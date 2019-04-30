Клерк.Ру
Фингуру

Сверьте номера расчетных счетов: новые реквизиты УФК в 26 регионах

60

С сегодняшнего дня Управления Федерального Казначейства 26 регионов РФ полностью перешли на новые реквизиты оплаты - изменились номера расчетных счетов. До этого в течение трех месяцев перевод средств в бюджет индивидуальные предприниматели и организации могли осуществлять как по новым, так и по старым реквизитам.

Предлагаем еще раз посмотреть на список субъектов и сверить номера расчетных счетов:

 
Наименование Управления Федерального 
казначейства 
20-значный номер нового 
банковского счета, который 
открывают 
1 
УФК по Республике Адыгея 
40101810803490010004 
2 
УФК по Республике Калмыкия 
40101810303490010005 
3 
УФК по Карачаево-Черкесской республике 
40101810803490010006 
4 
УФК по Республике Марий Эл 
40101810922020016001 
5 
УФК по Республике Мордовия 
40101810022020017002 
6 
УФК по Республике Тыва 
40101810050049510001 
7 
УФК по Удмуртской Республике 
40101810922020019001 
8 
УФК по Республике Хакасия 
40101810150045510001 
9 
УФК по Алтайскому краю 
40101810350041010001 
10 
УФК по Забайкальскому краю 
40101810750042010001 
11 
УФК по Камчатскому краю 
40101810905070010003 
12 
УФК по Иркутской области 
40101810250048010001 
13 
УФК по Кировской области 
40101810222020011001 
14 
УФК по Курганской области 
40101810065770110002 
15 
УФК по Курской области 
40101810445250010003 
16 
УФК по Магаданской области 
40101810505070010001 
17 
УФК по Мурманской области 
40101810040300017001 
18 
УФК по Новгородской области 
40101810440300018001 
19 
УФК по Орловской области 
40101810845250010006 
20 
УФК по Пензенской области 
40101810222020013001 
21 
УФК по Ростовской области 
40101810303490010007 
22 
УФК по Самарской области 
40101810822020012001 
23 
УФК по Смоленской области 
40101810545250000005 
24 
УФК по Тюменской области 
40101810965770510005 
25 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
40101810565770510001 
26 
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу 
40101810465770510002 

Что нужно сделать:

  1. Проверьте, есть ли ваш регион в этом списке
  2. Если есть, обновите программы учета и проверьте реквизиты

Есть вопросы? Задайте их бухгалтеру-консультанту в чате.

Для чего это нужно?

В случае, если налоги или взносы будут уплачены по старым реквизитам, то данные платежи в ИФНС “зависнут” как невыясненные и не отразятся в ИФНС в карточке налогоплательщика на соответствующем налоге/взносе. Соответственно в ИФНС будет числиться задолженность, которую ИФНС может инкассово (без согласия налогоплательщика) списать с расчетного счета налогоплательщика. Получится, что налог уплачен дважды. Чтобы вернуть ошибочный платеж, придется писать письмо на возврат или уточнение реквизитов платежа.

новые реквизиты федеральное казначейство
Фингуру

«Фингуру» – ваш персональный помощник в бухгалтерии. Пока вы занимаетесь бизнесом, мы ведем бухгалтерский учет. Качественно выполняем свою работу и экономим ваше время. Мы можем все: наладить и вести бухучет в фирме, отчитываться перед фондами и давать хорошие советы, когда это нужно. Вам остается только выбрать оптимальный тариф.

https://fingu.ru