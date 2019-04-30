Сверьте номера расчетных счетов: новые реквизиты УФК в 26 регионах

С сегодняшнего дня Управления Федерального Казначейства 26 регионов РФ полностью перешли на новые реквизиты оплаты - изменились номера расчетных счетов. До этого в течение трех месяцев перевод средств в бюджет индивидуальные предприниматели и организации могли осуществлять как по новым, так и по старым реквизитам.

Предлагаем еще раз посмотреть на список субъектов и сверить номера расчетных счетов:

Наименование Управления Федерального казначейства 20-значный номер нового банковского счета, который открывают 1 УФК по Республике Адыгея 40101810803490010004 2 УФК по Республике Калмыкия 40101810303490010005 3 УФК по Карачаево-Черкесской республике 40101810803490010006 4 УФК по Республике Марий Эл 40101810922020016001 5 УФК по Республике Мордовия 40101810022020017002 6 УФК по Республике Тыва 40101810050049510001 7 УФК по Удмуртской Республике 40101810922020019001 8 УФК по Республике Хакасия 40101810150045510001 9 УФК по Алтайскому краю 40101810350041010001 10 УФК по Забайкальскому краю 40101810750042010001 11 УФК по Камчатскому краю 40101810905070010003 12 УФК по Иркутской области 40101810250048010001 13 УФК по Кировской области 40101810222020011001 14 УФК по Курганской области 40101810065770110002 15 УФК по Курской области 40101810445250010003 16 УФК по Магаданской области 40101810505070010001 17 УФК по Мурманской области 40101810040300017001 18 УФК по Новгородской области 40101810440300018001 19 УФК по Орловской области 40101810845250010006 20 УФК по Пензенской области 40101810222020013001 21 УФК по Ростовской области 40101810303490010007 22 УФК по Самарской области 40101810822020012001 23 УФК по Смоленской области 40101810545250000005 24 УФК по Тюменской области 40101810965770510005 25 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 40101810565770510001 26 УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу 40101810465770510002

Что нужно сделать:

Проверьте, есть ли ваш регион в этом списке Если есть, обновите программы учета и проверьте реквизиты

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Для чего это нужно?

В случае, если налоги или взносы будут уплачены по старым реквизитам, то данные платежи в ИФНС “зависнут” как невыясненные и не отразятся в ИФНС в карточке налогоплательщика на соответствующем налоге/взносе. Соответственно в ИФНС будет числиться задолженность, которую ИФНС может инкассово (без согласия налогоплательщика) списать с расчетного счета налогоплательщика. Получится, что налог уплачен дважды. Чтобы вернуть ошибочный платеж, придется писать письмо на возврат или уточнение реквизитов платежа.