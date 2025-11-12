ТОП–10 криптобирж для России без ограничений на 2025 год: актуальный рейтинг для пользователей

Криптовалютный рынок остается одним из немногих финансовых пространств, где пользователи из России по-прежнему могут действовать относительно свободно. Несмотря на ограничения, меняющиеся правила и периодические блокировки отдельных сервисов, существует немало платформ, которые продолжают стабильно работать с российскими пользователями.

При этом важно помнить: любая работа с криптовалютой связана с финансовыми рисками, а также с возможными изменениями в регулировании, поэтому решения о покупке, хранении или обмене цифровых активов стоит принимать осознанно.