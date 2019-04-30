Сверьте номера расчетных счетов: новые реквизиты УФК в 26 регионах

С сегодняшнего дня Управления Федерального Казначейства 26 регионов РФ полностью перешли на новые реквизиты оплаты - изменились номера расчетных счетов. До этого в течение трех месяцев перевод средств в бюджет индивидуальные предприниматели и организации могли осуществлять как по новым, так и по старым реквизитам.
Предлагаем еще раз посмотреть на список субъектов и сверить номера расчетных счетов:
Наименование Управления Федерального
казначейства
20-значный номер нового
банковского счета, который
открывают
1
УФК по Республике Адыгея
40101810803490010004
2
УФК по Республике Калмыкия
40101810303490010005
3
УФК по Карачаево-Черкесской республике
40101810803490010006
4
УФК по Республике Марий Эл
40101810922020016001
5
УФК по Республике Мордовия
40101810022020017002
6
УФК по Республике Тыва
40101810050049510001
7
УФК по Удмуртской Республике
40101810922020019001
8
УФК по Республике Хакасия
40101810150045510001
9
УФК по Алтайскому краю
40101810350041010001
10
УФК по Забайкальскому краю
40101810750042010001
11
УФК по Камчатскому краю
40101810905070010003
12
УФК по Иркутской области
40101810250048010001
13
УФК по Кировской области
40101810222020011001
14
УФК по Курганской области
40101810065770110002
15
УФК по Курской области
40101810445250010003
16
УФК по Магаданской области
40101810505070010001
17
УФК по Мурманской области
40101810040300017001
18
УФК по Новгородской области
40101810440300018001
19
УФК по Орловской области
40101810845250010006
20
УФК по Пензенской области
40101810222020013001
21
УФК по Ростовской области
40101810303490010007
22
УФК по Самарской области
40101810822020012001
23
УФК по Смоленской области
40101810545250000005
24
УФК по Тюменской области
40101810965770510005
25
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
40101810565770510001
26
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу
40101810465770510002
Что нужно сделать:
- Проверьте, есть ли ваш регион в этом списке
- Если есть, обновите программы учета и проверьте реквизиты
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Для чего это нужно?
В случае, если налоги или взносы будут уплачены по старым реквизитам, то данные платежи в ИФНС “зависнут” как невыясненные и не отразятся в ИФНС в карточке налогоплательщика на соответствующем налоге/взносе. Соответственно в ИФНС будет числиться задолженность, которую ИФНС может инкассово (без согласия налогоплательщика) списать с расчетного счета налогоплательщика. Получится, что налог уплачен дважды. Чтобы вернуть ошибочный платеж, придется писать письмо на возврат или уточнение реквизитов платежа.