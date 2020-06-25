Пандемия пандемией, а налоги по расписанию. Сдвигается ли срок уплаты НДФЛ из-за нерабочих дней?

По общему правилу, в случае если последний день срока перечисления НДФЛ приходится на нерабочий день, срок перечисления переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 статьи 6.1 НК РФ). При этом не на всех налоговых агентов распространяется режим нерабочих дней, а в текущем порядке заполнения 6-НДФЛ указать эту информацию негде.

Так переносится ли срок уплаты НДФЛ?

Этот вопрос урегулировала ФНС (Письма от 13.05.2020 N БС-4-11/7791@, от 15.05.2020 N БС-4-11/8000@):

Для тех, на кого распространялся режим нерабочих дней, срок уплаты НДФЛ с выплат сотрудникам переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Те, кто продолжил работу в период действия Указов, должны отражать срок перечисления без каких-либо особенностей.

Чтобы в 1С срок перечисления налога 6-НДФЛ заполнялся верно автоматически, нужно выполнить настройки в программе.

Заполнение 6-НДФЛ налоговыми агентами, на которых распространяется режим нерабочих дней

Если период нерабочих дней закончился 11 мая

Если документы на выплату, которыми регистрировались суммы удержанного НДФЛ, были проведены до обновления производственного календаря, достаточно выполнить одно из следующих действий:

перепровести документы выплат;

в Учётной политике на вкладке «НДФЛ» следует проверить, что флажки по периодам карантина не установлены (см. рисунок ниже) и нажать кнопку «Записать и закрыть», чтобы программа проанализировала совпадение срока перечисления НДФЛ по документам выплат с 1 марта по 8 мая с рабочими днями из производственного календаря. В случае если срок перечисления приходится на нерабочий день, он автоматически зарегистрируется датой 12.05.2020 г.

Так, срок перечисления НДФЛ с мартовских отпускных, а также с зарплаты и прочих доходов при их выплате 27 марта и 8 мая переносится на 12 мая.

В разделе 2 отчёта 6-НДФЛ за 1 квартал 2020 г. операции по удержанию НДФЛ с мартовских отпускных, а также с доходов, выплаченных 27 марта, не отражаются, поскольку эти операции будут считаться завершёнными только во втором квартале из-за переноса срока перечисления налога на 12 мая. Эти операции будут отражены в разделе 2 отчёта 6-НДФЛ за 1 полугодие 2020 г.

Если период нерабочих дней продолжается с 12 мая

Регионы задаются вопросом, переносится ли на более поздний срок уплата НДФЛ для организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней и после 12 мая. Официальной позиции по этому вопросу нет. Большинство региональных ИФНС придерживаются мнения, что регионы наделены полномочиями по переносу сроков уплаты только в отношении региональных налогов. НДФЛ же относится к федеральному налогу, в связи с чем порядок и сроки его уплаты регулируются федеральным законодательством. Соответственно, если на организацию конкретного региона распространяется режим нерабочих дней и после 12 мая, НДФЛ с мартовских отпускных, а также с прочих выплат, произведённых с 27 марта по 8 мая, следовало уплатить в бюджет в срок до 12 мая.

Заполнение 6-НДФЛ налоговыми агентами, на которых не распространяется режим нерабочих дней

В Учётной политике следует установить флажки по всем периодам карантина. При сохранении настроек программа проанализирует все внесённые за период с 1 марта по 8 мая 2020 г. удержания НДФЛ и установит ожидаемые сроки перечисления: с мартовских отпускных срок перечисления НДФЛ будет зарегистрирован датой 31 марта, с выплаты зарплаты 10 апреля — датой 13 апреля.