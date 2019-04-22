ИП смогут обойтись без онлайн-касс до 2021 года. Правда, не все

Такую меру предлагают ввести законодатели в качестве поддержки предпринимателей и снижении их издержек. Законопроект об изменениях в 54-ФЗ на днях был одобрен депутатами в первом чтении. Впереди предстоят еще два чтения в заксобрании, согласование документа в Совете Федерации и подписание Президентом РФ. Как уверяют эксперты, вероятность его принятия очень высока.

Так кто может рассчитывать на новую отсрочку?

В законопроекте четко прописано, что отсрочкой (в случае принятия закона) смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, производящие собственные товары или оказывающие услуги, без наемных работников. Если вы относитесь к этой категории предпринимателей и еще не успели обзавестись контрольно-кассовым оборудованием, то советуем немного подождать до окончательного принятия закона. После этого, вы определитесь стоит приобретать ККТ сейчас или подождать пару лет. Если же сотрудники, оформленные по трудовому договору есть, то онлайн-кассу необходимо подключить до 1 июля этого года.

Отметим также, что законопроектом прописывается и случай, когда предприниматель ведет деятельность без наемных сотрудников и без применения онлайн-кассы, но в процессе деятельности нанимает работников. В этом случае у него есть 30 календарных дней, чтобы приобрести и настроить кассовую технику. Отсчет времени начинается с даты заключения трудового договора.

Есть вопросы по льготам? Чат-бухгалтер подберет решение.

И еще несколько слов об изменениях, вносимых данным законопроектом

Законодатели также предлагают упростить работу с онлайн-кассами для отдельных категорий предпринимателей. На послабления смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся:

торговлей с привлечением курьеров;

транспортными услугами;

оказанием услуг в сферах образования, охраны и ЖКХ (в том числе и ресурсоснабжающие организации).

А теперь подробнее о том, какие изменения их ожидают:

Для первых двух категорий (торговля и транспортные услуги) предлагается разрешить использование всего лишь одного кассового аппарата, работающего удаленно. Можно будет не печатать бумажный кассовый чек. А предоставлять его клиенту путем сканирования QR-кода, который ему продемонстрирует представитель компании.

Планируется, что изменения коснутся предпринимателей и организаций, оказывающих услуги в сферах образования, охраны и ЖКХ, при возврате или зачете ранее полученного аванса от физического лица. Можно будет все операции (по получению и возврату/зачету аванса) отражать в одном чеке (сейчас на каждую операцию должен выдаваться отдельный чек). Чек нужно будет выбить в течение 5 дней вместо одного.

Ресурсоснабжающие организации и предприниматели, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, смогут вместо выдачи (или направления по почте) кассового чека за свои услуги печатать его отдельные реквизиты на платежном документе за последующий месяц. А при отсутствии документооборота между организацией и клиентом чек будет выдаваться только по запросу клиента.

Еще раз подчеркнем, что это пока только законопроект и утверждать, что все будет именно так, со стопроцентной уверенностью нельзя. Однако мы будем следить за новостями по этой теме и делиться с вами, ведь меры позволят индивидуальным предпринимателям существенно сэкономить и вложить эти средства в развитие бизнеса.