документами, а также разобраться с отчетностью. В частности в мобильном сервисе можно:

создавать, просматривать и отправлять клиентам счета, акты и накладные, следить за статусами документов;

следить за доходами, расходами и остатком денег на счетах и в кассе;

настроить уведомления о сроках сдачи отчётности;

хранить и редактировать информацию о контрагентах, включая их контакты, а также следить за их задолженностью.

Вся информация в приложении синхронизируется с вашим аккаунтом в Контур.Эльбе и обновляется автоматически.

Приложение «Мое дело» позволяет выставлять счета клиентам в любое время и в любом месте, следить за их оплатой, рассчитывать и оплачивать налоги, получать консультации по налогам прямо в приложении и не зависеть от наличия под рукой компьютера или свободной минуты у бухгалтера. Особенно удобно, что мобильное приложение интегрировано с интернет-бухгалтерией «Мое дело», который заменяет бухгалтера для ООО и ИП на спецрежимах, и имеет автоматизированный обмен данными с ведущими банками.

Алексей Ермолов, генеральный директор и основатель «Фингуру»