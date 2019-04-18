Депутаты одобрили в первом чтении поправки в закон о применении ККТ

При отправке товара курьером или продаже билетов в транспорте предлагают не выдавать бумажное свидетельство об оплате, а демонстрировать чек, зашифрованный в QR-коде, который покупатель сможет считать самостоятельно с помощью смартфона.

Такой законопроект Госдума 17 апреля приняла в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Также, согласно проекту, для организаций в сфере ЖКХ установят особые требования по использованию контрольно-кассовых аппаратов. Кроме того, индивидуальные предприниматели, не использующие наёмный труд, смогут не применять ККТ до 1 июля 2021 года, если они реализуют товары собственного производства или выполняют работы (оказывают услуги).

Законопроект максимально упрощает процедуру администрирования для тех, кто будет применять контрольно-кассовую технику, сказал на пленарном заседании Госдумы 17 апреля один из авторов инициативы, председатель Комитета палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он отметил, что в том числе можно будет использовать один кассовый аппарат, работающий удалённо, например, при торговле с привлечением курьеров, перевозке пассажиров и багажа транспортом.

По мнению председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, принципы, которые заложены в законопроект, неисполнимы для сферы ЖКХ из-за ряда её особенностей. Она также отметила, что не поддерживает установку онлайн-касс жилищно-строительными кооперативами и товариществами собственников жилья, так как это оборудование может быть для них слишком дорогостоящим.

Ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки и скорее всего значительные. Их должны представить до 30 апреля, так указано в паспорте законопроекта.